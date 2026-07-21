  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SP V NOGOMETU 2026

Španija slavi prvake, slovenski sodnik Slavko Vinčić se je zelo izkazal

Španci so po 16 letih še drugič v zgodovini svetovni prvaki.
Slavko Vinčić se je izkazal kot odličen sodnik. Foto: Lee Smith/Reuters

Slavko Vinčić se je izkazal kot odličen sodnik. Foto: Lee Smith/Reuters

Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters

Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters

Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters

Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters

Slavko Vinčić se je izkazal kot odličen sodnik. Foto: Lee Smith/Reuters
Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters
Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters
M. Ru., N. Gr.
 21. 7. 2026 | 06:26
3:38
A+A-

Svetovno prvenstvo v nogometu se je končalo s zanimivim finalom, ki je ponudil malo razburljivega dogajanja na igrišču, veliko prevlado Španije in na koncu zmago po podaljških z 1:0 nad nemočno Argentino, ki se od naslova svetovnih prvakov ni poslovila na najbolj športen način. Kri je na tekmi, ki jo je od blizu spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, vstopnice ob igrišču pa so stale več kot milijon dolarjev, zavrela tudi po zadnjem sodniškem žvižgu, nato se je širom Španije začelo slavje, v Argentini pa velika žalost, a tudi ponos. Naslednja štiri leta bodo naziv svetovnih prvakov nosili nogometaši Španije, ki so evropski kroni dodali še svetovno.

Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Španski nogometaši so takole vzdignili pokal svetovnih prvakov in prejeli tudi čestitke Donalda Trumpa. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Slavko Vinčić je kot prvi slovenski sodnik vodil finale svetovnega prvenstva, po zmagi Španije pa se je, kot je to za sodnike značilno, znašel v središču medijskih razprav. Večina strokovnih sodniških analiz ocenjuje, da je zahtevno tekmo vodil zelo dobro, največ polemik pa je sprožila odločitev o razveljavitvi zadetka Nica Williamsa v podaljšku.

V Madridu bodo dolgo slavili

Nekaj minut čez štirinajsto uro so na letališče Barajas v španski prestolnici prišli novopečeni svetovni prvaki v nogometu. Tam jih je pričakalo na stotine navijačev, ki so zvečer zapolnili ulice Madrida. Španski kralj Felipe IV. jih je spremljal že v New Yorku, sinoči pa jih je sprejel še v domovini.

Kljub razveljavljenem zadetku so Španci uspeli zadeti preko Ferrana Torresa in se tako po letu 2010 drugič v zgodovini razveselili naslova prvakov. V Madridu je bilo včeraj ob vrnitvi nogometašev veliko slavje, ob paradi v samem centru prestolnice pa so obiskali tudi kraljevo družino. »Z igralci smo se veliko pogovarjali. Osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega. Ta generacija nogometašev je v ponos celotni Španiji,« je povedal španski selektor Luis de la Fuente, Ferran Torres pa je dodal, da to ni bil njegov zadetek, temveč zadetek 47 milijonov Špancev – postali so prva država v zgodovini, ki je hkrati svetovni prvak tako z žensko kot z moško reprezentanco, ta pa je seveda tudi aktualni evropski prvak. Med španskimi mediji je najglasneje odmevala razveljavitev zadetka Williamsa. Vinčić je zaradi domnevnega prekrška Mikela Merina nad Nicolásom Otamendijem v argentinskem kazenskem prostoru igro prekinil še pred zaključkom akcije, zato se videosodniki niso mogli več vključiti.

Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters
Veliko španskih navijačev je po tekmi preplavilo ulice New Yorka. FOTO: Ed Ou/Reuters

2. naslov prvakov je to za Španijo.

Rdeči karton pravilna odločitev

Oba selektorja, Luis de la Fuente ter Lionel Scaloni, sta pohvalila sojenje Mariborčana, četudi je vmes pokazal rdeči karton junaku argentinske vrnitve proti Angliji Enzu Fernandezu. Prekršek Fernandeza nad Paujem Cubarsijem je bil preoster, drugi rumeni karton pa tako povsem upravičen, z 10 igralci pa Argentinci niso bili več kos odlični Španiji. Z odločitvami slovenskega sodnika se je strinjal tudi nekdanji legendarni angleški nogometaš Alan Shearer, ki je dejal, da je imel slovenski sodnik tekmo vseskozi pod nadzorom.

Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters
Pogled na stadion MetLife v New Jerseyju FOTO: Mike Segar/Reuters

Pohvale je Vinčić z ekipo prejel tudi na portalu Refereeing World, namenjenemu komentiranju sodniških predstav. »Pokazal je izjemno predstavo, saj je v finalu, polnem pritiska in visokih pričakovanj, ostal miren, tekmo pa je vseskozi imel pod nadzorom. Na igrišču se je odlično postavljal, tekma je tekla tekoče. Pokazal je, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder,« so zapisali.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Slavko VinčićŠpanijaArgentinanogometsvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
07:51
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nekoč smo ga jedli vsi, nato je izginil: zdaj je spet pravi hit (VIDEO)

Mirjam Grilc iz popečene klasike, paradižnika, kumaric in sira pripravi krepko poletno solato, ki bo prebudila spomine.
Odprta kuhinja21. 7. 2026 | 07:51
07:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
GOLJUFIJE

Goljufi izkoristili dobroto, bodite pazljivi

V dveh primerih so oškodovancema natvezili, da ne morejo dvigniti denarja.
21. 7. 2026 | 07:45
07:25
Bulvar  |  Domači trači
VESELICE.SI

Nina Bizjak je postala obraz veselic

Sevničanka bo kot ambasadorka povezovala ljubitelje domače glasbe.
Mojca Marot21. 7. 2026 | 07:25
07:06
Novice  |  Svet
GRADNJA

V halah se rojeva prihodnost bivanja

Hiše ne rastejo več samo na gradbiščih, sestavljajo jih tudi pod streho, hitro in pod strogim nadzorom
21. 7. 2026 | 07:06
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT

Na medulinski rivi brutalno pretepli Slovenca! Oče 26-letnika: »Še sam ne ve, zakaj ...«

Lani v razmiku nekaj dni v hrvaški Istri kar štirikrat tolkli po naših.
Aleksander Brudar21. 7. 2026 | 07:05
07:00
Lifestyle  |  Polet
MOŠKI SVET

To so opozorilni znaki nizkega testosterona

5 preprostih načinov, kako ga lahko naravno izboljšate.
Miroslav Cvjetičanin21. 7. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki