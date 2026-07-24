  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVERJETNI SLOVENEC

Neverjetno, koliko ljudi je danes navijalo na Touru, Pogačar je nad videnim navdušen

Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije bilo okoli 600.000 ljudi.
Tadej Pogačar ima ogromno prednost v skupnem seštevku Toura. FOTO: Loic Venance Afp
Tadej Pogačar ima ogromno prednost v skupnem seštevku Toura. FOTO: Loic Venance Afp
STA
 24. 7. 2026 | 21:46
 24. 7. 2026 | 22:08
2:56
A+A-

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je z izjemnim napadom na Alpe d'Huez dosegel še peto etapno zmago na letošnjem Touru in močno povečal vodstvo v skupni razvrstitvi dve etapi pred koncem. Po zmagi se je poklonil svoji ekipi UAE Team Emirates-XRG in zahvalil navijačem, ki so dodobra napolnili ikoničen vzpon.

»V nobenem drugem športu tega ne moreš doživeti,« je glede navijaškega vzdušja na 13,7-kilometrskem vzponu, ki je odločil današnjo etapo od Gapa, za slovenske medije dejal Pogačar. Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije sicer bilo okoli 600.000 ljudi, ki so z bučnim navijanjem spodbujali kolesarje na vrh. In čeprav je bilo vzdušje ob vzponu podpornih vozil nekaj ur pred samo dirko že na meji divjega, navijači so na nekaterih najbolj napolnjenih točkah tolkli po vozilih, jih zibali sem ter tja, pa je bilo med vzponom vodilnih kolesarjev vse v mejah sprejemljivega.

»Sem pričakoval, da se bodo slabše obnašali, da se bo treba tudi kaj boksati. Ampak ni se bilo treba. Sem zelo zadovoljen z navijači,« je pristavil 27-letni član ekipe iz Združenih arabskih emiratov, ki drvi proti svoji peti skupni zmagi na Touru. Pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem Remcom Evenpoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) ima zdaj 7:11 minute prednosti.

Ni se zavedal pomena zmage na ikoničnem mestu

Na krilih navijaške podpore, med množico je bilo videti tudi veliko število slovenskih zastav in napisov, je na zadnjem vzponu nadoknadil več kot tri minute zaostanka za ubežno trojico, v kateri so bili Španec Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in Američan Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). »Izšlo se je odlično. Imel sem dobre noge, Adam Yates je bil spredaj in je lahko pomagal. Že pred tem je Felix Grossschatner narekoval dober tempo. Zaradi tega sem se odločil iti v napad,« je pojasnil odločitev, da vendarle napade etapno zmago, čeprav so si ubežniki pred tem ustvarili že več kot štiri minute prednosti. Kot je dodal, se sam niti ni zavedal pomena zmage na ikoničnem mestu: »Ko te vsak novinar vpraša o tem, se počasi začneš zavedati tega.«

Ob izjemni vožnji na zadnjem vzponu pa se mu je zgodil tudi pripetljaj. Televizijske kamere so zabeležile, kako je približno 11,8 km pred koncem z nekoliko grenkim pogledom zalučal proč svoj bidon. In kaj je bilo narobe? »Želel sem se ohladiti in politi z vodo, a je bila v bidonu sladka pijača.« Vendar ga to na koncu ni oviralo, da je do vrha Alpe d'Hueza ubežnikom pripravil hladen tuš in tako osvojil še peto etapno zmago na letošnjem Touru.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej Pogačarkolesarstvodirka po FrancijiTour de France
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Naravnost povedano

O okvari avtomobila.
Branko Babič24. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Sladoled

310 milijonov Afričanov sploh ne ve, kaj je sladoled. Ne ve, kaj je kruh. Ne ve niti, kaj je hrana.
Bojan Budja24. 7. 2026 | 22:25
22:01
Novice  |  Slovenija
SODNI PREOBRAT

Člane mamilarske kriminalne združbe izpustili iz pripora: med njimi tudi Kristjan Kamenik in nekdanja učiteljica Monia

Obtožnica skupno 18 obtoženim očita 44 kaznivih dejanj, zasežena droga pa naj bi bila na črnem trgu vredna 650.000 evrov.
24. 7. 2026 | 22:01
21:46
Šport  |  Odmevi
NEVERJETNI SLOVENEC

Neverjetno, koliko ljudi je danes navijalo na Touru, Pogačar je nad videnim navdušen

Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije bilo okoli 600.000 ljudi.
24. 7. 2026 | 21:46
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.
24. 7. 2026 | 21:00
20:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Velika tragedija na A3: umrl je 4-letni otrok, oživljali so ga eno uro (FOTO)

Še ena oseba je dobila težke poškodbe, dve pa lažje.
24. 7. 2026 | 20:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki