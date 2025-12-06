Nika Prevc pokazala zobe in ujela svojega brata Petra

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je pred odhodom v Vislo med drugim izjavila, da je imela tam vedno kakšne preglavice, zato jih je pričakovala tudi tokrat. Zagotovo takrat ni imela v mislih tega, kar se ji je nato zgodilo v četrtkovih kvalifikacijah, v katerih so jo diskvalificirali, ker je imela za centimeter predolge smuči oziroma je bila za 100 gramov prelahka. Toda od velikega razočaranja, ker je prejela rumeni karton in ni mogla nastopiti na prvi tekmi na skakalnici Adama Malysza, si je hitro opomogla. Na včerajšnji preizkušnji je znova pokazala zobe in prepričljivo zmagala, potem ko je bila s skokoma, dolgima 128 in 130 metrov, v obeh serijah najboljša.

Nasmejan tudi Tepeš Zadovoljstva po včerajšnji tekmi v Visli ni skrival niti glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Jurij Tepeš. »To je bil odličen dan za nas. Obe Niki sta v obeh serijah dokazali, da sta zelo stanovitni in da skačeta zelo dobro. Zelo sem vesel tudi novih točk Katre Komar, ki se počasi prebija naprej,« je pod tekmovanje na Poljskem potegnil črto 36-letni Stanežičan.

Na veselje slovenskih navijačev in zastopstva je imela Prevčeva včeraj najhujšo tekmico v reprezentančni kolegici Niki Vodan (126 m in 130 m), ki je zmagoslavje svoje soimenjakinje dopolnila z 2. mestom. Na tem položaju je bila že po uvodni seriji, po kateri je za 20-letno šampionko iz Dolenje vasi pri Železnikih zaostajala za 9,9 točke. Na koncu se je razlika med njima povečala na 12,8 točke. V finalu sta obe naši zvezdnici – zanimivo – pristali pri 130 metrih, s čimer sta le za meter zgrešili ženski rekord velike naprave v Visli. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je zavihtela Norvežanka Eirin Maria Kvandal (128 m in 126 m), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila vodilno v skupni razvrstitvi Nozomi Marujama (129 m in 127 m). Japonska nosilka rumene majice je tako prvič v tej sezoni ostala brez stopničk.

Navdušenja na Poljskem ni skrivala niti Nika Vodan. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters

Prevčeva je po četrtkovi ničli tako slavila drugo zmago v sezoni in skupno 24. v svetovnem pokalu, s katero se je izenačila s svojim najstarejšim bratom Petrom Prevcem. »Zdaj sem veliko boljše volje kot v četrtek. Zadovoljna sem s svojima skokoma, slavje pa je toliko lepše, ker mi je na slovesni razglasitvi družbo delala tudi Nika Vodan. Njen finalni skok me ni prestrašil, sem pa vesela zanjo, da se je po poškodbi tako hitro vrnila v vrh,« je bila dobro razpoložena mlada članica kranjskega Triglava, ki jo je posebej pohvalil tudi Severin Freund, nekdanji veliki tekmec njenega brata Petra. »To je bil najboljši odgovor mojstrice na včerajšnje razočaranje. Verjamem, da ji po diskvalifikaciji ni bilo lahko pri srcu. Zaradi tega ima njen tokratni podvig toliko večjo vrednost,« je kot strokovni komentator na televizijski postaji ZDF ocenil 37-letni Nemec.

Ves trud je poplačan

Od silne sreče je včeraj žarela tudi Vodanova, ki je po začetnih težavah v Visli vidno stopnjevala nastope in po četrtkovem devetem mestu včeraj po marcu 2024 spet skočila med najboljšo trojico. »Po dolgem času sem spet na stopničkah. Lahko rečem le to, da je bil s tem ves trud poplačan. Čudovito je stati na zmagovalnem odru skupaj z Niko,« je poudarila 25-letna članica SSK Norica Žiri, ki je med slovesno razglasitvijo prisrčno objela Prevčevo.

134 točk zdaj drugouvrščena Nika Prevc v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaostaja za vodilno Japonko Nozomi Marujama.

Od Slovenk se je včeraj med najboljšo trideseterico prebila tudi Katra Komar (108 m in 114 m), ki je s 27. mestom ponovila svojo četrtkovo uvrstitev, Maja Kovačič (110 m), ki je dan prej s 30. mestom ujela svojo prvo točko med elito, pa je finale zgrešila le za poldrugo točko. Jerica Jesenko in Tinkara Komar nista preskočili kvalifikacijske letvice. V Visli bosta danes (14.45) in jutri (14.25) še moški tekmi, prihodnji konec tedna pa se bodo vsi skupaj za točke potegovali v Klingenthalu.