Neža Klančar: Ob dveh treningih na dan brez počitka ne gre

INTERVJU

Naša vodilna plavalka Neža Klančar odšteva do bližnjega EP. Uživa v desetčlanski mednarodni plavalni skupini.

Pred najboljšimi plavalci stare celine je osrednje tekmovanje poletne sezone – evropsko prvenstvo v Parizu. V francoski metropoli, ki je pred natanko dvema letoma pripravila olimpijske igre, so svoja tekmovanja že začeli akterji v skokih v vodo, sinhroniziranem plavanju in maratonskem plavanju. V slednjem nastopa tudi Špela Perš. ​Slovenske barve bodo v 50-metrskem bazenu prihodnji teden branili Neža Klančar, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Pavletič Senica. Po vsem videnem v zadnjih letih je udarni adut naše reprezentance 25-letna Klančarjeva, finalistka olimpijskih iger 2024 s 6. mestom na ...