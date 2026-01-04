O tem podvigu je Domen sanjal vse od otroštva

SMUČARSKI SKOKI

Najmlajši od bratov Prevc z zmago v Ga-Pa naredil še en korak proti lovoriki na novoletni turneji. Skakalnica v Innsbrucku mu je zelo všeč, upa, da mu bo poslej lažje.

Kar zadeva slovensko reprezentanco v smučarskih skokih, se je tekma za svetovni pokal na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu razpletla zelo podobno kot pred tem tista v Oberstdorfu: Domen Prevc si je še drugič zapored pokoril vso konkurenco in tako le še potrdil veliko prevlado, Anže Lanišek je 11. mestu dodal še dvanajsto, Timija Zajca pa so vnovič diskvalificirali. Za 25-letnega člana SSK Ljubno BTC se je novoletna turneja tako že končala, medtem ko leto starejši šampion iz kranjskega Triglava neustavljivo leti proti zlatemu orlu. Najmlajši od bratov Prevc je tako novo koledarsko leto ...