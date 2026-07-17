Nogometnih počitnic je konec, Celjani branijo krono

Prvoligaški maraton 36. DP v nogometu se bo začel danes v Lendavi in Celju. V vlogi prvega favorita so branilci naslova Celjani, med glavnimi izzivalci so prenovljeni Mariborčani z največjo okrepitvijo v slovenski ligi Zlatkom Zahovićem ter Koprčani. Kakšne vrednosti so Olimpijine delnice, bo razkril že sobotni mestni derbi.

Lendava: Nafta – Koper (danes, 18.00, sodnik Martin Matoša): Mini pretres z menjavo strokovnega štaba in zasukom k mundialsko uspešni španski filozofiji bo ujel soglasje s SNL šele po mesecu ali dveh. Če ne bo že prepozno. Kljub vsemu je bila odločitev madžarskega lastnika o menjavi trenerja precej smela. Baldomero Hermoso Herrera je po Albertu Rieri ter Victorju Sanchezu tretji Španec na trenerskem stolčku v 1. SNL. Koprčani niso bili glasni, kot so nekoč že bili, so pa močnejši, kot so bili v minuli sezoni.

Celje: Celje – Mura (danes, 20.15, David Šmajc): Celjanom okrepljeni tekmeci ne dopuščajo lahkotnejšega štarta, kajti prvaki Celjani v torek v Albaniji začenjajo kvalifikacije za ligo prvakov. Kljub vsemu Sobočani z novim trenerjem, domačinom Mitjo Mörcem, ne bi smeli biti previsoka ovira. Četudi gre za »prvo tekmo, težke noge, nepoznavanje nasprotnika« ..., kot pravijo trenerji.

Naslov prvaka brani Celje, sodeč po napovedih bo najresnejši celjski tekmec Maribor.

Domžale: Kalcer Radomlje – Brinje Grosuplje (sobota, 18.00, Žan Jazbec): Računi še niso poravnani. Radomljani zlepa ne bodo pozabili pokalnega poraza, a nazaj se ne kaže ozirati. Po največjem uspehu in 6. mestu se je presenetljivo moral posloviti uspešni trener Jugoslav Trenčevski. Doslej so imele Radomlje srečno roko pri izbiri trenerjev, srbski strokovnjak Ivan Vukomanović bo imel zahtevno nalogo, če se bo želel približati uspehu kolega. Grosupeljčani so novinci, v 2. SNL so igrali za naslov, zdaj bodo za obstanek.

Ljubljana: Olimpija – Bravo (sobota, 20.15, Rade Obrenović): Ko jim nasproti stojijo zeleno-beli, Šiškarji postanejo plenilci. V minuli sezoni je bilo 4:0 v zmagah za njih, vedno z 2:1. Oči Olimpijinih navijačev bodo uprte v debitanta med trenerji v 1. SNL Miša Brečka. Zmagovalni trenerski debut na klubski ravni bi nekdaj odličnemu nogometašu dal zagon, malo manj remi, poraz pa takoj glavobol. Če je kaj dobrega za zeleno-bele, potem naj bi bila Bravova še nedokončana menjava igralskega kadra. Ampak na to se ne gre zanašati, tudi Olimpija se še išče, če bi sodili po pripravljalnih tekmah.

Kidričevo: Aluminij – Maribor (nedelja, 18.00, Alen Bubek): Zlatko Zahović je zagotovilo za polno »šumo«. Za vijolično zmago (še) ne. Ampak njegova vrnitev – vsekakor dobra tudi za splošen imidž SNL – povsem spreminja tekmovalno dinamiko v ligi, ki je bila s slabim Mariborom »vaška«. Na »vasi«, kjer ustvarjata Mariborčana, trener Jura Arsić in pomočnik Matjaž Kek ml., vijoličnim ne bi smelo kazati slabo. Kidričani niso tako nekonkurenčni, le v evropski bitki so porabili preveč goriva. Mariborčani dobro vedo, da bo uspešno evropsko poletje Celjanov voda na njihov ligaški mlin.