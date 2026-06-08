Nika Prevc se pripravlja na novo sezono. Že ko je izbrala ta šport, je vedela, kaj jo čaka

Najboljše slovenske smučarske skakalke se z Niko Prevc na čelu že zavzeto pripravljajo na novo sezono. Svetovna rekorderka, ki bo lovila že svoj četrti zaporedni veliki kristalni globus, je dala na nedavnem srečanju z novinarji v Kranju znova jasno vedeti, da veliko raje kot medijske obveznosti opravlja treninge. »Ne, ni mi težko trenirati. Ravno nasprotno; v treningih, naj bodo še tako zahtevni, uživam. Na koncu koncev sem, ko sem izbrala ta šport, tako ali tako vedela, da k skokom spadajo tudi naporni treningi,« je pogovor s predstavniki sedme sile začela Nika Prevc in v isti sapi pristavila, da med pripravami ne pretirava. »Ne trošim energije po nepotrebnem, saj jo navsezadnje potrebujem za vso sezono.«

Kakor je poudarila, se je že prav veselila prvih skokov v letošnji pomladi. »Če sem iskrena, sem jih že kar malo pogrešala,« je priznala 21-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je imenitno olimpijsko zimo 2025/26 končala na najlepši možni način – z novim svetovnim rekordom (242,5 m) in prepričljivo zmago na letalnici v Planici. Po koncu dolge sezone si je vzela čas zase, da se je odpočila in si napolnila baterije. »April mi je minil kar hitro. Imela sem namreč kar nekaj obveznosti tudi na fakulteti, na kateri pa mi še ni uspelo prav veliko nadoknaditi, tako da me čaka še kar nekaj dela,« je zaupala študentka 2. letnika bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za letošnje poletje (uvodno tekmovanje za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze bo 1. in 2. avgusta v Visli – op. p.) si še ni zastavila nobenih ciljev. »Najprej moramo uskladiti tekmovalne koledarje in se dogovoriti, katerih preizkušenj se bomo udeležili,« Prevčeva še ne ve, kje vse bo tekmovala poleti.

»V vetrovniku bom iskala čim boljšo postavitev v zraku, še največje rezerve pa imam po mojem v spuščanju po zaletišču oziroma položaju v počepu.«

Zmeraj rada pride na tekmo

Obžaluje, da dekleta pozimi ne bodo imela dovolj tekem na letalnicah, da bi podelili tudi mali kristalni globus. »Zagotovo bi bil to eden od mojih glavnih ciljev. Škoda, toda verjamem, da bom imela v naslednjih letih še dovolj priložnosti za končno zmago tudi v posebnem seštevku poletov,« je ocenila zvezdnica kranjskega Triglava, od katere je bila letos v boju za mali kristalni globus boljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je na treh tekmah v poletih zbrala 40 točk več (280:240). Z novimi pravili, kar zadeva opremo, si ne beli glave. »V vsaki sezoni so določene novosti, tako ali tako pa bo enako za vsa dekleta,« je odvrnila Prevčeva, ki po vseh doseženih uspehih nima težav s pomanjkanjem motivacije. »Ker si zastavljam vedno nove cilje, ki jih potem zasledujem, zmeraj rada pridem na tekme,« je svetovna rekorderka pojasnila, kaj jo žene naprej po vseh podvigih, ki jih je že dosegla.

40 zmag je v svetovnem pokalu že dosegla Nika Prevc.

Na vprašanje, česa se bolj veseli v novi sezoni, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Falunu (med 24. februarjem in 7. marcem 2027) ali prve prave ženske novoletne turneje s štirimi tekmami v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu (od 28. decembra do 5. januarja), je odvrnila, da ji morda več pomeni svetovno prvenstvo. Ker bo to novo veliko tekmovanje v Skandinaviji. »A po drugi strani je tudi res, da bomo imele skakalke prvič pravo novoletno turnejo, ki se je prav tako zelo veselim. Morda jo pričakujem z večjim zanimanjem, proti prvenstvu v Falunu pa pogledujem z večjim navdušenjem,« je še dejala Prevčeva.