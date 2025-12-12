  • Delo d.o.o.
SKOKI

Nikina diskvalifikacija še vedno odmeva v skakalnih krogih

Prevčeva bo danes v Klingenthalu nadaljevala lov na Japonko Nozomi Marujamo. V Visli zelo nezadovoljni z obiskom ženskih tekem za svetovni pokal.
Miha Šimnovec
 12. 12. 2025 | 07:45
4:37


Po dobrem mesecu in pol so se najboljši smučarski skakalci in skakalke na svetu spet zbrali v Klingenthalu. Potem ko so se v tem nemškem prizorišču nedaleč stran od meje s Češke med seboj merili že konec oktobra na tekmovanju za veliko nagrado FIS, se bodo od danes do nedelje v areni Vogtland (HS-140), ki je vskočila namesto Lake Placida, potegovali za točke v svetovnem pokalu.

Ob Niki Prevc bodo v ženski konkurenci ta konec tedna pod slovensko zastavo v Klingenthalu skakale še Jerica Jesenko, Maja Kovačič, Katra Komar, Tinkara Komar in Nika Vodan.

V ženski konkurenci je bila pred poldrugim mesecem na največji skakalnici na Saškem prepričljivo najboljša Japonka Nozomi Marujama, ki je s tamkajšnjim podvigom potrdila skupno zmagoslavje v poletno-jesenski različici svetovnega pokala. Najbolje je odrinila tudi v olimpijsko zimo in takoj skočila v rumeno majico. Potem ko je zanesljivo v svojo korist odločila uvodne tri preizkušnje v Lillehammerju in Falunu, je bila v nadaljevanju kot druga, tretja in četrta iz tekme v tekmo za mesto slabša.

V skupni razvrstitvi ima 27-letna Azijka kot vodilna po šestih preizkušnjah že 490 točk – 134 več kot drugouvrščena Nika Prevc, ki je bila, zanimivo, že na finalu velike nagrade najbližja zasledovalka izkušene skakalke iz olimpijskega Nagana. Če pa slovenske šampionke prejšnji četrtek v Visli ne bi diskvalificirali, bi bila razlika med njo in Marujamo – če sodimo po Nikinem najboljšem kvalifikacijskem skoku in petkovi zmagi – bistveno manjša.

V skakalnih krogih diskvalifikacija Prevčeve, ki je ostala brez nastopa na prvi tekmi na Poljskem, ker je imela za pičel centimeter predolge smuči oziroma je bila prelahka za 100 gramov, še zmeraj odmeva. Svoje mnenje je podal tudi nekdanji vrhunski vzhodnonemški skakalec Gerd Siegmund, ki že vrsto let ta šport spremlja tudi kot strokovni komentator.

»Sto gramov premalo in diskvalifikacija – to je res hudo. A to je bila Nikina napaka in povsem vseeno je, ali je nekdo prelahek za gram ali kilogram. V pravilniku je namreč točno predpisana dolžina smuči glede na določeno telesno težo. Da odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi zdaj – drugače kot v preteklosti – vztrajajo pri politiki ničelne tolerance, je po dogodkih v Trondheimu popolnoma razumljivo. Menim, da je to celo nujno, če želimo, da se v smučarskih skokih spet govori le o športu,« je poudaril 52-letnik iz Dresdna, ki se lahko med drugim pohvali tudi z eno zmago v svetovnem pokalu (iz Thunder Baya leta 1994).

Prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

Slaba obiskanost ženskih tekem v Visli bo imela očitno določene posledice. Po poročanju televizijske postaje TVP Sport naj bi pristojni pri poljski smučarski zvezi s Sandrom Pertilejem, direktorjem skakalnih tekmovanj pri FIS, oblikovali dogovor, po katerem naj bi od sezone 2026/27 najboljše skakalke namesto Visle gostil Szczyrk.

Za spremembo prizorišča naj bi bila odločilna predvsem porazna podoba s praznimi tribunami ob skakalnici Adama Malysza. Po neuradnih podatkih naj bi za celoten ženski tekmovalni program v Visli prodali manj kot sto vstopnic, kar je sprožilo precejšnjo zadrego tako pri prirediteljih kot pri mednarodni zvezi. Svoj delež krivde ima zagotovo tudi neposrečen termin. Ženski tekmi skakalk sta bili namreč v četrtek in petek, medtem ko je moški program že tradicionalno rezerviran za soboto in nedeljo, ko je obisk bistveno večji.

Generalni sekretar poljske smučarske zveze Jan Winkiel opozarja, da odločitev ni preprosta. »To zahteva obsežne analize in posvetovanja s partnerji. Izvedba svetovnega pokala ni odločitev, ki bi jo sprejeli v dveh minutah,« je poudaril Winkiel, ki je kritičen do združevanja moških in ženskih tekem, saj je po njegovem nepravično do skakalk. Kakor je pribil, so si trenerji in tekmovalke enotni, da bi morale biti ženske tekme prav tako ob vikendih. Szczyrk, ki naj bi bil novi kandidat za preizkušnje skakalk, ima po mnenju pristojnih pri poljski zvezi vse potrebne pogoje za vrhunsko izvedbo. Če bi tekme priredili še v času šolskih počitnic, bi bila obiskanost občutno boljša, so prepričani.

»Szczyrk bi bil izvrstno prizorišče. Pravzaprav je kot ustvarjen za ženski svetovni pokal. Tam bi lahko pripravili vrhunski dogodek,« je predlagal Winkiel. 

smučarski skoki, Visla, Klingenthal, Nika Prevc
