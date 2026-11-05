Nihče ne bo reševal Šeškovega trenerja

Po devetih tekmah brez zmage je Manchester United le prekinil črni niz, a je na Old Traffordu dolgo kazalo na nov poraz. Roma je ob polčasu vodila z 2:0, nato so rdeči vragi brez poškodovanega Benjamina Šeška pripravili zasuk za zmago s 3:2. Matheus Cunha je zadel v 83. in 86. minuti ter zmanjšal pritisk na trenerja Michaela Carricka, kapetan Bruno Fernandes pa je zavrnil razlago, da so igralci reševali trenerjevo službo.

»Nikomur nam ni treba reševati službe, tudi za trenerja to velja. Klub je potreboval to zmago, igralci so potrebovali to zmago. Vsi skupaj smo se zelo trudili, da bi se izvili iz te situacije,« je poudaril Portugalec, ki je v 58. minuti s ponovljene enajstmetrovke začel lov na Rimljane. Cunha je po izenačenju z močnim strelom dokončal zasuk, v sodnikovem dodatku pa zaradi drugega rumenega kartona moral z igrišča.

Fernandes je po porazu proti Comu z 1:4 kritiziral taktični pristop, Carrick pa ga je na naslednji tekmi pustil na klopi. Kapetan zdaj zanika, da bi morala s trenerjem razčistiti odnose. »Trener se je odločil, da me bo pustil na klopi, ker nisem igral na ustrezni ravni. Vsi so menili, da je to bila kazen za moje izjave. Če je bilo tako, je bilo prav.« United pred reprezentančnim odmorom čaka še zahteven dvoboj z Aston Villo.

Vsi so menili, da je to bila kazen za moje izjave. Če je bilo tako, je bilo prav.

V Madridu je Jan Oblak s 553. nastopom za Atletico na drugem mestu klubske večne lestvice ujel Adelarda Rodrigueza, vendar je jubilej zaznamoval poraz proti Bayernu z 0:2. Slovenski vratar je večkrat posredoval, strel Dayota Upamecanoja preusmeril v prečko, v 54. minuti pa ga je po izgubljeni žogi Robina Le Normanda premagal 18-letni vzhajajoči Bayernov zvezdnik Lennart Karl. Dvajset minut pozneje je zadel še Konrad Laimer. Madridčani imajo po štirih tekmah na svojem računu le štiri točke in so v krčevitem boju za izločilne boje v LP.

»Dati moramo 120 odstotkov, ker nam 100 odstotkov ne zadostuje,« je razmerje moči opisal Diego Simeone. Priznal je, da so tekmeci, kakršen je Bayern, boljši od njegove ekipe, ki se jim mora z delom približati. Alexander Sørloth je opozoril na padec moči po odmoru, na drugi strani pa je Manuel Neuer ocenil: »To je bila popolna prevlada od prve do 93. minute.«