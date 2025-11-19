Nika Prevc bo olimpijsko zimo začela kot vroča favoritinja

V prejšnji zimi je bila Nika Prevc nesporna kraljica skakalnic, na katerih je osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Že zaradi izjemne premoči, ki jo je kazala od lanskega novembra do letošnjega marca, bo 20-letna šampionka iz Selške doline tudi olimpijsko sezono svetovnega pokala 2025/26 začela kot vroča favoritinja.

Niti ne vem, kaj me najbolj skrbi, verjetno sem živčna tudi zaradi pričakovanja prve tekme

A Prevčeva je bila pred odhodom v Lillehammer, kjer bodo pojutrišnjem dvignili zastor nad novo tekmovalno zimo, precej zadržana. »Po svojih občutkih sicer skačem daleč, ne vem pa, kaj se je dogajalo na skakalnicah v drugih državah. Sama sem na treningih težko dobila ustrezno primerjavo. Upam le, da sem v pravem 'startnem' položaju,« si je zaželela zvezdnica kranjskega Triglava in na vprašanje, ali bo lahko na Norveško odletela mirna, odkimala z glavo.

»Ah, ne. Niti ne vem, kaj me najbolj skrbi, verjetno sem živčna tudi zaradi pričakovanja prve tekme. Že za start si želim dobre skoke in uvrstitev ter potem na njih graditi naprej,« je razkrila svoj načrt in zaupala, da je bila lani v tem obdobju na zaključnih pripravah, ko je preskakovala celo fante, bližje svojemu bratu Domnu Prevcu.

Zaveda se, da jo bodo, ker je bila tudi v prejšnji zimi najboljša, tekmice znova napadale. »Zdi se mi, da sem zaradi tega vsako leto v težjem položaju,« je priznala branilka velikega kristalnega globusa, ki je v prejšnji sanjski zimi v svetovnem pokalu nanizala kar 19 uvrstitev na zmagovalni oder, od teh 15 na najvišjo stopnico. Letošnjo veliko nagrado FIS je v skupni razvrstitvi končala na drugem mestu, med dvema Japonkama – za presenetljivo prvouvrščeno Nozomi Marujama in pred tretjeuvrščeno Saro Takanaši. Na četrtem mestu je pristala Kanadčanka Abigail Strate, ki je izpustila kar štiri tekme (od devetih).

»Pozimi je zagotovo pričakovati tudi kakšno presenečenje, verjamem pa, da bosta Nozomi in Abigail, ki sta bili že poleti izjemno močni, zelo dobro odprli tudi sezono svetovnega pokala,« je ocenila Prevčeva in pojasnila, da se zaradi malenkost širših tekmovalnih dresov v zraku čuti nekoliko večji upor. Zavoljo tega se lažje leti in tudi pristaja.

V Lillehammerju je lani zmagala

Na veliko olimpijsko skakalnico v Lillehammerju, na kateri bo v petek preizkušnja mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa še po dve ženski in moški posamični tekmi, jo še od lani, ko je za uvod slavila odmevno zmago, vežejo lepi spomini. »V našem športu je tako, da ti običajno takrat, ko si v dobri formi, sleherna naprava ustreza,« je razložila dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima in svetovna rekorderka iz Vikersunda, ki bi si – tako kot pravzaprav vsi – želela pred prvimi tekmami opraviti kakšen skok na snegu. »Ker pa vem, da to ne bo mogoče, se s tem tudi ne obremenjujem.«

Kakor je zaupala, se je zaradi številnih zdravstvenih težav v ekipi (že dalj časa so odstotne Tina Erzar, Taja Bodlaj in Ema Klinec) ozračje v njej nekoliko spremenilo. »A potem smo tudi preostale skakalke malo spremenile miselnost, zaradi česar se je vzdušje spet dvignilo,« je pristavila študentka bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na kateri je v roku opravila vse obveznosti za prvi letnik. »Ker sem doslej veliko delala za študij, ga moram zdaj dati malo na stran. No, za sprostitev pa bom vzela s seboj kakšno knjigo,« je še dejala Prevčeva.