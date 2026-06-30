Nizozemski vratar z avtogolom izločil lastno reprezentanco in to med enajstmetrovkami (VIDEO)

Nogometna reprezentanca Maroka je v osmini finala svetovnega prvenstva poskrbela za manjše presenečenje in domov poslala Nizozemsko. Čeprav ekipa s severa Afrike že dolgo ne velja več za lahkega nasprotnika, so tokrat svoj ugled znova potrdili na igrišču.

Redni del srečanja se je po zadetkih Codyja Gakpa v 72. minuti in Isaja Diopa v prvi minuti sodnikovega podaljška končal z neodločenim izidom 1:1. Po precej monotonih podaljških so o uvrstitvi v četrtfinale odločale enajstmetrovke, kjer pa sta obe ekipi nizali napako za napako. Teun Koopmeiners je sicer uspešno začel serijo za Nizozemce, a sta nato Oussama El Azzouzi in Justin Kluivert zgrešila, ko sta stresla okvir vrat.

Cody Gakpo po zadetku prvega gola svoje reprezentance, ob njem še Denzel Dumfries in Frenkie de Jong. FOTO: Daniel Becerril Reuters

Ključni trenutek dramatičnega večera se je zgodil ob strelu Soufiana Rahimija. Nizozemski vratar Bart Verbruggen je žogo sprva ubranil, vendar jo je v naslednjem trenutku nesrečno z nogo sam potisnil v mrežo. Ta nenavadni avtogol, kakršnega na tako visoki ravni tekmovanja zlepa ne vidimo, je Maročanom vlil dodatnih moči. V nadaljevanju sta Wout Weghorst in Montassar Talbi še zadela, nato pa sta Jurrien Timber in Achraf Hakimi znova zapravila svoja poskusa. V zadnji seriji je Crysencio Summerville izvedel enega najbolj ponesrečenih kazenskih strelov, kar je Ismaelu Saibariju omogočilo, da je z natančnim strelom Maroko dokončno popeljal v naslednji krog tekmovanja.