GROZLJIVO

Nogometaš, ki je nekdanjo partnerico razkosal in vrgel psom, znova na igrišču

Po koncu nogometne kariere se namerava podati v politiko: »Ni možnosti, da ne bi bil desničar,« je razkril za medije.
FOTO: Alberto Lingria Reuters
N. P.
 6. 4. 2026 | 14:42
Brazilski vratar Bruno Fernandes, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja pri umoru nekdanje partnerice, se vrača v nogomet. Enainštiridesetletnik je bil 18. februarja vpisan v uradni bilten brazilske nogometne zveze, kar pomeni, da bo lahko nastopil v pokalu Copa do Brasil, tamkajšnji različici angleškega pokala FA. Fernandes, ki je trenutno pogojno na prostosti, je ta teden podpisal za klub Vasco de Rio Branco. Moštvo bo v prvem krogu tekmovanja gostilo Velo Clube, vratar pa naj bi bil po poročanju brazilskih medijev že v začetni enajsterici. Vasco de Rio Branco sicer nastopa v prvenstvu zvezne države Acre.

Njegova vrnitev v nogomet odpira stare rane primera, ki je pretresel Brazilijo. Marca 2013 je bil obsojen zaradi vloge pri umoru Elize Samúdio, matere svojega sina. Tožilstvo je takrat navedlo, da je bila žrtev zadavljena, razkosana in da naj bi dele njenega telesa dali psom, preostanek pa zakopali pod beton. Trupla nikoli niso našli. Fernandes je po izginotju partnerice policiji sam stopil naproti, a zanikal vpletenost. Preiskovalci so med drugim navajali pričanje mladoletnega sorodnika, ki naj bi sodeloval pri ugrabitvi in umoru.

Kazen prestaja do 8. januarja 2031, trenutno pa je na pogojnem izpustu. Nedavno je za lokalne medije napovedal, da se po koncu nogometne kariere namerava podati v politiko. Kandidirati želi za mestnega svetnika v domačem Ribeirão das Nevesu. Dejal je, da je prejel vabila več političnih strank in dodal: »Ni možnosti, da ne bi bil desničar.« Njegova vrnitev na igrišče tako ne buri le športnih navdušencev, temveč tudi tamkajšnji politični svet.

16:33
Novice  |  Slovenija
PROMET V PRESTOLNICI

Če ste pogosto v Ljubljani, pozor! Zapira se še ena pomembna cesta

Več cestnim projektom, ki so v teku v prestolnici, se s torkom pridružuje še obnova Tbilisijske ulice, ki bo v več fazah trajala približno leto dni. V prvi fazi bo za ves promet zaprt odsek med Jamovo cesto ter Tomažičevo in Gerbičevo ulico.
6. 4. 2026 | 16:33
16:02
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA TRUMP

Donald Trump mlajši se želi poročiti v Beli hiši, to bo prva poroka v zadnjih 50 letih

Poroke v Beli hiši so zelo redke in praviloma rezervirane za najožje družinske člane predsednikov. Ena najbolj znanih je bila leta 1971, ko se je Tricia Nixon, hči predsednika Richarda Nixona, poročila z Edwardom Finchom Coxom v znamenitem Rose Gardenu.
6. 4. 2026 | 16:02
14:42
Šport  |  Odmevi
GROZLJIVO

Nogometaš, ki je nekdanjo partnerico razkosal in vrgel psom, znova na igrišču

Po koncu nogometne kariere se namerava podati v politiko: »Ni možnosti, da ne bi bil desničar,« je razkril za medije.
6. 4. 2026 | 14:42
14:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMARNOST

V živalskem vrtu volk poškodoval otroka, starša nepozorna zaradi visenja na telefonu

V živalskem vrtu v ameriški Pensilvaniji je 17-mesečni otrok utrpel lažje poškodbe, potem ko je skozi ograjo segel naravnost v gobec volka. Po navedbah policije naj bi bila starša med incidentom zatopljena v mobilna telefona, zato dogajanja nista opazila pravočasno.
6. 4. 2026 | 14:24
14:00
Lifestyle  |  Polet
NEZNANA BOLEČINA

Kako nas napačen odnos do bolečine počasi zlomi

Moderni ljudje imajo »debelo kožo«. So manj občutljivi na druge, na vplive močnih stimulansov okolja (reklame, mediji, trgovina, hrup) in na sami sebe.
6. 4. 2026 | 14:00
13:42
Novice  |  Svet
KORUPCIJA

Kraljestvo Viktorja Orbana: njegov najboljši prijatelj, vodovodar, je najbogatejši Madžar (FOTO)

Madžarski premier Viktor Orban se pred volitvami ponovno sooča z očitki o sistemski korupciji in bogatenju svojega ožjega kroga. Medtem ko sam uradno navaja skromno premoženje, so njegov oče, zet in tesni sodelavci med njegovim predsedovanjem postali milijonarji oziroma celo milijarderji.
6. 4. 2026 | 13:42

