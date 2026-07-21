Španija slavi prvake, slovenski sodnik Slavko Vinčić se je zelo izkazal

Svetovno prvenstvo v nogometu se je končalo s zanimivim finalom, ki je ponudil malo razburljivega dogajanja na igrišču, veliko prevlado Španije in na koncu zmago po podaljških z 1:0 nad nemočno Argentino, ki se od naslova svetovnih prvakov ni poslovila na najbolj športen način. Kri je na tekmi, ki jo je od blizu spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, vstopnice ob igrišču pa so stale več kot milijon dolarjev, zavrela tudi po zadnjem sodniškem žvižgu, nato se je širom Španije začelo slavje, v Argentini pa velika žalost, a tudi ponos. Naslednja štiri leta bodo naziv svetovnih prvakov nosili nogometaši Španije, ki so evropski kroni dodali še svetovno.

Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Slavko Vinčić je kot prvi slovenski sodnik vodil finale svetovnega prvenstva, po zmagi Španije pa se je, kot je to za sodnike značilno, znašel v središču medijskih razprav. Večina strokovnih sodniških analiz ocenjuje, da je zahtevno tekmo vodil zelo dobro, največ polemik pa je sprožila odločitev o razveljavitvi zadetka Nica Williamsa v podaljšku.

V Madridu bodo dolgo slavili Nekaj minut čez štirinajsto uro so na letališče Barajas v španski prestolnici prišli novopečeni svetovni prvaki v nogometu. Tam jih je pričakalo na stotine navijačev, ki so zvečer zapolnili ulice Madrida. Španski kralj Felipe IV. jih je spremljal že v New Yorku, sinoči pa jih je sprejel še v domovini.

Kljub razveljavljenem zadetku so Španci uspeli zadeti preko Ferrana Torresa in se tako po letu 2010 drugič v zgodovini razveselili naslova prvakov. V Madridu je bilo včeraj ob vrnitvi nogometašev veliko slavje, ob paradi v samem centru prestolnice pa so obiskali tudi kraljevo družino. »Z igralci smo se veliko pogovarjali. Osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega. Ta generacija nogometašev je v ponos celotni Španiji,« je povedal španski selektor Luis de la Fuente, Ferran Torres pa je dodal, da to ni bil njegov zadetek, temveč zadetek 47 milijonov Špancev – postali so prva država v zgodovini, ki je hkrati svetovni prvak tako z žensko kot z moško reprezentanco, ta pa je seveda tudi aktualni evropski prvak. Med španskimi mediji je najglasneje odmevala razveljavitev zadetka Williamsa. Vinčić je zaradi domnevnega prekrška Mikela Merina nad Nicolásom Otamendijem v argentinskem kazenskem prostoru igro prekinil še pred zaključkom akcije, zato se videosodniki niso mogli več vključiti.

Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters

2. naslov prvakov je to za Španijo.

Rdeči karton pravilna odločitev

Oba selektorja, Luis de la Fuente ter Lionel Scaloni, sta pohvalila sojenje Mariborčana, četudi je vmes pokazal rdeči karton junaku argentinske vrnitve proti Angliji Enzu Fernandezu. Prekršek Fernandeza nad Paujem Cubarsijem je bil preoster, drugi rumeni karton pa tako povsem upravičen, z 10 igralci pa Argentinci niso bili več kos odlični Španiji. Z odločitvami slovenskega sodnika se je strinjal tudi nekdanji legendarni angleški nogometaš Alan Shearer, ki je dejal, da je imel slovenski sodnik tekmo vseskozi pod nadzorom.

Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters

Pohvale je Vinčić z ekipo prejel tudi na portalu Refereeing World, namenjenemu komentiranju sodniških predstav. »Pokazal je izjemno predstavo, saj je v finalu, polnem pritiska in visokih pričakovanj, ostal miren, tekmo pa je vseskozi imel pod nadzorom. Na igrišču se je odlično postavljal, tekma je tekla tekoče. Pokazal je, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder,« so zapisali.