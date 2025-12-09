Nobenega dvoma: športnika leta 2025 sta spet Garnbretova in Pogačar

Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je v Cankarjevem domu razglasilo najboljše športnike leta 2025. Tretje leto zapored sta glavni lovoriki osvojila športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar.

Garnbretova je nagrado prejela po sezoni, v kateri je že četrtič postala svetovna prvakinja v balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju. V video nagovoru se je zahvalila: »Počaščena sem, da sem spet najboljša v Sloveniji. Velik zalogaj je, da si najboljši na svetu, ampak da si v Sloveniji, je mogoče še večji, ker imamo toliko odličnih športnikov.« Napovedala je tudi, da bo prihodnje leto več plezala v skali, pred OI 2027 in 2028 pa znova več tekmovala.

Pri športnikih je bil znova najboljši Tadej Pogačar, ki je letos četrtič dobil Dirko po Franciji. »Za to sezono nimam pripomb, bila je vrhunska, najboljša doslej,« je dejal in dodal: »Slovenski šport je vrhunski že od nekdaj, lahko sem počaščen, da sem del tega.« V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila smučarska skakalka Nika Prevc, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala in svetovna prvakinja na mali in veliki skakalnici, tretja je bila atletinja Tina Šutej s tremi velikimi medaljami v skoku s palico. Pri športnikih sta za Pogačarjem sledila Domen Prevc, svetovni prvak in svetovni rekorder, ter Luka Dončić, član idealne peterke evropskega prvenstva in najboljši strelec turnirja.

Prvič so razglasili tudi tri ekipne zmagovalce: med moškimi ekipami so slavili nogometaši Celja, med ženskimi odbojkarska reprezentanca, najboljša ekipa v individualnih športih pa je postala moška skakalna reprezentanca (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos). Naziv naj športnice invalidke je prejela atletinja Leja Glojnarič, za najobetavnejšo mlado športno osebnost pa je bil izbran kolesar Jakob Omrzel.