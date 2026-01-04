  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Nika vse bližje rumeni majici

V Oberstdorfu je Nika Prevc dobila turnejo dveh večerov. Na Ljubnem bi že lahko bila vodilna v svetovnem pokalu.
Nika Prevc je dokazala, da ji trenutno v svetovnem pokalu ni para. FOTO: Philipp Guelland/AFP
Nika Prevc je dokazala, da ji trenutno v svetovnem pokalu ni para. FOTO: Philipp Guelland/AFP
Matic Rupnik
 4. 1. 2026 | 13:10
3:09
A+A-

Zadnja tekma turneje dveh večerov v Oberstdorfu je bila zaradi močnega in spremenljivega vetra prava preizkušnja potrpežljivosti, a za slovenske smučarske skakalke kljub vsemu zelo spodbudna. Čeprav se je zmage veselila Kanadčanka Abigail Strate, je bil slovenski tabor v ospredju predvsem zaradi nove izjemne vrnitve Nike Prevc. Prevćeva je po slabši prvi seriji v drugo skočila 128,5 metra, napredovala na četrto mesto in obenem postala skupna zmagovalka turneje dveh večerov. V skupnem seštevku svetovnega pokala se je vodilni Japonki Nozomi Marujama približala na vsega 36 točk, kar napoveduje zelo zanimivo nadaljevanje sezone. »Nič hudega. V prvi seriji sem malo preveč napadla in v takšnih razmerah sem bila hitro kaznovana. Zato pa je bil drugi skok toliko boljši in po končanem prvem dnevu novega leta sem lahko zelo zadovoljna,« je po tekmi povedala Nika Prevc.

Dobro formo je prikazala tudi Nika Vodan, ki je bila po prvi seriji celo druga, a je pozneje izgubila devet mest. Odlično skače mlada Škofjeločanka Maja Kovačič, ki je v kvalifikacijah znova opozorila nase, na tekmi pa ji dolgotrajno čakanje na vrhu in neugoden veter nista dovolila uvrstitve med dobitnice točk. Katra Komar je obstala v kvalifikacijah. »Za nami je zelo zahtevna tekma in začetek novega leta. Nika Prevc je zgrešila prvi skok, imela je tudi zelo težke vetrovne razmere. V drugi seriji pa je nastopila odlično in skoraj prišla na stopničke,« pravi slovenski trener Jurij Tepeš, ki je pohvalil tudi ostale tri skakalke na turneji dveh večerov.

10. in 11. januarja

bosta tekmi na Ljubnem ob Savinji.

Iz Beljaka na Ljubno

Nika Prevc še vedno iz tekme v tekmo pridobiva proti Marujami. Pred tekmo v Oberstdorfu je za njo zaostajala 54, zdaj pa zaostanek znaša 36 točk. Karavana skakalk je zdaj odpotovala proti Avstriji, kjer jih v ponedeljek in torek čakata tekmi v Beljaku. Tam se Slovenke venomer dobro znajdejo. Pozornost se vse bolj usmerja tudi k domačemu vrhuncu sezone. Ljubno ob Savinji bo domače tekme gostilo 10. in 11. januarja, Slovenke pa pred domačimi navijači, teh je vedno zelo veliko, vedno skačejo dobro. Lepo bi bilo, če bi Prevčeva že pod Rajhovko prišla v rumeni majici, brez dvoma pa lahko trdimo, da bo ne glede na vse prva favoritinja za zmago. Poleg nje gre pričakovati tudi dobre skoke Nike Vodan, ki z mislijo na olimpijske igre lepo napreduje, upamo pa, da bodo dobro formo ujele tudi preostale slovenske skakalke.

V Beljaku se bosta četverici, ki je nastopala na turneji štirih skakalnic, pridružili še Tinkara Komar in Taja Terbovšek, na Ljubnem pa bodo tekmovale še Jerica Jesenko, Izadora Kopač, Taja Košir, Taja Sitar, Ajda Košnjek in Živa Andrič.

