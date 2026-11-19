Čeprav je Nika Prevc v zadnjih treh zimah na skakalnicah osvojila pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo, pred jutrišnjim začetkom nove sezone svetovnega pokala v Lillehammerju kljub temu znova čuti tisto prijetno vznemirjenje, ki ga prinašajo uvodne preizkušnje. Na Norveško je odpotovala z dobrimi občutki, pred prvimi tekmami pa je še precej zadržana v napovedih.

»Moram priznati, da že zelo nestrpno pričakujem začetek nove sezone svetovnega pokala. Najbrž tudi vsi drugi skakalci in skakalke že komaj čakajo na prve tekme,« je priznala 21-letna šampionka iz Selške doline, ki je svojo trenutno pripravljenost ocenila »zgolj« z zadostno oceno. A pri tem še zdaleč ni črnogleda. Ravno nasprotno; veseli jo, da so se ji začeli skoki, čeprav nekoliko pozneje, premikati v pravo smer.

Niko Prevc veseli, da so se ji začeli skoki, čeprav nekoliko pozneje, premikati v pravo smer. FOTO: Voranc Vogel

»Zadovoljna sem s tem, kako so se mi začele sestavljati stvari. A verjetno bom potrebovala še nekaj skokov in tekem, da se bom popolnoma ujela,« je razmišljala trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala (v sezonah 2023/24, 2024/25 in 2025/26). Ob tem je razkrila, da je v zadnjem obdobju skakala precej bolj sproščeno kot še pred mesecem dni. In prav to je lahko dobro izhodišče za začetek zime.

Na Norveškem se dobro počuti. »Kakor vsa prizorišča na severu Evrope mi je tudi Lillehammer zelo všeč,« je poudarila Prevčeva, ki je na veliki napravi Lysgårdsbakken že okusila slast zmage (leta 2024). Lani je tam pokazala dva različna obraza: po 15. mestu na prvi tekmi je na drugi skočila na tretjo stopnico odra za najboljše in začela nov pohod proti vrhu. Obe preizkušnji je sicer dobila Japonka Nozomi Marujama.

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Pred jutrišnjimi kvalifikacijami (10.30), v katerih bodo poleg nje od Slovenk nastopile še Taja Bodlaj, Katra Komar, Ajda Košnjek, Maja Kovačič in Nika Vodan, ter tekmo mešanih ekip (16.00) si ne bo več belila glave z iskanjem novih rešitev. »Ne bom odkrivala tople vode. Zdaj se moram le še umiriti,« je slikovito opisala svoj načrt za zadnje ure pred težko pričakovanim štartom. Pred odhodom je imela sicer še nekaj sponzorskih obveznosti, prehod s plastične podlage na sneg pa je ne skrbi. Iz preteklih izkušenj ve, da se je na zimske razmere vedno dobro prilagodila.

Emina odločitev jo je presenetila

Ko je beseda nanesla na preizkušnje, ki se jih v prihajajoči zimi najbolj veseli, ni dolgo razmišljala. Na vrhu njenega seznama so poleti v Planici, ob njih pa zgodovinska prva ženska novoletna turneja v Nemčiji in Avstriji.

»Radovedna sem, kako bo izpadla novoletna turneja, ki bo za vse nas nova in zagotovo zanimiva izkušnja,« je priznala svetovna prvakinja in rekorderka. O svojih rezultatskih ciljih za zdaj ni želela preveč govoriti. Na vprašanje, s čim bi bila zadovoljna ob koncu zime, je odgovorila, da bo na to precej lažje odgovorila po uvodnem koncu tedna v Lillehammerju. »Največ bi morda stavila na polete, želim pa si stanovitnih skokov in rezultatov.«

Z bratom Domnom Prevcem sta v prejšnji zimi kot za stavo nizala zmage. FOTO: Voranc Vogel

Med najhujšimi tekmicami je izpostavila predvsem norveške skakalke z Eirin Mario Kvandal in dvakratno olimpijsko prvakinjo Anno Odine Strøm na čelu. Med njimi pa ne bo Silje Opseth, ki bo zaradi nosečnosti izpustila vso zimo. Njena odločitev je Niko prijetno presenetila, z začudenjem pa je sprejela tudi nedavni konec športne poti reprezentančne kolegice Eme Klinec, ki je smuči nepričakovano postavila v kot. »Če sem iskrena, nisem vedela, da je Ema že nekaj časa razmišljala o tem, da bi končala športno pot. To je prišlo kot strela z jasnega,« je priznala Nika in nekdanji svetovni prvakinji zaželela vse dobro na novi življenjski poti. Ob tem je pribila, da je bila Klinčeva izjemna skakalka, ki je dosegla veliko.

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Za konec je razkrila še en malce nenavaden zaplet, ki jo bo spremljal na začetku zime. Pri naročilu skakalnih čevljev ga je – kot je sama izjavila – nekaj polomila. »Zaradi tega bom morala začeti sezono z drugim parom, kot sem sprva načrtovala,« je v smehu sklenila študentka tretjega letnika bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

