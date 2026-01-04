  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

O tem podvigu je Domen sanjal vse od otroštva

Najmlajši od bratov Prevc z zmago v Ga-Pa naredil še en korak proti lovoriki na novoletni turneji. Skakalnica v Innsbrucku mu je zelo všeč, upa, da mu bo poslej lažje.
Anže Lanišek (levo) se je veselil z zmagovalcem Domnom Prevcem. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Anže Lanišek (levo) se je veselil z zmagovalcem Domnom Prevcem. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Miha Šimnovec
 4. 1. 2026 | 07:30
 4. 1. 2026 | 07:45
5:31
A+A-
Kar zadeva slovensko reprezentanco v smučarskih skokih, se je tekma za svetovni pokal na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu razpletla zelo podobno kot pred tem tista v Oberstdorfu: Domen Prevc si je še drugič zapored pokoril vso konkurenco in tako le še potrdil veliko prevlado, Anže Lanišek je 11. mestu dodal še dvanajsto, Timija Zajca pa so vnovič diskvalificirali. Za 25-letnega člana SSK Ljubno BTC se je novoletna turneja tako že končala, medtem ko leto starejši šampion iz kranjskega Triglava neustavljivo leti proti zlatemu orlu. Najmlajši od bratov Prevc je tako novo koledarsko leto ...

SMUČARSKI SKOKI

O tem podvigu je Domen sanjal vse od otroštva

Najmlajši od bratov Prevc z zmago v Ga-Pa naredil še en korak proti lovoriki na novoletni turneji. Skakalnica v Innsbrucku mu je zelo všeč, upa, da mu bo poslej lažje.
Miha Šimnovec4. 1. 2026 | 07:30
PO NAPADU

Trump po Venezueli dve državi označil kot naslednji tarči: »Nekatere proizvajajo kokain, druge so propadle države«

Venezuelci v tujini slavijo prijetje Madura, v ZDA protesti.
4. 1. 2026 | 07:15
NOVOLETNI SKOK V MORJE

V novo leto z morsko mrzlico

Jubilejni, 20. skok v morje je v Portorožu združil pogumne in radovedne.
Janez Mužič4. 1. 2026 | 07:10
VPLIVA NA POČUTJE

Kdaj pospraviti smrečico, da ne podaljšujemo prazničnega stresa

Opravilo je povezano s spoštovanjem tradicije, varnostjo doma, ohranjanjem okraskov za leta, ki sledijo, in s sprostitvijo po prazničnem času.
4. 1. 2026 | 06:50
NOVO MESTO

Miki s kalašnikovko streljal v glavo, za Dejana Novaka se drama nadaljuje

Mirko Pilinger že pravnomočno za zapahi, Dejan Novak pa znova na zatožni klopi.
Tanja Jakše Gazvoda4. 1. 2026 | 06:10
SODELUJE Z IKONAMI

Nika Kljun, plesalka in koreografinja: Svet je velik, a dosegljiv, treba je le delati s srcem (Suzy)

Ko danes pogleda svojo izjemno pot – od prvih korakov v ljubljanskem plesnem studiu do vodenja največjih zvezd svetovne glasbene industrije –, jo najprej preplavi hvaležnost.
4. 1. 2026 | 06:00

Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
