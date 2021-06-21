Ob prvih kapljicah Marc pobegnil zasledovalcem

Marquez po več kot poldrugem letu spet okusil slast zmage v motoGP. Moral se je večkrat znova prepričati, da še vedno zna in zmore.
Galerija
Marc Marquez ni skrival navdušenja po včerajšnji zmagi na Sachsenringu. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters
Ni jih bilo malo, ki so po vseh težavah že odpisali Hondinega zvezdnika Marca Marqueza iz boja za vrh. Toda španski motociklistični as je s šampionsko predstavo na včerajšnji veliki nagradi Nemčije v razredu motoGP zaprl usta kritikom in pokazal, da še nikakor ni za odpis. Z imenitnim dirkanjem vse od starta, po katerem se je s petega položaja do prvega zavoja izstrelil do drugega mesta in kmalu zatem prevzel vodstvo, je pokazal zobe tekmecem in v blestečem slogu slavil zmago, prvo po podvigu novembra 2019 na VN Valencie. Največjo razliko je naredil takrat, ko je začelo rositi.
Po uspehu, na katerega je moral čakal več kot leto dni (k tako dolgi suši je v največji meri botrovala neprijetna poškodba rame, ki so mu jo morali kar trikrat operirati), se je Marquez v cilju boril s čustvi. »To je eden od najpomembnejših trenutkov v moji karieri,« so bile prve besede presrečnega 28-letnega šampiona iz Cervere v Kataloniji, potem ko je še enajstič zapored (osmič v motoGP) v svojo korist odločil dirko za svetovno prvenstvo na Sachsenringu.
Kakor je zaupal po 57. zmagi med elito, je že pred startom slutil, da bo na Saškem dočakal svojo priložnost. »A ni bilo preprosto. Moral sem se večkrat znova prepričati, da se lahko borim za stopničke, da še vedno znam in zmorem. Ko sem videl prve dežne kapljice, sem si rekel: 'Marc, to je tvoja dirka!' Bolj ko je rosilo, bolj sem pritiskal in tvegal,« je ključ do tokratnega uspeha razkril Marquez in v nadaljevanju ponovil, da je bilo proti koncu, ko se mu je začel približevati portugalski tekmec Miguel Oliveira (KTM, na koncu + 1,610), težko ostati zbran.
»Po glavi mi je rojilo resnično veliko različnih misli, spomnil sem se lanskih težkih trenutkov ... Toda na koncu mi je le uspelo. In v moštvu bomo naredili vse, da bomo nadaljevali v takšnem slogu,« je tekmecem še zagrozil osemkratni svetovni prvak.
Igra mačke z mišjo
Nasmeha ni skrival niti drugouvrščeni Oliveira, ki se je tretjič zapored zavihtel na zmagovalni oder. »To je bila igra mačke z mišjo oziroma bitka na razdaljo. Marc je bil najhitrejši v enem sektorju, jaz v drugem, potem spet on in nato jaz ...« je dvoboj z Marquezom opisal 26-letni Portugalec, na koncu pa je bil s tretjim mestom zadovoljen tudi Yamahin zvezdnik Fabio Quartararo (+ 6,772).
»Ker smo imeli na tukajšnji stezi obilo težav, so te stopničke zame vredne zlata,« je poudaril 22-letni Francoz, potem ko se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Kot vodilni ima zdaj 22 točk naskoka pred rojakom Johannom Zarcojem (Ducati), ki je dirko začel z najboljšega startnega položaja in jo z zaostankom debelih enajstih sekund končal na osmem mestu. Naslednja preizkušnja bo na sporedu že v nedeljo v Assnu.