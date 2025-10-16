  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOKEJ

Nič več le simpatični poraženci: hokejisti Olimpije v petek pričakujejo zvezdnike Salzburga

Direktor Anže Ulčar je zadovoljen z napredkom zmajev.
Ljubljanski navijači imajo razlog za veselje. FOTO: HK Olimpija

Ljubljanski navijači imajo razlog za veselje. FOTO: HK Olimpija

Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija

Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija

Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik

Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik

Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic

Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic

Ljubljanski navijači imajo razlog za veselje. FOTO: HK Olimpija
Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija
Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik
Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic
Peter Zalokar
 16. 10. 2025 | 08:40
5:31
A+A-

V najbolj priljubljenem petkovem terminu bo ledna dvorana Tivoli privabila največ gledalcev v sezoni. Z razlogom. Hokejisti Olimpije so po desetih tekmah vodilni v ICEHL, v goste pa jim prihajajo branilci naslova prvaka iz Salzburga. Tekma bo še posebej čustvena za domačega trenerja Bena Cooperja ter najboljšega strelca razširjenega avstrijskega prvenstva TJ Brennana in Nicolaija Meyerja, ki so prišli v Ljubljano prav s Solnograškega. Olimpijin direktor Anže Ulčar se veseli spektakla in verjame, da bodo zmaji vnovič potrdili visoke ambicije.

20

točk na 10 tekmah je osvojila Olimpija.

20

točk sta zbrala TJ Brenan (7 golov) in Nicolai Meyer (6).

85

-odstotna je uspešnost v igri z igralcem manj.

Ko so v Tivoliju poleti sestavili kadrovski mozaik za sezono 2025/26 in pripeljali Cooperja, ki je kot pomočnik trenerja z rdečimi biki osvojil štiri naslove prvaka, so bili v HK Olimpija optimistični, da se bodo po treh letih uvrstili v končnico. A takrat še niso vedeli, kako se bo nova ekipa ujela. Boljšega začetka si skoraj ne bi mogli predstavljati: po desetih tekmah imajo zeleno-beli 20 točk in so vodilni na lestvici. Brennan in Meyer sta s po 20 točkami tudi najbolj učinkovita igralca, na četrtem mestu je Zach Boychuk, Lukaš Horak je šesti vratar lige z 91,52 odstotka ubranjenih strelov ...

Mogoče se malce preveč zanašamo na napad. Dlje, ko bo trajala sezona, pomembnejša bo obramba.

»Ni še čas za evforijo, seveda pa smo zadovoljni. Imamo kakovost, dobro osnovo. V sezono smo zadrsali ambiciozno, toda skoraj polovica igralcev je bilo novih, tudi glavni trener. Nismo mogli vedeti, kako uspešni smo bili pri gradnji ekipe. Vsekakor nismo računali, da bomo takoj na vrhu. A sezona je še mlada, odigrali nismo še niti četrtine tekem rednega dela. Veseli pa me, da je večina kazalcev pozitivnih. Imamo tri igralce med prvih pet po golih in asistencah. Povprečje 5,4 doseženega gola je odlično. Trije prejeti zadetki so sicer preveč za nekoga, ki ima ambicijo po najvišjih mestih. Mogoče se malce preveč zanašamo na napad. Dlje, ko bo trajala sezona, pomembnejša bo obramba. Na tem bomo delali. Rezerve so tudi v disciplini, smo na desetem mestu po številu kazni,« je tudi na slabosti opozoril Ulčar, potem ko je podpisal sponzorsko pogodbo z GA Adriatic, slovenskim zastopnikom vozil znamke Renault.

V nedeljo brca v zadnjico

Pogled na statistiko ga navdihuje z optimizmom. »Prvi v ligi smo v 'power-playu', 36-odstotni, drugi najboljši v igri z igralcem manj pri 85 odstotkih. To je oboje super in letos dela razliko. Kadar je skupna številka nad 100, je to dober znak. Drugi v ligi smo pri dobljenih sodniških metih, tukaj odlično delo opravlja Marley Quince, ki je zamenjal Nicka Bonina. Pod črto: lahko smo zadovoljni, moramo pa ostati realni. Sezona bo še zelo dolga,« je misli strnil nekdanji vratar, ki vlogo prvega operativca v Tivoliju opravlja že četrto leto.

Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija
Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija
Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik
Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik
Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic
Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic

Popotnica v petkov derbi med najboljšima kluboma sosednjih držav ni bila najboljša. Olimpija je v nedeljo pred domačimi gledalci izgubila proti zadnjeuvrščenemu Innsbrucku, v podaljšku je bilo 6:7. »Liga je izenačena, ni lahkega tekmeca. Nikogar ne moreš premagati brez 100-odstotnega pristopa. V nedeljo smo dobili brco v zadnjico, iz katere se bomo naučili,« je bil odkrit Ulčar, ki je vseeno ponosen, da je Olimpija pridobila ugled tudi pri tekmecih: »Dobili smo kar nekaj pozitivnih odzivov. Nismo več simpatičen majhen klub, ki se bori ter tu in tam ukrade kakšno točko in mu na koncu nekaj zmanjka za končnico. Postali smo močna ekipa, ki jo nasprotniki spoštujejo.«

Čustvena komponenta

Zdravniški karton se počasi prazni. Pri slovenskih prvakih naj bi se pravočasno za tekmo s Salzburgom vrnila vratar Horak in Evan Polei, skoraj sta že okrevala Jaka Sodja in Rožle Bohinc, še dva tedna bo počival Robert Sabolič, je povedal Ulčar, ki se veseli gostovanja rdečih bikov in si obeta, da bodo tribune polne.

»V petek bo tekma posebna iz več vidikov. Salzburg že tradicionalno privabi več pozornosti. Ben je bil tam dolgo trener, TJ in Nico sta bila pomembna igralca pri osvajanju lovorik. Neka čustvena komponenta tukaj je. Seveda ne sme biti premočna in verjamem, da ne bo, saj so vsi trije pravi profesionalci. Pestro bo, tako na tekmi kot pred tem v navijaški coni,« je na športni praznik povabil Ulčar, ki je zadovoljen z dosedanjim obiskom. »Načrtovali smo 20 odstotkov večji obisk v primerjavi s prejšnjo sezono in smo na dobri poti. Smo šele sredi jeseni in hokejska publika potrebuje čas, da se ogreje. Prepričan sem, da bo skozi sezono prihajalo čedalje več navijačev.« 

Več iz teme

hokejOlimpijaHK OlimpijaAnže Ulčar
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Svet
VELIKO JIH JE

Ne boste verjeli, kaj so opazili ob obali Istre! Ne želite si ga srečati med kopanjem (VIDEO)

Nenavadni prizor je pritegnil obiskovalce priljubljenega Rabca.
16. 10. 2025 | 11:44
11:30
Lifestyle  |  Polet
ŠVICARSKA RAZISKAVA

Živeti dlje ali živeti bolje? Ključna razlika med življenjsko dobo in zdravim življenjem

Kaj so odkrili švicarski znanstveniki? Določene snovi v hrani lahko upočasnijo staranje celic!
Miroslav Cvjetičanin16. 10. 2025 | 11:30
11:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
11:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROTIKA

Tolikokrat na leto seksajo najbolj srečni pari! Ste med njimi?

Raziskave kažejo, da večina ljudi v dolgoročnih zvezah seksa okoli 54-krat na leto. Mlajši so aktivnejši med rjuhami, s starostjo število spolnih stikov naravno upade.
16. 10. 2025 | 11:27
11:22
Novice  |  Slovenija
AFERA FABJAN

Trener juda Fabjan, obtožen nasilja in spolnih zlorab, ne vodi več treningov

Proti Fabjanu že več mesecev poteka preiskava zaradi domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja.
16. 10. 2025 | 11:22
11:20
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Puding iz mošta: čudovita jesenska sladica brez dodanega sladkorja, ki so jo pripravljale naše babice

Starodavna, preprosta, a božanska sladica iz časov, ko nič ni šlo v nič.
Kaja Berlot16. 10. 2025 | 11:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do popolne gladkosti: posebna akcija za lasersko odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki