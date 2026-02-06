Nika Prevc odkrito po prvem treningu pred olimpijado: »To se mi dogaja prvič v življenju ...«

Slovenska favoritinja za zlato medaljo na olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, Nika Prevc, je na prvem treningu na srednji skakalnici v Predazzu že dokazala, da ji pritisk prvih iger še ni prišel do živega. V treh serijah je bila dvakrat prva in enkrat druga, pri čemer je v prvem skoku pristala pri 98 m, v naslednjih pa pri 100,5 m. Edina, ki je bila boljša od nje v zadnjem skoku, je bila Avstrijka Lisa Eder s 102,5 m.

Nika je po treningu povedala, da skokom še manjka nekaj malenkosti: »Glavna stvar je vožnja, sama pozicija je še vedno v redu.« Kljub tem malenkostim pa je 20-letnica že letos dosegla izjemne rezultate, saj je v svetovnem pokalu zabeležila 13 zmag in ima kar 486 točk naskoka pred drugo uvrščeno Japonko. Nika Prevc, ki je tudi svetovna rekorderka z 236 m, je že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala, saj ima na svojem računu 35 zmag. Ob tem je letos prvič oblekla olimpijski dres in izredno vesela svoje prve udeležbe na olimpijskih igrah: »To se mi dogaja prvič v življenju. Dolgo sem čakala na to in počutim se izjemno.«

Domen in Nika Prevc. FOTO: Smučarska Zveza Slovenije Delo

Poleg medalje na olimpijskih igrah ji manjka le še zlata olimpijska medalja, da bi osvojila praktično vse, kar je možno v smučarskih skokih. Med olimpijskimi tekmami bo nastopila tako na srednji kot na veliki skakalnici, prvič v zgodovini olimpijskih iger. Nika bo v petek z bratom Domnom nosila slovensko zastavo na slovesnosti, v soboto pa jo čaka prva tekma na srednji skakalnici. Oba brata Prevc sta že osvojila olimpijska odličja, Peter štiri, od tega eno zlato, Cene pa eno srebro.