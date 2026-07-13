Objavili posnetek iz argentinske garderobe, Angleži besni zaradi njihovega početja, nemudoma so jih prijavili (VIDEO)

Policija v Atlanti dobro pozna zgodovino napetih odnosov med Anglijo in Argentino, zato pred polfinalno tekmo svetovnega prvenstva, ki bo v sredo zvečer, pripravlja zahtevno varnostno operacijo. Oblasti se zavedajo, da bi lahko zgodovinsko rivalstvo med državama dodatno zaostrilo razmere med navijači.

Po spletu že krožijo posnetki manjših incidentov, ki naj bi se zgodili v soboto. Na enem se angleški navijač na stadionu preriva in udarja s tremi moškimi v argentinskih dresih, na drugem pa se skupina argentinskih privržencev sooči z angleškimi navijači v baru. Ameriški uradniki poudarjajo, da so se angleški navijači med turnirjem doslej vedli zgledno. V ZDA živi tudi številna argentinska skupnost, zlasti na Floridi, zato pred tekmo v Atlanti pričakujejo prihod velikega števila argentinskih navijačev.

Dodatne odzive je sprožilo slavje argentinskih nogometašev po četrtfinalni zmagi nad Švico. V garderobi so prepevali pesem Muchachos, v kateri omenjajo Malvine, kot v Argentini imenujejo Falklandske otoke, pa tudi Diega Maradono in zadnji ples Lionela Messija. Posnetek je objavila Argentinska nogometna zveza, nato pa ga je na Instagramu delil še reprezentant Nicolás Otamendi. V Angliji je številne zmotilo predvsem to, da se je politično občutljiva vsebina pojavila v uradni objavi argentinske reprezentance tik pred medsebojnim obračunom. Daily Mail je zato za pojasnilo zaprosil Fifo, vendar odgovora ni prejel.

Nogometno rivalstvo zaznamuje tudi slovita »božja roka« Diega Maradone

Falklandski otoki ostajajo ena najobčutljivejših tem v odnosih med državama. V vojni leta 1982 je umrlo 649 argentinskih vojakov, potem ko je Argentina zasedla otočje, Združeno kraljestvo pa je ponovno vzpostavilo nadzor.

Nogometno rivalstvo zaznamuje tudi slovita »božja roka« Diega Maradone iz četrtfinala svetovnega prvenstva leta 1986. Maradona je žogo čez angleškega vratarja Petra Shiltona poslal z roko, sodnik pa je zadetek kljub protestom priznal. Le štiri minute pozneje je dosegel še tako imenovani gol stoletja. V enajstih sekundah se je enajstkrat dotaknil žoge, preigral pet angleških nogometašev in zadel. Gary Lineker je pozneje znižal izid, Argentina pa je zmagala z 2: 1 in nato osvojila naslov svetovnega prvaka.