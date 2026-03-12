  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Ni strahu, trener podrobno proučil grškega tekmeca, je optimist (FOTO)

Drevi prva tekma osmine finala v konferenčni ligi v nogometu Celje – AEK. V Atene z izidom, ki vliva upanje.
Ivan Majevski je podrobno proučil grškega tekmeca in je optimist. FOTO: NK Celje

Ivan Majevski je podrobno proučil grškega tekmeca in je optimist. FOTO: NK Celje

Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje

Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje

Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel

Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel

Ivan Majevski je podrobno proučil grškega tekmeca in je optimist. FOTO: NK Celje
Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje
Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel
Gorazd Nejedly
 12. 3. 2026 | 12:33
4:44
A+A-

V kakšnem stanju bodo nogometaši Celja nocoj izzvali igralce atenskega kluba AEK, od katerih so bili v skupinskem delu konferenčne lige že zanesljivo boljši (3:1)? To je glavno vprašanje pred njihovo 17. evropsko tekmo v tej sezoni, prvimi 90 minutami drugega evropskega dvoboja med vodilnima moštvoma slovenskega in grškega prvenstva. O formi enih in drugih ni neznank, Celjani so v rezultatski krizi in krizi vodenja, rumeno-črni so v najboljši formi v tej sezoni in zaradi tega tudi favoriti na papirju. Kakršenkoli izid, ki bo Celjanom čez teden dni v povratni tekmi v Atenah vlival upanje za napredovanje, bo dobrodošel.

1,3

milijona evrov prinaša uvrstitev v četrtfinale konferenčne lige.

6,7

milijona evrov so Celjani v tej sezoni že zaslužili v Evropi.

17.

evropsko tekmo v tej sezoni bodo nocoj igrali Štajerci.

Nekajdnevni celjski molk po porazu v Kidričevem, že tretjim letošnjim v 1. SNL, je vznemiril glavno tarčo vseh kritik, trenerja Ivana Majevskega. V nasprotju od pričakovanj se je trener v nastajanju odzval zelo nekritično in s številkami poskušal dati vtis, da ni razlogov za preplah.

V Atenah, Olomoucu in na Reki

Danes bodo v Evropi igrali tudi trije slovenski legionarji. Adam Gnezda Čerin bo s Panathinaikosom v evropski ligi gostil Betis (Špa), Danijel Šturm bo s Sigmo v konferenčni ligi v Olomoucu izzval Mainz (Nem), Dejan Petrović pa se bo z Rijeko v KL pomeril s Strasbourgom (Fra).

»Res je, v zadnjem mesecu nismo bili v najboljši podobi, a tudi lani smo slabo vstopili v drugi del sezone. Olimpija je imela 20 točk prednosti. Izgubili smo tri tekme, analizirajmo jih. Proti Olimpiji nismo bili na ustrezni ravni, proti Bravu zaspani, proti Aluminiju smo delali začetniške napake. Statistično smo padli. Ta teden smo več časa posvetili izboljšanju telesne moči. Ni pa tako slabo, slabo je v Iranu, ne tukaj. Dvajset let sem bil igralec, bil sem v njihovi koži, vem, kako se počutijo. Ampak igramo proti velikanu. Po naravi sem optimist,« je bila izpoved Belorusa, potem ko je misli že prej usmeril proti današnji prvi tekmi.

Karničnik je nared

»Vsakega tekmeca pozorno opazujemo, pet, šest tekem sem gledal Atenčane. Da, nekaj bomo uporabili iz prejšnjega dvoboja, toda oni igrajo zdaj drugače, z dvema klasičnima napadalcema. Tudi njihova forma je jasna. To je osnovno izhodišče, ki me zanima, analiza pa izhaja iz tekmeca. Mi vedno igramo s tremi nogometaši v zadnji vrsti, a odločajo malenkosti. Naš način je vedno isti, z žogo igramo na en način. Toda tekma in tekmec določata, kako se odzivamo,« se je zapletel v filozofsko pojasnjevanje Majevski, ki je potožil nad splošnim odnosom do trenerjev; ne le v Sloveniji, temveč vsepovsod po svetu. »Ne cenijo nas več,« je v izčrpnem govoru razložil 37-letni strokovnjak, ki ne razmišlja o tem, do kdaj bo, in če bo, trener Celja.

Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje
Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje
Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel
Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel

Celjani že nestrpno čakajo na vrnitev Žana Karničnika. »Pred tekmo se bomo odločili, ali bo igral. Kaže odlično podobo,« je Majevski nakazal vrnitev slovenskega reprezentanta po poškodbi in daljši odsotnosti, sicer enega od nezamenljivih v celjski enajsterici. Njegova vrnitev v formi, ki ga je izstrelila med nepogrešljive v klubski zasedbi in reprezentanci, bi vrnila veliko samozavesti moštvu, na igrišču krepko izboljšala igro in tudi pomirila duhove v razgreti slačilnici, kjer le ni vse tako idealno in hierarhično urejeno, kot je slišati. Prav pomanjkanje avtoritete, ki jo je s svojo pojavo in dejanji vsilil Albert Riera, je sprožila povišane tone in »petelinjenje« v slačilnici, posledično pa slabše predstave na igrišču. Toda o tem se ne govori in se malo ve.

Ni pa skrivnost, koliko evrov bi navrglo napredovanje. Z njim bi se povsem spremenilo vzdušje. Uvrstitev v četrtfinale, v katerem je Celjane lani po hudem boju ustavila šele slovita vijolična Fiorentina, bi Celjanom prinesla 1,3 milijona evrov. V tej sezoni je klub že zaslužil 6,7 milijona evrov. 

Več iz teme

CeljenogometNK CeljeIvan Majevski
ZADNJE NOVICE
13:22
Novice  |  Slovenija
PRIMORSKA

Cvetoči mandljevci so praznik za oči, najbolje uspevajo v slovenski Istri

Med golimi vejami se pojavijo nežni rožnato beli cvetovi. Mandljevec je iz iste družine, kot so češnje, slive in breskve.
Janez Mužič12. 3. 2026 | 13:22
13:20
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Tekma prestižnih: Ferrari bo električen, lamborghini ne (FOTO)

Ko gre za nove smeri, sta proizvajalca športnih avtomobilov ubrala vsak svojo pot.
Gašper Boncelj12. 3. 2026 | 13:20
13:17
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Ganljivi trenutek slovenske plesalke: tako je presenetila svojo 98-letno babico v DSO (VIDEO)

Ob tem se je posebej zahvalila tudi osebju Doma starejših Trnovo, kjer njena nana živi.
12. 3. 2026 | 13:17
13:01
Novice  |  Slovenija
MONITORING

Volkovi se širijo: novi podatki razkrivajo visoko število, po novem tudi na Pohorju

V slovenskih gozdovih vse več volkov. Zaznali so 16 tropov.
12. 3. 2026 | 13:01
13:00
Bralci
BREZPLAČNO ZA VSE BRALCE

Pravnik pomaga bralcem Novic: zastavite našemu pravniku vprašanje, ki vas žuli

Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev "Pravnik odgovarja". Pošljite nam vprašanje preko obrazca na tej strani in prejeli boste odgovor strokovnjakov. Storitev je brezplačna.
12. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ŠTEJEMO KALORIJE

Kako izračunati porabljene kalorije med vadbo

S staranjem se zmanjšuje sposobnost izvajanja zelo intenzivnih aktivnosti, zato se lahko zmanjša tudi poraba kalorij.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki