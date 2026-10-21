Ni Slovenca, ni veselja: ManUtd tudi v ligi prvakov pogreša gole Benjamina Šeška

Gostovanje Manchester Uniteda v Comu ob enem od najbolj znamenitih jezer v Italiji je eno od takšnih, ki pritiče ugledu angleškega kluba. Še najmanj zaradi nogometa, največ pa zaradi prestiža in blišča ter slovesa »zatočišča« aristokratov, bogatašev in zvezdnikov iz sveta zabave. Italijanski klub letos prvič tekmuje v ligi prvakov in je po dveh tekmah celo najuspešnejši od četverice italijanskih klubov – Inter, Roma, Napoli. Zaradi večjega števila golov je uvrščen (12. mesto) tik pred rdečimi vragi, ki se znova soočajo s krizo vodenja: za trenerja Michaela Carricka je Como lahko usodna mina ali vsaj eden od tekmecev, ki bi utegnili določiti njegovo usodo na vročem trenerskem stolčku trikratnega evropskega prvaka.

Naslovnice angleških medijev ob morebitnem Unitedovem porazu bi bile zelo predvidljive in bi se vrtele okoli vprašanja, kdo in zakaj po Carricku. Prva izbira bo nedvomno večerni zmagovalec. Cesc Fabregas, mladi, ambiciozni in uspešni trener. S slovesom odličnega zveznega igralca, ki je navduševal tudi v premier league in je povrhu, kar je morda najmočnejši strokovni argument, Španec! Kot sta trenerja letošnjih finalistov Luis Enrique (PSG) in Mikel Arteta (Arsenal).

Za Michael Carricka pri Manchestru šteje le rezultat, Cesc Fabregas je pri Comu tudi selektor, ustvarjalec in najditelj.

»Zagotovo ne morem reči, da je vse v najlepšem redu. Glede tega sem realen. Včasih pač zaideš v težave in takrat moraš najti način, kako se izvleči iz njih. Razumem, da položaj iz določenega zornega kota ne deluje prav rožnato, toda ne dvomim o tem, da lahko ujamemo dober niz,« se pred dvobojem proti šest let mlajšemu nekdanjemu tekmecu na igrišču Fabregasu zaveda napetosti in teže, ki jo prinaša tretja tekma v LP, 45-letni Carrick. Njune poti so močno prepletene, Carrick je bil posredno krivec za Fabregasovo odlično igralsko v PL. Kronisti ali poznavalci vedo povedati, da je Arsene Wenger nekoč želel pripeljati Carricka v Arsenal, a si je slavni francoski strokovnjak premisli, ko je Fabregas, takrat še najstnik, 17 let je bil star, v velikem slogu odigral eno od pripravljalnih tekem.

Pogrešajo gole Benjamina Šeška

Unitedu rezultatsko ne gre po načrtih, tudi igre niso na ravni pričakovanj, toda Carrick je najbrž še najmanj kriv. Celo slovenski zvezdnik Benjamin Šeško je morda na seznamu krivcev za slab uvodni del sezone pred trenerjem. A zaradi drugačnih razlogov. Radečan je še vedno na stranskem tiru zaradi poškodbe goleni, zaradi katere je začel sezono kot rezervist. Pri vragih pogrešajo prav gole 23-letnega Slovenca, pri čemer ni veliko optimističnih besed o Šeškovi skorajšnji vrnitvi v tekmovalni ritem. Šeško je sicer dosegel dva gola, po enega v PL in LP, toda njegov upočasnjen razvoj moti marsikoga iz kroga vplivnežev in odločevalcev v klubu z Old Trafforda.

Nekdanja ideologa v zvezni vrsti sta v trenerskem poslu vendarle na dveh bregovih. Medtem ko Carrick pri Manchestru nima veliko vpliva na okrepitve in o njegovi usodi odloča le rezultat, je Fabregas pri Comu tudi selektor, ustvarjalec in najditelj. Vse mu gre odlično od rok. Italijani o njem pravijo, da je pri odkrivanju nadarjenih igralcev boljši, kot je sommelier pri poznavanju vina. Tudi zato bosta pri Comu nocoj močno stiskala pesti večinska lastnika, indonezijska milijarderja in brata Robert Budi in Michael Bambang Hartono. Como je že osmi italijanski klub, s katerim se bo v najmočnejšem klubskem tekmovanju pomeril United. V svojem orkestru ima vrsto kandidatov za prodajo, od trenerja do 80 milijonov evrov ovrednotenega Argentinca Nica Paza ali do 55 milijonov vrednega Hrvata Martina Baturine. Vrednosti moštev pa glede na zgodovino in veličino klubov nista tako daleč, Comova zasedba je ovrednotena na 568,15 milijona evrov, Unitedova pa 928,80 milijona evrov.