Nika Prevc po točkah preskočila brata Petra

Michael Hayböck, nekdanji vrhunski smučarski skakalec in zdaj strokovni komentator pri avstrijski nacionalni televiziji ORF, se je med sobotno žensko tekmo za svetovni pokal na slovitem Holmenkollnu na glas – malo za šalo, malo zares – vprašal, ali so morda čez noč skrajšali oziroma odžagali del odskočne mize na tamkajšnji veliki napravi. Večina deklet je namreč odrinila vidno prepozno in tako »brcnila v prazno«, podobno težavo z zamujenim odskokom pa je imela v uvodni seriji tudi Nika Prevc, ki je po pristanku pri 118 metrih odkimala z glavo in jasno pokazala, da ni zadovoljna s svojim nastopom. Bistveno boljši in točnejši je bil njen finalni skok (127 m), s katerim se je s petega mesta, ki ga je držala po uvodni seriji, znova zavihtela na vrh.

»Globoko v sebi sem vedela, da se lahko z drugim izvrstnim nastopom povzpnem po lestvici, nisem pa bila prepričana, da bo dovolj za prvo mesto,« je priznala Prevčeva in pojasnila, da je bila v uvodni seriji premalo potrpežljiva. »Odrinila sem res prepozno, kar zame ni običajno. Vendar pa so to smučarski skoki in tudi zaradi takšnih stvari jih imam rada,« je razložila slovenska šampionka, potem ko je na znamenitem prizorišču nad Oslom ponovila lanski podvig in dosegla 17. zmago v tej zimi.

Švicar Gregor Deschwanden je prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Terje Pedersen/Reuters

Zdaj ima že rekordnih 2436 točk

Sobotna preizkušnja je bila resnično izenačena, na koncu je imela zvezdnica kranjskega Triglava le 2,4 točke naskoka pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama (124,5 m in 122,5 m) in še dodatni dve točki več pred tretjeuvrščeno Norvežanko Anno Odine Strøm (119,5 m in 124 m). Zanimivo, da je bil takšen vrstni red pri vrhu že trikrat zapovrstjo, saj je Prevčeva dvakrat pred Marujamo in Strømovo pred tem zmagala tudi v Lahtiju.

Na drugi tekmi na Holmenkollnu si svetovna rekorderka za svoj 21. rojstni dan ni podarila nove zmage. Potem ko je dvakrat doskočila pri 120 metrih, se je morala sprijazniti s šestim mestom. Nosilka rumene majice je sicer še obogatila svojo točkovno bero. Zdaj jih ima na svojem računu že 2436 – kar 662 več kot najbližja zasledovalka v skupni razvrstitvi Marujama. Osvežimo spomin: Nikin najstarejši brat Peter Prevc je v šampionski sezoni 2015/16 zbral rekordne 2303 točke za svetovni pokal.

Japonska veteranka Juki Ito je bila včeraj št. 1. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Krstna zmaga Švicarja Po sobotni moški tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu je še bolj kot krstna zmaga Švicarja Gregorja Deschwandna, sicer varovanca slovenskega trenerja Bineta Norčiča, odmeval ponesrečen nastop Domna Prevca. Potem ko ga je po težavah v zraku posrkalo na doskočišče že pri 117,5 metra, se je moral slovenski as sprijazniti šele z 42. mestom. Če odmislimo diskvalifikacijo pred dobrim tednom dni v Lahtiju, je pred tem nazadnje praznih rok ostal v začetku lanskega februarja v Willingenu, kjer je pristal na 31. mestu. Od naših skakalcev sta se v soboto do točk dokopala le Anže Lanišek, ki je z 29. mesta napredoval na končno 14., in Žak Mogel, ki je izvlekel 28. mesto.

Nekoliko presenetljivo je zmago slavila 31-letna japonska veteranka Juki Ito (127 m in 126,5 m), ki je za pičle pol točke ugnala rojakinjo Marujamo (123 m in 125 m). Tretja je bila vnovič dvakratna olimpijska prvakinja Strøm (122 m in 120,5 m).

Med deseterico tudi Nika Vodan

Nika Vodan je 21. mestu dodala deseto, obakrat sta točke osvojili tudi Ema Klinec (15. in 17.) in Taja Bodlaj (28. in 25.), v finale pa se je od naših včeraj prebila še Maja Kovačič (31. in 27.), medtem ko je Katra Komar na Holmenkollnu vpisala dve ničli. S tem so se za dekleta v tej sezoni končale tekme na skakalnicah. Zdaj se bodo preselila na letalnico; konec tedna se bodo dvakrat pomerila med seboj na norveški »pošasti« v Vikersundu, zatem bo 27. marca sledil veliki finale v Planici.