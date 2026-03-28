Niki Prevc planiški rekord pomeni več kakor zlata kolajna

Odlični lanski poleti in vrhunska pripravljenost svetovne rekorderke v tej sezoni so vsekakor sijajna napoved letošnjega spektakla v Planici.
V Planici bosta Slovenijo zastopali Nika Vodan in Nika Prevc. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

V Planici bosta Slovenijo zastopali Nika Vodan in Nika Prevc. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Ema Klinec se je v zgodovino vpisala kot prva zmagovalka ženske tekme v smučarskih poletih. Foto Horst Bernhardt/Reuters

Ema Klinec se je v zgodovino vpisala kot prva zmagovalka ženske tekme v smučarskih poletih. Foto Horst Bernhardt/Reuters

Nika Vodan se že zelo veseli preizkušnje v Planici. Foto Petri Korteniemi/Reuters

Nika Vodan se že zelo veseli preizkušnje v Planici. Foto Petri Korteniemi/Reuters

V Planici bosta Slovenijo zastopali Nika Vodan in Nika Prevc. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters
Ema Klinec se je v zgodovino vpisala kot prva zmagovalka ženske tekme v smučarskih poletih. Foto Horst Bernhardt/Reuters
Nika Vodan se že zelo veseli preizkušnje v Planici. Foto Petri Korteniemi/Reuters
Miha Šimnovec
 28. 3. 2026 | 08:12
Ko so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) spomladi 2022 prižgali zeleno luč najboljšim skakalkam za zgodovinsko prvo tekmovanje na letalnici slabo leto pozneje v Vikersundu, so imeli nekateri velike pomisleke. Tudi v Sloveniji. Najglasnejši kritik te odločitve pa je bil nekdanji avstrijski šampion Toni Innauer, ki je v odprtem pismu, naslovljenem na FIS, opozoril pred prevelikim tveganjem, ki ga prinašajo poleti za dekleta. Olimpijski prvak s srednje skakalnice v Lake Placidu 1980, ki bo – mimogrede – 1. aprila praznoval 68. rojstni dan, je s svojim razmišljanjem dvignil obilo prahu. Med drugim je izrazil zaskrbljenost nad tem, da bi lahko šlo kaj po zlu in da bi se lahko zgodil celo najhujši scenarij. Toda Innauerjeva bojazen (in še marsikoga drugega) je bila – kakor se je izkazalo pozneje – povsem odveč. Norveški prireditelji so 19. marca 2023 na svoji »pošasti« uspešno pod streho spravili premierno tekmo (petnajstih) deklet na letalnici za pokal FIS, ki je minila brez zapletov, kot prva zmagovalka preizkušnje v poletih pa se je med nesmrtne vpisala Ema Klinec.

Najlepše darilo za 20. rojstni dan

Šampionka iz SSK Žiri je sicer takrat že na treningu kot prva ženska na smučeh poletela prek 200 metrov (203 m), do novega imenitnega svetovnega rekorda (226 m) pa je odjadrala na tekmi, ki jo je v svojo korist odločila z velikansko prednostjo. Na koncu je imela namreč Klinčeva kar 41 točk naskoka pred drugouvrščeno Norvežanko Silje Opseth, tretje mesto pa je z zaostankom 62,1 točke osvojila Japonka Juki Ito. Od Slovenk si je pravico do nastopa priborila tudi Nika Vodan (takrat še z dekliškim priimkom Križnar), ki je bila sedma.

236 metrov znaša ženski svetovni rekord, ki ga je lani v Vikersundu postavila Nika Prevc in ga včeraj tudi že podrla.

Leto pozneje so na velikanki v Vikersundu izpeljali še prvo žensko tekmo za svetovni pokal, na kateri je zmago slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, za veliko navdušenje domačih navijačev pa je poskrbela tudi Opsethova, ki je poletela do novega svetovnega rekorda (230,5 m) in dopolnila uspeh svoje reprezentančne kolegice z drugim mestom. Klinčeva je svoje letalne sposobnosti potrdila s tretjim mestom, Vodanova je bila deseta in Nika Prevc mesto za svojo soimenjakinjo. Če se slednji ognjeni krst v poletih ni izšel povsem po željah, pa je že lani na norveški »pošasti« zablestela v vsem sijaju. Na uradnem treningu jo je takoj odneslo do novega svetovnega rekorda (236 m), izjemno daljavo pa je ponovila še v tretji seriji za trening. Že pičlih 24 ur pozneje pa si je Prevčeva za svoj 20. rojstni dan podarila najlepše darilo – prepričljivo zmago na vikersundski letalnici, na kateri je za popolno slovensko slavje poskrbela drugouvrščena Ema Klinec.

Prva tekma žensk v Planici

Odlični lanski poleti in vrhunska pripravljenost svetovne rekorderke v tej sezoni so vsekakor sijajna napoved letošnjega spektakla v Planici, ki so ga odgovorni pri FIS sprejeli in potrdili na lanskem kongresu v Vilamouri na Portugalskem. Tako bo letalnica bratov Gorišek prvič gostila tudi žensko tekmo, ki se bo v soboto, 28. marca, začela ob 15. uri. Na njej se bo med seboj pomerilo najboljših petnajst skakalk iz skupne razvrstitve za svetovni pokal, pravico do udeležbe bosta imeli tako zgolj dve Slovenki. Ob nosilki rumene majice Niki Prevc bo naše barve na sklepnem dejanju sezone v dolini pod Poncami branila le še Nika Vodan, ki je pred preizkušnjama v Vikersundu držala deseto mesto v točkovanju. Potem ko je prišlo na dan, da so na ženski koledar za olimpijsko zimo 2025/26 prvikrat uvrstili tudi planiške polete, sta bili obe presrečni. Obe bosta pred svojimi navijači zagotovo merili visoko oziroma daleč, kar sta sicer že napovedali. Ko so, denimo, Prevčevo vprašali, kaj bi izbrala, če bi ji nekdo ponudil zlato kolajno z velikega tekmovanja ali rekord v Planici, je kot iz topa izstrelila: »Rekord!«

Ema Klinec se je v zgodovino vpisala kot prva zmagovalka ženske tekme v smučarskih poletih. Foto Horst Bernhardt/Reuters
Ema Klinec se je v zgodovino vpisala kot prva zmagovalka ženske tekme v smučarskih poletih. Foto Horst Bernhardt/Reuters

Nika Vodan se že zelo veseli preizkušnje v Planici. Foto Petri Korteniemi/Reuters
Nika Vodan se že zelo veseli preizkušnje v Planici. Foto Petri Korteniemi/Reuters

