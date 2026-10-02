Ob Rogliču po kolajne tudi slovenski mladci

Odštevanja do evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je konec. Danes ga bodo ob 9. uri v Šenčurju odprle mlajše članice, za njimi se bodo v boj za kolajne ob 13.30 iz Ljubljane podali še mlajši člani. Ob odsotnosti lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja bo prvi slovenski adut v boju za kolajne Primož Roglič, a v reprezentanci, ki šteje kar 42 kolesark in kolesarjev, upajo, da se bo v ospredje prebil tudi kateri od domačih upov za prihodnost.

»Glede na prikazano na svetovnem prvenstvu bo nosilec rezultatske odgovornosti Erazem Valjavec. Upam, da mu bodo vsi drugi v ekipi v čim boljšo podporo. Če bo kdo to zmogel, pa lahko izkoristi tudi priložnost za vrhunski rezultat,« je povedal Martin Hvastija, selektor slovenske reprezentance kolesarjev do 23 let. V njej bodo poleg Valjavca, ki je minuli teden v Kanadi zasedel 9. mesto, nastopili še Jaka Marolt, Nejc Peterlin, Bastian Petrič, Jon Pritržnik in Anže Ravbar.

Visoke rezultate pričakuje tudi od mladinske reprezentance, ki se je pod vodstvom selektorja Naceta Korošca izkazala že na SP, na katerem je Gal Stare zasedel 6. mesto, Maj Bohak 11. in Vanja Kuntarič Žibert 19. Mladinski vrsti se bodo na domačih cestah pridružili še Nik Muršec, Maks Olenik in Urban Repše.

Javnost kajpak največ pričakuje od članske ekipe z Rogličem na čelu. »Težko je govoriti o objektivnih ciljih, seveda si želimo osvojiti nekaj kolajn, a kolesarstvo je nehvaležen šport za napovedi. EP nismo priredili zato, da bi nanj prišel Pogačar, temveč zato, da doma osvojimo naslov prvaka,« se je članske konkurence dotaknil Hvastija.

Ta bo precej okrnjena v primerjavi s SP v Kanadi in slovenska osmerica, v kateri bodo poleg Rogliča še Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik in Jakob Omrzel, lahko realno pogleduje proti kolajni na cestni dirki, na kateri bo prvi favorit Remco Evenepoel. Ker belgijskega zvezdnika, ki je v Montrealu osvojil četrto zaporedno mavrično majico, ne bo na vožnji na čas, pa vloga prvega favorita pripada Rogliču.

Brez Urške in brez pritiskov

Na EP sicer ne bo manjkal le Pogačar, temveč tudi najboljša slovenska kolesarka, njegova zaročenka Urška Žigart. Z njo bi tudi slovenska ženska vrsta lovila uvrstitev pri vrhu, brez nje pa bo šlo predvsem za nabiranje izkušenj. »Ne bom postavljala rezultatskih načrtov. Punce bodo dale svoj maksimum, pripravljene so in traso dobro poznajo, saj so vse od njenega razkritja trenirale na njej. Na dirko bodo šle pogumno in se borile po najboljših močeh,« je povedala Mia Radotić, selektorka mladink, mlajših članic in članic.

Povsem brez rezultatskih ambicij vseeno ni, računa predvsem na mladinko Evo Terpin, ki je tudi ena od najboljših slovenskih gorskih kolesark. »Eva ni šla na SP zato, da je hranila moči za EP. Ob dobrem dnevu je lahko v prvi deseterici, vendar ne bomo pritiskali nanjo,« je še povedala Mia Radotić.