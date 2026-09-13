Nov hud udarec za Pogačarjevo zaročenko: sezona je skoraj zagotovo končana

Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Faun Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljnje zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.

Kot so sporočili iz ekipe AG Insurance - Soudal, bo Žigart "verjetno brez nastopov do konca sezone 2026". Po padcu v tretji etapi so nadaljnje zdravniške preiskave pokazale nov zlom čeljusti. "Glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za ponovni zlom, se bo sezona 2026 za Urško verjetno predčasno končala. To bi pomenilo tudi, da bo izpustila prihajajoče svetovno prvenstvo," so še zapisali pri njeni ekipi. Kot so dodali, se bo slovenska kolesarka zdaj v celoti posvetila okrevanju: »Ekipa bo pozorno spremljala proces celjenja, preden bo sprejela dokončno odločitev o nadaljevanju njene sezone.«

Žigart je to sezono hudo padla že na dirki po Švici, 29-letnica si je takrat ob padcu zlomila čeljust. Na kolo se je na lažje treninge vrnila sredi julija, nato pa avgusta nastopila na prvi dirki po padcu. Žigart bi morala slovenske barve zastopati tudi na bližnjem svetovnem prvenstvu v Montrealu in domačem evropskem prvenstvu, tako pa bo na SP edina slovenska kolesarka Nika Bobnar, ki bo nastopila tako na cestni dirki kot v vožnji nančas. Na SP ne bo niti prvega kolesarja sveta, njenega zaročenca Tadeja Pogačarja, ki je zaradi poškodb in operacije po padcu na španski Vuelti prav tako predčasno končal sezono.