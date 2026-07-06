Norveška princesa vstopila v garderobo reprezentance, junak naroda jo je pričakal brez majice (VIDEO)

Zvezdnik sinočnje tekme, ki je Norveško popeljala med osem najboljših reprezentanc na svetovnem prvenstvu, je bil Erling Haaland. Za svojo reprezentanco je dosegel oba zadetka na tekmi osmine finala, na kateri so v New Jerseyju z 2:1 premagali Brazilijo. Norvežani so tako sinoči slavili, s tribun pa jih je spodbujala kraljeva družina, ki jih je po tekmi obiskala tudi v garderobi. Po spletu se širi videoposnetek, na katerem Haaland brez majice in z velikim nasmehom na obrazu objame norveško princeso in bodočo kraljico Ingrid Alexandro.

Reprezentanti so bili prijetno presenečeni, ko jih je obiskala princesa Ingrid Alexandra, najstarejša hči prestolonaslednika Haakona in norveške princese Mette-Marit. V garderobo je prišla skupaj s svojim bratom, princem Sverrejem Magnusom. Pogovarjala se je z vsakim igralcem in hitro objela tudi prvega zvezdnika reprezentance Haalanda, čeprav je bil le delno oblečen.

Norveški princ Sverre Magnus in princesa Ingrid Alexandra pred tekmo FOTO: Dylan Martinez, Reuters

Njena prisotnost na stadionu je veliko pomenila igralcem

Princesa (22) je naslednja v vrsti za norveški prestol. Njena prisotnost na stadionu je veliko pomenila tako igralcem kot Norvežanom. Na turnirju se je pojavila že prej, ko je Norveška v skupinskem delu igrala proti Senegalu. Takrat je nadomeščala svojega očeta, saj je Haakon odpovedal prihod zaradi operacije svoje žene. Poleg uspeha norveške reprezentance na tem svetovnem prvenstvu, je ena glavnih novic v državi tudi presaditev pljuč princese Mette-Marit. Norveško reprezentanco zdaj v četrtfinalu v Miamiju čaka obračun z Anglijo, poroča jutarnji.hr.