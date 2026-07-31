V 66. letu umrl legendarni nogometaš

Legendarni italijanski branilec Franco Baresi, kapetan Milanove ekipe v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, s katero je osvojil tri naslove evropskega prvaka in šest naslovov italijanskega prvaka, je umrl v 66. letu starosti, je v petek sporočil milanski klub. »Milan žaluje ob slovesu Franca Baresija, ki bo tako kot njegov dres s številko 6 za vedno ostal neločljiv in temeljni del klubske DNK ter zgodovine,« je sporočil Milan, klub, v katerem je leta 2020 postal častni podpredsednik.

Kot dobitnik naslova svetovnega prvaka z Italijo leta 1982, čeprav na samem turnirju ni nastopil, ter finalist svetovnega prvenstva leta 1994 velja Baresi za enega največjih liberov v zgodovini nogometa. AC Milan ni navedel vzroka Baresijeve smrti. Avgusta 2025 je prestal operacijo odstranitve vozliča na pljučih. »Dragi navijači, potreboval bom nekaj časa, da si povrnem vso moč,« je takrat dejal.

Celotno kariero posvetil Milanu

Franchino »Franco« Baresi se je rodil maja 1960 v Lombardiji. Mladinskemu pogonu AC Milana se je pridružil leta 1974, za člansko ekipo pa debitiral leta 1978, star 17 let in 11 mesecev. Redni član prve ekipe je postal pri 18 letih, kapetan moštva pa pri 22. Pozneje je skupaj s Paolom Maldinijem, Maurom Tassottijem in Alessandrom Costacurto tvoril obrambni zid, pred katerim so trepetali napadalci po vsej Evropi.

Baresi, ki je leta 1989 v izboru za zlato žogo zasedel drugo mesto za Nizozemcem Marcom van Bastnom, se je leta 1997 upokojil po 719 odigranih tekmah za Rossonere, kar je rekord, ki ga je presegel le Paolo Maldini. Poleg rdeče-črnega klubskega dresa je Baresi 81-krat oblekel tudi dres italijanske reprezentance.

Čeprav je bil del reprezentance, ki je leta 1982 osvojila naslov svetovnega prvaka, čeprav na turnirju ni nastopil, je zaradi nesoglasij s selektorjem izpustil svetovno prvenstvo v Mehiki leta 1986, poroča Slobodna Dalmacija.