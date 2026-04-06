Nogometaš, ki je nekdanjo partnerico razkosal in vrgel psom, znova na igrišču

Brazilski vratar Bruno Fernandes, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja pri umoru nekdanje partnerice, se vrača v nogomet. Enainštiridesetletnik je bil 18. februarja vpisan v uradni bilten brazilske nogometne zveze, kar pomeni, da bo lahko nastopil v pokalu Copa do Brasil, tamkajšnji različici angleškega pokala FA. Fernandes, ki je trenutno pogojno na prostosti, je ta teden podpisal za klub Vasco de Rio Branco. Moštvo bo v prvem krogu tekmovanja gostilo Velo Clube, vratar pa naj bi bil po poročanju brazilskih medijev že v začetni enajsterici. Vasco de Rio Branco sicer nastopa v prvenstvu zvezne države Acre.

Njegova vrnitev v nogomet odpira stare rane primera, ki je pretresel Brazilijo. Marca 2013 je bil obsojen zaradi vloge pri umoru Elize Samúdio, matere svojega sina. Tožilstvo je takrat navedlo, da je bila žrtev zadavljena, razkosana in da naj bi dele njenega telesa dali psom, preostanek pa zakopali pod beton. Trupla nikoli niso našli. Fernandes je po izginotju partnerice policiji sam stopil naproti, a zanikal vpletenost. Preiskovalci so med drugim navajali pričanje mladoletnega sorodnika, ki naj bi sodeloval pri ugrabitvi in umoru.

Kazen prestaja do 8. januarja 2031, trenutno pa je na pogojnem izpustu. Nedavno je za lokalne medije napovedal, da se po koncu nogometne kariere namerava podati v politiko. Kandidirati želi za mestnega svetnika v domačem Ribeirão das Nevesu. Dejal je, da je prejel vabila več političnih strank in dodal: »Ni možnosti, da ne bi bil desničar.« Njegova vrnitev na igrišče tako ne buri le športnih navdušencev, temveč tudi tamkajšnji politični svet.