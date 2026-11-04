Oblak je prava selektorjeva podaljšana roka

V zanimivem nogometnem ozračju je Boštjan Cesar zbrani medijski javnosti predstavil seznam 26 nogometašev, ki bodo od nedelje zvečer naprej prihajali na Brdo pri Kranju, kjer jih čaka zadnja reprezentančna akcija leta. V marsičem bo posebna, podobo izbrane vrste bo narekovala poplava rumenih kartonov. Tudi vrnitev v Ljudski vrt bi lahko bila čustvena in nikakor ne bo monotona, kot je slišati s tribun.

11. 10. 2021 je Slovenija zadnjič igrala v Ljudskem vrtu in izgubila proti Rusiji (1:2).

Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters

Trije vratarji, šest igralcev sredine igrišča, kar sedem napadalcev in predvsem deset branilcev so številke, ki bodejo v oči. Nobenega dvoma ni, kje ima selektor Cesar pred zelo pomembnima tekmama s Švico in Severno Makedonijo, na katerih bodo potrjevali najmanj drugo mesto v skupini B1 lige narodov in s tem mesto v drugem bobnu za žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2028, največ odprtih vprašanj. Pri izbiri branilcev ga ovira slaba minutaža nogometašev v klubih, čeprav si s tem ne želi pretirano beliti glave, še bolj ima nekdanji veteran italijanskih zelenic in slovenske reprezentance v osrčju obrambe zvezane roke zaradi kartonov. Kaznovanainza tekmo s Švico ne bosta na voljo, še devet nogometašev bo v Ljudskem vrtu tvegalo, da z rumenim opozorilom še pred potjo v Skopje končajo reprezentančno leto. »V glavi imam več različic, kako bo videti naša obramba. Imam pripravljen scenarij, a ga še ne želim razkriti, dokler v nedeljo ne bodo vsi zdravi prispeli na Brdo. To bo najpomembneje,« selektor v teh dneh na trnih spremlja zadnje klubske preizkušnje varovancev. Kot je pojasnil, ni človek za dopisovanja in internetne skupine, raje ima osebni stik: »Vzamem telefon v roke, še raje pa sedem v avtomobil ali v letalo in obiščem igralce, kjerkoli v Evropi že so. To je moj način komunikacije.«

S strokovnim štabom je tudi v zadnjih tednih veliko kandidatov za reprezentanco spremljal v živo, zaradi poškodbe Jureta Balkovca je novinca v izbrani vrsti našel v Bergamu. Relja Obrić, letnik 2006, hodi po Cesarjevih stopinjah in se hitro razvija v branilca za prihodnost, ki že dobiva priložnost v prvem moštvu Atalante v serie A: »Spremljamo ga že nekaj časa. Že lani je imel stik s članskim nogometom v moštvu Atalante do 23 let, zdaj igra za člansko ekipo v klubu, ki meri zelo visoko. Dobro se razvija, potrebuje pa čas.«

Reprezentanca Slovenije Vratarji: Oblak, Vekić, Vidovšek; branilci: Bijol, Karničnik, Janža, Drkušić, Brekalo, Zec, Kuzmić, Urbančič, Zaletel, Obrić; zvezni igralci: Gnezda Čerin, Lovrić, Elšnik, Horvat, Zabukovnik, Zeljković; napadalci: Šporar, Verbič, Vipotnik, Celar, Šturm, Matko, Begić.

Tega v reprezentanci nikoli ni na pretek in veliko presenečenje bi bilo, če bi ognjeni krst dočakal v vročem Ljudskem vrtu proti razigrani Švici, ki bo po pod preprogo pometenem škandalu s covidnimi potrdili na Štajerskem močnejša tudi za kapetana Granita Xhako, Slovenija po drugi strani pa za podporo s tribun, ki bodo glasne, četudi organizirani navijači grozijo, da se jih bo slišalo, če krovna zveza ne bo izpolnila njihovih obljub. »Maribor si je dolgo želel vrnitev reprezentance in zdaj bo priložnost, da se tam vsi pokažemo v najboljši luči, tako mi kot navijači,« se v uradnem stališču nogometna zveza za zdaj izogiba polemikam.

Glede Oblaka ni dvoma

Tudi Cesar z vrnitvijo na Štajersko ne želi rušiti ritma in navad, ki so jih ustvarili v minulih letih domovanja v Stožicah. »Na Brdu imamo fenomenalne pogoje, trenirali bomo tukaj, nato pa se bomo večer pred tekmo odpeljali v Maribor in prespali tam,« je selektor potrdil, da reprezentančna baza tokrat ne bo na Ptuju, kot je bila ob minulih gostovanjih na vzhodu Slovenije.

Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Vse bo v službi rezultata, proti Švici ni izključena niti zmaga. »So razred zase, a sem že po tekmi s Hrvaško povedal, da se nikogar ne bojim,« brez bele zastave novembrski tekmi pričakuje Cesar, ki bo kljub natrpanemu klubskemu urniku in rojstvu sina znova računal tudi na desno roko na zelenici: »Sploh se nisva pogovarjala o tem, da ne bi prišel, Jan je velik profesionalec in povsem osredotočen na izbrano vrsto.« Odnos kaže, da je v prvem letu za krmilom Cesar ob obrisih prepoznavne podobe na igrišču ustvaril tudi pravo slačilnico, ki je osnovni pogoj in temelj za velike podvige. Ti bodo na vrsti prihodnjo jesen, ko se bodo delile vozovnice za euro, vsaka zmaga dotlej pa bo prinesla skok slovenskih delnic in optimizma, ki spremlja izbrano vrsto.