Nič več le simpatični poraženci: hokejisti Olimpije v petek pričakujejo zvezdnike Salzburga

V najbolj priljubljenem petkovem terminu bo ledna dvorana Tivoli privabila največ gledalcev v sezoni. Z razlogom. Hokejisti Olimpije so po desetih tekmah vodilni v ICEHL, v goste pa jim prihajajo branilci naslova prvaka iz Salzburga. Tekma bo še posebej čustvena za domačega trenerja Bena Cooperja ter najboljšega strelca razširjenega avstrijskega prvenstva TJ Brennana in Nicolaija Meyerja, ki so prišli v Ljubljano prav s Solnograškega. Olimpijin direktor Anže Ulčar se veseli spektakla in verjame, da bodo zmaji vnovič potrdili visoke ambicije.

20 točk na 10 tekmah je osvojila Olimpija. 20 točk sta zbrala TJ Brenan (7 golov) in Nicolai Meyer (6). 85 -odstotna je uspešnost v igri z igralcem manj.

Ko so v Tivoliju poleti sestavili kadrovski mozaik za sezono 2025/26 in pripeljali Cooperja, ki je kot pomočnik trenerja z rdečimi biki osvojil štiri naslove prvaka, so bili v HK Olimpija optimistični, da se bodo po treh letih uvrstili v končnico. A takrat še niso vedeli, kako se bo nova ekipa ujela. Boljšega začetka si skoraj ne bi mogli predstavljati: po desetih tekmah imajo zeleno-beli 20 točk in so vodilni na lestvici. Brennan in Meyer sta s po 20 točkami tudi najbolj učinkovita igralca, na četrtem mestu je Zach Boychuk, Lukaš Horak je šesti vratar lige z 91,52 odstotka ubranjenih strelov ...

Mogoče se malce preveč zanašamo na napad. Dlje, ko bo trajala sezona, pomembnejša bo obramba.

»Ni še čas za evforijo, seveda pa smo zadovoljni. Imamo kakovost, dobro osnovo. V sezono smo zadrsali ambiciozno, toda skoraj polovica igralcev je bilo novih, tudi glavni trener. Nismo mogli vedeti, kako uspešni smo bili pri gradnji ekipe. Vsekakor nismo računali, da bomo takoj na vrhu. A sezona je še mlada, odigrali nismo še niti četrtine tekem rednega dela. Veseli pa me, da je večina kazalcev pozitivnih. Imamo tri igralce med prvih pet po golih in asistencah. Povprečje 5,4 doseženega gola je odlično. Trije prejeti zadetki so sicer preveč za nekoga, ki ima ambicijo po najvišjih mestih. Mogoče se malce preveč zanašamo na napad. Dlje, ko bo trajala sezona, pomembnejša bo obramba. Na tem bomo delali. Rezerve so tudi v disciplini, smo na desetem mestu po številu kazni,« je tudi na slabosti opozoril Ulčar, potem ko je podpisal sponzorsko pogodbo z GA Adriatic, slovenskim zastopnikom vozil znamke Renault.

V nedeljo brca v zadnjico

Pogled na statistiko ga navdihuje z optimizmom. »Prvi v ligi smo v 'power-playu', 36-odstotni, drugi najboljši v igri z igralcem manj pri 85 odstotkih. To je oboje super in letos dela razliko. Kadar je skupna številka nad 100, je to dober znak. Drugi v ligi smo pri dobljenih sodniških metih, tukaj odlično delo opravlja Marley Quince, ki je zamenjal Nicka Bonina. Pod črto: lahko smo zadovoljni, moramo pa ostati realni. Sezona bo še zelo dolga,« je misli strnil nekdanji vratar, ki vlogo prvega operativca v Tivoliju opravlja že četrto leto.

Branilec TJ Brennan je prvi strelec lige. FOTO: HK Olimpija

Anže Ulčar je zelo zadovoljen z začetkom sezone. FOTO: Jože Suhadolnik

Za Bena Cooperja bo petkova tekma posebna. FOTO: Leon Vidic

Popotnica v petkov derbi med najboljšima kluboma sosednjih držav ni bila najboljša. Olimpija je v nedeljo pred domačimi gledalci izgubila proti zadnjeuvrščenemu Innsbrucku, v podaljšku je bilo 6:7. »Liga je izenačena, ni lahkega tekmeca. Nikogar ne moreš premagati brez 100-odstotnega pristopa. V nedeljo smo dobili brco v zadnjico, iz katere se bomo naučili,« je bil odkrit Ulčar, ki je vseeno ponosen, da je Olimpija pridobila ugled tudi pri tekmecih: »Dobili smo kar nekaj pozitivnih odzivov. Nismo več simpatičen majhen klub, ki se bori ter tu in tam ukrade kakšno točko in mu na koncu nekaj zmanjka za končnico. Postali smo močna ekipa, ki jo nasprotniki spoštujejo.«

Čustvena komponenta

Zdravniški karton se počasi prazni. Pri slovenskih prvakih naj bi se pravočasno za tekmo s Salzburgom vrnila vratar Horak in Evan Polei, skoraj sta že okrevala Jaka Sodja in Rožle Bohinc, še dva tedna bo počival Robert Sabolič, je povedal Ulčar, ki se veseli gostovanja rdečih bikov in si obeta, da bodo tribune polne.

»V petek bo tekma posebna iz več vidikov. Salzburg že tradicionalno privabi več pozornosti. Ben je bil tam dolgo trener, TJ in Nico sta bila pomembna igralca pri osvajanju lovorik. Neka čustvena komponenta tukaj je. Seveda ne sme biti premočna in verjamem, da ne bo, saj so vsi trije pravi profesionalci. Pestro bo, tako na tekmi kot pred tem v navijaški coni,« je na športni praznik povabil Ulčar, ki je zadovoljen z dosedanjim obiskom. »Načrtovali smo 20 odstotkov večji obisk v primerjavi s prejšnjo sezono in smo na dobri poti. Smo šele sredi jeseni in hokejska publika potrebuje čas, da se ogreje. Prepričan sem, da bo skozi sezono prihajalo čedalje več navijačev.«