Ni strahu, trener podrobno proučil grškega tekmeca, je optimist (FOTO)

V kakšnem stanju bodo nogometaši Celja nocoj izzvali igralce atenskega kluba AEK, od katerih so bili v skupinskem delu konferenčne lige že zanesljivo boljši (3:1)? To je glavno vprašanje pred njihovo 17. evropsko tekmo v tej sezoni, prvimi 90 minutami drugega evropskega dvoboja med vodilnima moštvoma slovenskega in grškega prvenstva. O formi enih in drugih ni neznank, Celjani so v rezultatski krizi in krizi vodenja, rumeno-črni so v najboljši formi v tej sezoni in zaradi tega tudi favoriti na papirju. Kakršenkoli izid, ki bo Celjanom čez teden dni v povratni tekmi v Atenah vlival upanje za napredovanje, bo dobrodošel.

1,3 milijona evrov prinaša uvrstitev v četrtfinale konferenčne lige. 6,7 milijona evrov so Celjani v tej sezoni že zaslužili v Evropi. 17. evropsko tekmo v tej sezoni bodo nocoj igrali Štajerci.

Nekajdnevni celjski molk po porazu v Kidričevem, že tretjim letošnjim v 1. SNL, je vznemiril glavno tarčo vseh kritik, trenerja Ivana Majevskega. V nasprotju od pričakovanj se je trener v nastajanju odzval zelo nekritično in s številkami poskušal dati vtis, da ni razlogov za preplah.

V Atenah, Olomoucu in na Reki Danes bodo v Evropi igrali tudi trije slovenski legionarji. Adam Gnezda Čerin bo s Panathinaikosom v evropski ligi gostil Betis (Špa), Danijel Šturm bo s Sigmo v konferenčni ligi v Olomoucu izzval Mainz (Nem), Dejan Petrović pa se bo z Rijeko v KL pomeril s Strasbourgom (Fra).

»Res je, v zadnjem mesecu nismo bili v najboljši podobi, a tudi lani smo slabo vstopili v drugi del sezone. Olimpija je imela 20 točk prednosti. Izgubili smo tri tekme, analizirajmo jih. Proti Olimpiji nismo bili na ustrezni ravni, proti Bravu zaspani, proti Aluminiju smo delali začetniške napake. Statistično smo padli. Ta teden smo več časa posvetili izboljšanju telesne moči. Ni pa tako slabo, slabo je v Iranu, ne tukaj. Dvajset let sem bil igralec, bil sem v njihovi koži, vem, kako se počutijo. Ampak igramo proti velikanu. Po naravi sem optimist,« je bila izpoved Belorusa, potem ko je misli že prej usmeril proti današnji prvi tekmi.

Karničnik je nared

»Vsakega tekmeca pozorno opazujemo, pet, šest tekem sem gledal Atenčane. Da, nekaj bomo uporabili iz prejšnjega dvoboja, toda oni igrajo zdaj drugače, z dvema klasičnima napadalcema. Tudi njihova forma je jasna. To je osnovno izhodišče, ki me zanima, analiza pa izhaja iz tekmeca. Mi vedno igramo s tremi nogometaši v zadnji vrsti, a odločajo malenkosti. Naš način je vedno isti, z žogo igramo na en način. Toda tekma in tekmec določata, kako se odzivamo,« se je zapletel v filozofsko pojasnjevanje Majevski, ki je potožil nad splošnim odnosom do trenerjev; ne le v Sloveniji, temveč vsepovsod po svetu. »Ne cenijo nas več,« je v izčrpnem govoru razložil 37-letni strokovnjak, ki ne razmišlja o tem, do kdaj bo, in če bo, trener Celja.

Celjskega vratarja Žana Luko Lebana čaka težka naloga. FOTO: NK Celje

Žan Karničnik je že pripravljen za vrnitev na igrišče. FOTO: Voranc Vogel

Celjani že nestrpno čakajo na vrnitev Žana Karničnika. »Pred tekmo se bomo odločili, ali bo igral. Kaže odlično podobo,« je Majevski nakazal vrnitev slovenskega reprezentanta po poškodbi in daljši odsotnosti, sicer enega od nezamenljivih v celjski enajsterici. Njegova vrnitev v formi, ki ga je izstrelila med nepogrešljive v klubski zasedbi in reprezentanci, bi vrnila veliko samozavesti moštvu, na igrišču krepko izboljšala igro in tudi pomirila duhove v razgreti slačilnici, kjer le ni vse tako idealno in hierarhično urejeno, kot je slišati. Prav pomanjkanje avtoritete, ki jo je s svojo pojavo in dejanji vsilil Albert Riera, je sprožila povišane tone in »petelinjenje« v slačilnici, posledično pa slabše predstave na igrišču. Toda o tem se ne govori in se malo ve.

Ni pa skrivnost, koliko evrov bi navrglo napredovanje. Z njim bi se povsem spremenilo vzdušje. Uvrstitev v četrtfinale, v katerem je Celjane lani po hudem boju ustavila šele slovita vijolična Fiorentina, bi Celjanom prinesla 1,3 milijona evrov. V tej sezoni je klub že zaslužil 6,7 milijona evrov.