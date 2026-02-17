  • Delo d.o.o.
MILANO CORTINA 2026

Ni si mislila, da ji bo na olimpijskih igrah tako težko

Po vrnitvi domov Nika Prevc že danes znova na treningu.
Nika Prevc si je v Predazzu priskakala tri kolajne. FOTO: Matej Družnik
Nika Prevc si je v Predazzu priskakala tri kolajne. FOTO: Matej Družnik
Miha Šimnovec
 17. 2. 2026 | 09:51
4:10
A+A-

Skoraj zagotovo bi Nika Prevc, če bi jo pred začetkom 25. zimskih olimpijskih iger vprašali, ali bi podpisala za srebrno in bronasto kolajno na posamičnih tekmah v Predazzu, odkimala z glavo. Kdor jo pozna in ve, kako zelo je tekmovalna, je zato razumel njene mešane občutke po drugem in tretjem mestu. Dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima 2025 je prejkone tudi na severu Italije merila na zlato lovoriko. A ko je pred včerajšnjo vrnitvijo domov potegnila črto pod svoje krstne nastope na največji zimskošportni prireditvi na svetu, je bila že bolj pomirjena. »Menim, da moram biti tokrat ponosna nase, saj sem si z zadnjim skokom dokazala, da sem se – ne glede na vse – zbrala in pokazala, kar znam. Po vseh skokih, ki sem jih že naredila, sem že malo bolj vedela, kaj moram narediti na skakalnici, v finalu pa sem šla na vse ali nič, saj nisem imela več česa za izgubiti,« je Prevčeva razkrila, kako se je na veliki napravi Giuseppeja Dal Bena lotila drugega nastopa, s katerim je s petega mesta skočila na končno tretje. Z njim je zaokrožila svojo zbirko žlahtnih kovin na teh olimpijskih igrah: srebrni s srednje naprave in zlati s tekme mešanih ekip je dodala še bronasto.

Tretja kolajna za Niko

Velika skakalnica na OI v Predazzu:

1. A. O. Strøm (Nor) 284,8 (130.5, 132)
2. E. M. Kvandal (Nor) 282,7 (129, 133.5)
3. N. Prevc (Slo) 271,5 (128, 127.5)
9. N. Vodan (Slo) 254,9 (112, 129.5)
19. M. Kovačič (Slo) 226,3 (122, 124)
38. K. Komar (Slo) 90,2 (114)

Na veliki skakalnici, ki je bila za dekleta prvič na sporedu OI, je zaostala le za Norvežankama Eirin Mario Kvandal in Anno Odine Strøm, ki se je v Predazzu ovenčala še z drugim naslovom olimpijske prvakinje. »Anna je bila v tem tednu zelo samozavestna, kazala je zelo dobre skoke, zato je zasluženo osvojila obe zlati lovoriki,« je norveški tekmici športno čestitala 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava, ki ji osvojene kolajne pomenijo zelo veliko zaradi vsega, kar se je dogajalo v minulih dneh. »Nisem vedela, da mi bo tako težko,« je priznala in po krajšem premisleku dodala, da ji ni bilo lahko pri srcu zaradi velike želje po uspehu in strahu pred neuspehom. »Zaradi vsega, kar sem doživljala, bodo pridobljene izkušnje toliko bolj vredne,« je poudarila Prevčeva in pripomnila, da je bil zadnji teden zanjo kljub vsemu nepozaben. Svoje prve olimpijske bo v posebnem spominu ohranila tudi zaradi slovesnega odprtja, na katero je skupaj z Domnom prinesla slovensko zastavo, dodatno spodbudo ji predstavlja tudi bratovo zmagoslavje na veliki napravi. In kam bo slovenska šampionka spravila svoje olimpijske kolajne? »Ne vem še, zanje se moram domisliti nečesa zanimivega,« je še odvrnila Prevčeva, s katero so veselje delile njene reprezentančne kolegice Nika Vodan (9.), Maja Kovačič (19.) in sostanovalka na potovanjih Katra Komar (39.).

Tepeš zadovoljen

Glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš je bil z olimpijskim izkupičkom izjemno zadovoljen. »Ne morem se pritoževati. Veliko smo pričakovali in veliko tudi dobili. Uresničili smo vse zastavljene cilje na OI, na katerih favoriti velikokrat ostanejo brez kolajne. Nika je domov odnesla tri. Le kaj bi si želeli še več?« je ocenil selektor, ki je prav v soboto praznoval 37. rojstni dan. Svojim varovankam po vrnitvi ne bo privoščil oddiha; prosto so imele le včeraj, ko so se vrnili domov. Že danes se bodo spet zbrali na treningu. »Sezone še ni konec. Zdaj ni čas, da bi se lahko sprostili, za to bo čas aprila,« je poudaril Tepeš, ki je z mislimi že pri naslednjih preizkušnjah za svetovni pokal konec tega meseca v Hinzenbachu. Tam bo Prevčeva nadaljevala lov na svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
