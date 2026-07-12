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Nov bizaren incident na SP 2026: je »čip« v žogi pomagal Angležem proti Norveški? (VIDEO)

Norveški selektor se je po tekmi pritožil, da je žoga pred izenačujočim angleškim golom v končnici prvega polčasa zadela kabel kamere, kar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) to odločno zanikala.
FOTO: Dylan Martinez Reuters
FOTO: Dylan Martinez Reuters
STA, S. U.
 12. 7. 2026 | 08:55
3:01
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Selektor angleške nogometne reprezentance Thomas Tuchel je po uvrstitvi v polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ocenil, da so njegovi varovanci pri zmagi z 2:1 nad Norveško imeli veliko sreče. Sicer so na zelenici v četrtfinalnem dvoboju precej trpeli, je priznal.

Angleški selektor po uvrstitvi v polfinale svetovnega prvenstva ni skrival nezadovoljstva s predstavo svojih varovancev. »Danes smo si sami otežili delo. Uvrstitev med najboljše štiri je izjemen uspeh, vendar z današnjo predstavo nisem zadovoljen,« je dejal 52-letni nemški strateg. Dodal je, da so Angleži naredili preveč napak in imeli na koncu tudi nekaj sreče.

Obljubil je, da bo Anglija v sredinem polfinalu boljša: »Ne preostane nam drugega. Zdaj je čas za slavje, nato nas čaka delo.« Oba zadetka za zmago je dosegel Jude Bellingham. Najprej je izenačil v sodnikovem dodatku prvega polčasa, odločilni gol pa dosegel v tretji minuti podaljška. Tekmo so zaznamovale tudi zahtevne razmere, saj so v Miamiju ob začetku namerili 34 stopinj Celzija. »Težko je bilo na zelenici. Zelo sem hvaležen fantom, ki so opravili veliko delo,« je dejal Bellingham.

Erling Haaland, ki je zaradi izčrpanosti igrišče zapustil po prvem podaljšku, je kljub izpadu poudaril zgodovinski uspeh Norveške. »Norveško smo postavili na nogometni zemljevid sveta. Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti,« je dejal napadalec, ki je na svojem prvem velikem tekmovanju dosegel sedem zadetkov. Haaland je pohvalil tudi nekdanjega soigralca Bellinghama: »Ni me presenetilo, da nam je zabil dva gola. Je eden najboljših nogometašev na svetu.« Norveški selektor Ståle Solbakken je priznal, da bi moral izčrpanega Haalanda zamenjati prej, ob tem pa poudaril, da je njegov prvi zvezdnik odigral izjemno svetovno prvenstvo. 

Solbakken se je po tekmi pritožil, da je žoga pred izenačujočim angleškim golom v končnici prvega polčasa zadela kabel kamere, kar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) to odločno zanikala. »Če Fifa pravi, da ni bilo stika in da senzor v žogi ni zaznal nobenega dotika, potem francoski sodnik Clement Turpin ni mogel ravnati drugače. Lahko sedimo tukaj in se pritožujemo, a na četrtfinalni tekmi so se prav vse mejne odločitve obrnile proti nam. V osmini finala proti Braziliji je bilo obratno, tedaj je bila sreča na naši strani. To je del nogometa, proti najboljšim reprezentancam na svetu, kot sta Brazilija in Anglija, potrebuješ tudi nekaj sreče.«

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