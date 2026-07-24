Neverjetno, koliko ljudi je danes navijalo na Touru, Pogačar je nad videnim navdušen

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je z izjemnim napadom na Alpe d'Huez dosegel še peto etapno zmago na letošnjem Touru in močno povečal vodstvo v skupni razvrstitvi dve etapi pred koncem. Po zmagi se je poklonil svoji ekipi UAE Team Emirates-XRG in zahvalil navijačem, ki so dodobra napolnili ikoničen vzpon.

»V nobenem drugem športu tega ne moreš doživeti,« je glede navijaškega vzdušja na 13,7-kilometrskem vzponu, ki je odločil današnjo etapo od Gapa, za slovenske medije dejal Pogačar. Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije sicer bilo okoli 600.000 ljudi, ki so z bučnim navijanjem spodbujali kolesarje na vrh. In čeprav je bilo vzdušje ob vzponu podpornih vozil nekaj ur pred samo dirko že na meji divjega, navijači so na nekaterih najbolj napolnjenih točkah tolkli po vozilih, jih zibali sem ter tja, pa je bilo med vzponom vodilnih kolesarjev vse v mejah sprejemljivega.

»Sem pričakoval, da se bodo slabše obnašali, da se bo treba tudi kaj boksati. Ampak ni se bilo treba. Sem zelo zadovoljen z navijači,« je pristavil 27-letni član ekipe iz Združenih arabskih emiratov, ki drvi proti svoji peti skupni zmagi na Touru. Pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem Remcom Evenpoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) ima zdaj 7:11 minute prednosti.

Ni se zavedal pomena zmage na ikoničnem mestu

Na krilih navijaške podpore, med množico je bilo videti tudi veliko število slovenskih zastav in napisov, je na zadnjem vzponu nadoknadil več kot tri minute zaostanka za ubežno trojico, v kateri so bili Španec Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in Američan Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). »Izšlo se je odlično. Imel sem dobre noge, Adam Yates je bil spredaj in je lahko pomagal. Že pred tem je Felix Grossschatner narekoval dober tempo. Zaradi tega sem se odločil iti v napad,« je pojasnil odločitev, da vendarle napade etapno zmago, čeprav so si ubežniki pred tem ustvarili že več kot štiri minute prednosti. Kot je dodal, se sam niti ni zavedal pomena zmage na ikoničnem mestu: »Ko te vsak novinar vpraša o tem, se počasi začneš zavedati tega.«

Ob izjemni vožnji na zadnjem vzponu pa se mu je zgodil tudi pripetljaj. Televizijske kamere so zabeležile, kako je približno 11,8 km pred koncem z nekoliko grenkim pogledom zalučal proč svoj bidon. In kaj je bilo narobe? »Želel sem se ohladiti in politi z vodo, a je bila v bidonu sladka pijača.« Vendar ga to na koncu ni oviralo, da je do vrha Alpe d'Hueza ubežnikom pripravil hladen tuš in tako osvojil še peto etapno zmago na letošnjem Touru.