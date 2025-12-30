  • Delo d.o.o.
POČIVATI MORA PRIBLIŽNO ŠTIRI TEDNE

Nikola Jokić ima srečo, to je pokazal pregled z magnetno resonanco

Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine današnje tekme z Miamijem.
Nikola Jokić FOTO: Rich Storry Getty Images Via Afp
Nikola Jokić FOTO: Rich Storry Getty Images Via Afp
STA, A. G.
 30. 12. 2025 | 18:43
 30. 12. 2025 | 18:43
1:01
A+A-

Srbski košarkar Nikola Jokić očitno ni težje poškodovan. Kot poročajo poznavalci dogajanja v ligi NBA, med njimi novinar ESPN Shams Charania, pregled z magnetno resonanco ni odkril poškodb vezi v levem kolenu, temveč zgolj hiperekstenzijo, zaradi katere bo moral 3-kratni MVP lige počivati približno štiri tedne.

Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine današnje tekme z Miamijem, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za levo koleno. Prve informacije niso bile spodbudne. V primeru poškodbe vezi bi bila za centra Denver Nuggets sezona že končana. Jokić ima v tej sezoni povprečje 29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc na tekmo.

