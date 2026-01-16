Nika Prevc? Ona skoraj nima pomanjkljivosti

SMUČARSKI SKOKI

Na Ljubnem ob Savinji je v soboto svojo uspešno športno pot uradno sklenila Maja Vtič. V zgodovino se je vpisala kot prva slovenska zmagovalka tekme za SP na skakalnici pod Rajhovko.

V izteku 90-metrske skakalnice pod Rajhovko je minulo soboto svojo uspešno športno pot uradno sklenila Maja Vtič, ki se je med drugim v zgodovino smučarskih skokov vpisala kot prva slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal na Ljubnem ob Savinji. »Malce sem odlašala s tem dnevom, zdaj dobivam tudi cmok v grlu,« je dala naša dolgoletna reprezentantka uvodoma jasno vedeti, da ji ob tekmovalnem slovesu od športa, s katerim se je ukvarjala poltretje desetletje, ni lahko pri srcu. Svoje edine zmage v svetovnem pokalu, ki jo je pred skoraj natanko desetimi leti slavila na Ljubnem, se še dobro ...