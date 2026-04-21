Nove srhljive podrobnosti nesreče Roberta Kranjca: prevozil dobrih 13 kilometrov, nato pa ...

Kot smo v Slovenskih novicah razkrili prvi, je naš skakalni šampion Robert Kranjec pri kolesarjenju v petek malo čez poldne grdo padel. Njegovo življenje je bilo ogroženo, kdo ve, kako bi se končalo, če ga ne bi vojaški helikopter hitro prepeljal na zdravljenje v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so zdravniki storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da so preprečili najhujše. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. »V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Po podatkih policije se je nesreča 44-letnega Kranjca zgodila na območju Spodnje Lipnice na Gorenjskem. Kranjec naj bi med vožnjo zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in hudo padel ter se pri tem močno telesno poškodoval. Čeprav so ga najprej prepeljali na zdravljenje v bližnjo bolnišnico Jesenice, se je kaj kmalu pokazalo, da bodo potrebni reševanje in operacije v UKC. Policija je v postopku sicer ugotovila, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola, v krvi naj bi ga imel kar 2,5 promila (1,19 mg na liter).

To je pot, ki jo je usodnega dne prekolesaril Robert Kranjec. FOTO: Strava

Nove podrobnosti: prevozil dobrih 13 kilometrov s povprečno hitrostjo 37,3 km/h

Zdaj smo z družbenega omrežja za športnike Strava pridobili natančne podatke o tem, kaj se je usodnega dne dogajalo. Robert Kranjec je štartal 17. aprila ob 11.49. Do nesreče je za seboj pustil 13,33 kilometra poti, ki jih je prevozil v 21 minutah in 28 sekundah. Vozil je s povprečno hitrostjo kar 37,3 kilometra na uro in opravil 156 t. i. višincev. Startal je v Naklem, se peljal čez Strahinj, prečkal Bistrico in Podbrezje, kjer je postavil tudi svoj osebni hitrostni rekord. V trenutku, ko je na poti dosegel najvišjo hitrost, se je peljal s kar 58,2 kilometri na uro! Na odseku Gobovce–Brezovica, za katero je porabil 6 minut in 20 sekund, je postavil svoj drugi najboljši čas.

Njegov kolesarski podvig se je predčasno končal v Lipnici pri športnem igrišču. FOTO: Strava

Nato ga je pot vodila čez Gobovce in na odsek Podnart–Lipnica. Njegova pot se je prehitro končala v Lipnici pri razcepu lokalne ceste v bližini športnega igrišča. Analiza podatkov s platforme Strava kaže, da je tik pred nesrečo vozil s hitrostjo 33,8 kilometra na uro. Podatek je bil izmerjen 140 metrov pred mestom padca.

Podatki iz Strave, ki so bili povezani na Robertov kolesarski računalnik, povedo, da je pred nesrečo vozil s hitrostjo 33,8 kilometra na uro. Podatek je bil odčitan 140 metrov pred krajem nesreče. Kranjec je sicer na poti presegel hitrost 58 km/h, povprečno pa je vozil prek 37 km/h.

Letos prekolesaril že skoraj 2300 kilometrov

Kranjec velja za navdušenega kolesarja: samo dan pred nesrečo je prevozil več kot 110 kilometrov v krogu med Mengšem, Medvodami, Škofjo Loko, Kranjem in skoraj vse do Tržiča. Za pot je porabil dobre tri ure. Prejšnji teden je v ponedeljek kolesaril še na trasi iz Domžal do Vranskega in nato Kamnika do Kranja, skupaj prek 90 kilometrov poti. Med kolesarji si je prislužil značko legenda poti Kamnik–Dob. V letošnjem letu je na kolesu prevozil skupaj skoraj 2300 kilometrov.

Prizorišče nesreče Roberta Kranjca. Posnetek je iz platforme Google Streetview. FOTO: Google Streetview

Robert Kranjec je smučarske skoke pričel trenirati pri enajstih letih. Veljal je za odličnega letalca, zato se ga je v času njegove kariere prijel vzdevek Leteči Kranjec. V zadnjih tekmovalnih letih je bil eden najstarejših tekmovalcev v tem športu in imel je največ opravljenih poletov prek 200 metrov. Bil je sploh prvi, ki je opravil 200 poletov prek 200 metrov in ob zaključku Kranjčeve kariere ni bilo letalca, ki bi bil blizu temu dosežku. Po zaključku športne poti leta 2019 se je Robert Kranjec začel posvečati prijetnejšim in manj stresnim obveznostim. Obožuje kolesarjenje, potovanja in druge aktivnosti, za katere ni imel časa, ko se je profesionalno ukvarjal s smučarskimi skoki. Z mediji je rad delil tudi zasebne trenutke, na primer tistega s svojo prikupno hčerkico, z ženo pa se rad zavrti na kakšnem glasbenem dogodku.

Robertu Kranjcu želimo hitro okrevanje!