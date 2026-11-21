Slovenska smučarska skakalca Nika in Domen Prevc danes začenjata obrambo velikih globusov za skupni zmagi v svetovnem pokalu minule sezone. Po četrtem mestu na petkovi mešani ekipni tekmi bosta danes v norveškem Lillehammerju na sporedu prvi posamični tekmi nove zime, ob 14.35 bodo začele skakalke, skakalci pa ob 16.50.

Domen Prevc in Timi Zajc ter Nika Prevc in Nika Vodan so bili četrti na mešani ekipni tekmi. Za zmagovito domačo četverico je Slovenija zaostala za 131,1 točke. Med 12 reprezentancami je bila druga Japonska, +61,1, tretja pa Avstrija, +118,9. Tekmo je za slovensko ekipo odprla Nika Prevc, ki je v prejšnji in dominantni sezoni z 18 zmagami dosegla zgodovinski rekord med skakalci in skakalkami, a te zime ni začela v teh ritmih.

Po prvi izmenjavi je bila Slovenija četrta in bila tam do konca. Le Niki Vodan je v tretji izmenjavi serij uspelo ekipo povesti na tretje mesto, ki pa ga Domnu Prevcu ni uspelo zadržati. »Imamo še kar nekaj rezerve, tako Nika Vodan kot Nika Prevc. Nika Vodan je v finalu skočila že precej bolje, čeprav so še rezerve. Nika Prevc vse preveč kontrolira in zaradi tega je trenutno še malo bolj zadaj,« je nastop ocenil trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš.