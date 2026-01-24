  • Delo d.o.o.
DOLGOVI SE ŽE SEŠTEVAJO

NK Domžale so od četrtka v stečajnem postopku

V drugem delu 1. SNL bodo igrali 72 namesto 90 tekem.
Predsednik Stane Oražem je bil glavni krivec za vzpon domžalskega kluba na slovenski vrh, a tud za njegov propad. Foto: Marko Feist
Predsednik Stane Oražem je bil glavni krivec za vzpon domžalskega kluba na slovenski vrh, a tud za njegov propad. Foto: Marko Feist
Gorazd Nejedly
 24. 1. 2026 | 11:27
3:32
Kakšen bo epilog grožnje Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) o stavki in neigranju 19. kola v 1. SNL naslednji konec tedna še ni znano, zato pa ni več neznank o tem, da bo v Prvi liga Telemach v drugem delu sezone tekmovalo le devet klubov. Odstop od tekmovanja dvakratnih slovenskih prvakov Domžal po neuspešnem iskanju novih vlagateljev zaradi velikih denarnih dolgov ter nezmožnosti plačevanja je sprožil vrsto ugibanj, toda ni ogrozil regularnosti 35. sezone 1. SNL. Domžalski klub je od četrtka že v stečaju. Okrožno sodišče v Ljubljani je izdalo sklep o začetku postopka, s čimer je klub pravno-formalno stopil na pot likvidacije. V naslednjih tednih se bodo upniki, ki morajo do 22. aprila prijaviti svoje terjatve, seznanili s prvim poročilom stečajne upraviteljice Mojce Breznik, znano bo, koliko dolgov je zapustil klub pod taktirko predsednika Staneta Oražma.

Ne moremo vedeti, kaj je bilo v ozadju.

Sreča v domžalski in nasploh slovenski klubski nogometni nesreči, ki še zdaleč ni edinstvena v 35-letni samostojni zgodovini 1. SNL, je ta, da so Domžalčani odigrali vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar najverjetnejši stečaj kluba vodstvu tekmovanja ni povzročil večjih administrativnih težav in aktiviranja potez, s katerimi bi ohranilo regularnost tekmovanja. Iz tekmovalnega zornega kota je izhodišče povsem enostavno in je naslednje: Domžalčani bodo zadržali zadnje mesto na lestvici in število točk, preostalim devetim prvoligašem pa ne bo treba odvzeti točk, ki so jih osvojili proti njim. Ali jim jih dodati, če so jih v dvobojih z njimi izgubili. V spomladanskem delu tekmovanja bodo v 1. SNL tako odigrali 72 namesto 90 tekem.

Reševanje mlajših kategorij

Bolj kot regularnost tekmovanja, ki v ničemer ni ogrožena, toda opozarja na pomanjkljivosti, je v ospredju vprašanje, kako se je lahko zgodilo, da je licenčna komisija Domžalam prižgala zeleno luč za pridobitev tekmovalne licence za sezono 2025/26. »Tekmovalne licence za naslednjo tekmovalno sezono se podeljujejo marca. Glede na revizijska poročila in predložene dokumente takrat za odvzem licence ni bilo razloga. Kar smo dobili, je ustrezalo zahtevam. Seveda pa ne moremo vedeti, če je bilo še kaj v ozadju,« je pojasnil predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović in priznal, da so uradne klubske informacije o dejanskem stanju zelo skope, zato tudi pri krovni nogometni organizaciji največ informacij o trenutnem stanju dobijo kar iz medijev. Koliko znašajo dolgovi Oražem ni razkril, a neuradno gre za več kot štiri milijone evrov.

Za lažje razumevanje denarnih licenčnih meril velja pojasniti, da denarni dolg kluba ni dovolj za zavrnitev tekmovalne licence, če so ob vlogi za pridobitev licence klubi predložili tudi dogovor z upniki o načinu plačila. Zdaj je že znano, da bo naslednje člansko moštvo novoustanovljenega kluba svojo tekmovalno pot začelo v najnižji ligi. A najprej ga bo treba ustvariti. Najpomembnejša naloga trenutnih domžalskih nogometnih ustvarjalcev je, da poskuša v tekmovalnem in trening procesu obdržati vse druge mlajše kategorije, ki so v slovenskem prostoru veljale za zgled.

DOLGOVI SE ŽE SEŠTEVAJO

