Ni si mislila, da ji bo na olimpijskih igrah tako težko

Skoraj zagotovo bi Nika Prevc, če bi jo pred začetkom 25. zimskih olimpijskih iger vprašali, ali bi podpisala za srebrno in bronasto kolajno na posamičnih tekmah v Predazzu, odkimala z glavo. Kdor jo pozna in ve, kako zelo je tekmovalna, je zato razumel njene mešane občutke po drugem in tretjem mestu. Dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima 2025 je prejkone tudi na severu Italije merila na zlato lovoriko. A ko je pred včerajšnjo vrnitvijo domov potegnila črto pod svoje krstne nastope na največji zimskošportni prireditvi na svetu, je bila že bolj pomirjena. »Menim, da moram biti tokrat ponosna nase, saj sem si z zadnjim skokom dokazala, da sem se – ne glede na vse – zbrala in pokazala, kar znam. Po vseh skokih, ki sem jih že naredila, sem že malo bolj vedela, kaj moram narediti na skakalnici, v finalu pa sem šla na vse ali nič, saj nisem imela več česa za izgubiti,« je Prevčeva razkrila, kako se je na veliki napravi Giuseppeja Dal Bena lotila drugega nastopa, s katerim je s petega mesta skočila na končno tretje. Z njim je zaokrožila svojo zbirko žlahtnih kovin na teh olimpijskih igrah: srebrni s srednje naprave in zlati s tekme mešanih ekip je dodala še bronasto.

Tretja kolajna za Niko Velika skakalnica na OI v Predazzu: 1. A. O. Strøm (Nor) 284,8 (130.5, 132)

2. E. M. Kvandal (Nor) 282,7 (129, 133.5)

3. N. Prevc (Slo) 271,5 (128, 127.5)

9. N. Vodan (Slo) 254,9 (112, 129.5)

19. M. Kovačič (Slo) 226,3 (122, 124)

38. K. Komar (Slo) 90,2 (114)

Na veliki skakalnici, ki je bila za dekleta prvič na sporedu OI, je zaostala le za Norvežankama Eirin Mario Kvandal in Anno Odine Strøm, ki se je v Predazzu ovenčala še z drugim naslovom olimpijske prvakinje. »Anna je bila v tem tednu zelo samozavestna, kazala je zelo dobre skoke, zato je zasluženo osvojila obe zlati lovoriki,« je norveški tekmici športno čestitala 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava, ki ji osvojene kolajne pomenijo zelo veliko zaradi vsega, kar se je dogajalo v minulih dneh. »Nisem vedela, da mi bo tako težko,« je priznala in po krajšem premisleku dodala, da ji ni bilo lahko pri srcu zaradi velike želje po uspehu in strahu pred neuspehom. »Zaradi vsega, kar sem doživljala, bodo pridobljene izkušnje toliko bolj vredne,« je poudarila Prevčeva in pripomnila, da je bil zadnji teden zanjo kljub vsemu nepozaben. Svoje prve olimpijske bo v posebnem spominu ohranila tudi zaradi slovesnega odprtja, na katero je skupaj z Domnom prinesla slovensko zastavo, dodatno spodbudo ji predstavlja tudi bratovo zmagoslavje na veliki napravi. In kam bo slovenska šampionka spravila svoje olimpijske kolajne? »Ne vem še, zanje se moram domisliti nečesa zanimivega,« je še odvrnila Prevčeva, s katero so veselje delile njene reprezentančne kolegice Nika Vodan (9.), Maja Kovačič (19.) in sostanovalka na potovanjih Katra Komar (39.).

Tepeš zadovoljen

Glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš je bil z olimpijskim izkupičkom izjemno zadovoljen. »Ne morem se pritoževati. Veliko smo pričakovali in veliko tudi dobili. Uresničili smo vse zastavljene cilje na OI, na katerih favoriti velikokrat ostanejo brez kolajne. Nika je domov odnesla tri. Le kaj bi si želeli še več?« je ocenil selektor, ki je prav v soboto praznoval 37. rojstni dan. Svojim varovankam po vrnitvi ne bo privoščil oddiha; prosto so imele le včeraj, ko so se vrnili domov. Že danes se bodo spet zbrali na treningu. »Sezone še ni konec. Zdaj ni čas, da bi se lahko sprostili, za to bo čas aprila,« je poudaril Tepeš, ki je z mislimi že pri naslednjih preizkušnjah za svetovni pokal konec tega meseca v Hinzenbachu. Tam bo Prevčeva nadaljevala lov na svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus.