  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Oblak je prava selektorjeva podaljšana roka

Na seznamu slovenske reprezentance je kar 26 nogometašev.
Boštjan Cesar ima pripravljene obrambne rešitve, če vmes ne bodo posegle poškodbe. FOTO: Blaž Samec

Boštjan Cesar ima pripravljene obrambne rešitve, če vmes ne bodo posegle poškodbe. FOTO: Blaž Samec

Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters

Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters

Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Boštjan Cesar ima pripravljene obrambne rešitve, če vmes ne bodo posegle poškodbe. FOTO: Blaž Samec
Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Nejc Grilc
 4. 11. 2026 | 07:45
4:56
A+A-

V zanimivem nogometnem ozračju je Boštjan Cesar zbrani medijski javnosti predstavil seznam 26 nogometašev, ki bodo od nedelje zvečer naprej prihajali na Brdo pri Kranju, kjer jih čaka zadnja reprezentančna akcija leta. V marsičem bo posebna, podobo izbrane vrste bo narekovala poplava rumenih kartonov. Tudi vrnitev v Ljudski vrt bi lahko bila čustvena in nikakor ne bo monotona, kot je slišati s tribun.

11. 10. 2021 je Slovenija zadnjič igrala v Ljudskem vrtu in izgubila proti Rusiji (1:2).

Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Relja Obrić (levo) dobiva priložnost med člani Atalante. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Trije vratarji, šest igralcev sredine igrišča, kar sedem napadalcev in predvsem deset branilcev so številke, ki bodejo v oči. Nobenega dvoma ni, kje ima selektor Cesar pred zelo pomembnima tekmama s Švico in Severno Makedonijo, na katerih bodo potrjevali najmanj drugo mesto v skupini B1 lige narodov in s tem mesto v drugem bobnu za žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2028, največ odprtih vprašanj. Pri izbiri branilcev ga ovira slaba minutaža nogometašev v klubih, čeprav si s tem ne želi pretirano beliti glave, še bolj ima nekdanji veteran italijanskih zelenic in slovenske reprezentance v osrčju obrambe zvezane roke zaradi kartonov. Kaznovana David Zec in Erik Janža za tekmo s Švico ne bosta na voljo, še devet nogometašev bo v Ljudskem vrtu tvegalo, da z rumenim opozorilom še pred potjo v Skopje končajo reprezentančno leto. »V glavi imam več različic, kako bo videti naša obramba. Imam pripravljen scenarij, a ga še ne želim razkriti, dokler v nedeljo ne bodo vsi zdravi prispeli na Brdo. To bo najpomembneje,« selektor v teh dneh na trnih spremlja zadnje klubske preizkušnje varovancev. Kot je pojasnil, ni človek za dopisovanja in internetne skupine, raje ima osebni stik: »Vzamem telefon v roke, še raje pa sedem v avtomobil ali v letalo in obiščem igralce, kjerkoli v Evropi že so. To je moj način komunikacije.«

S strokovnim štabom je tudi v zadnjih tednih veliko kandidatov za reprezentanco spremljal v živo, zaradi poškodbe Jureta Balkovca je novinca v izbrani vrsti našel v Bergamu. Relja Obrić, letnik 2006, hodi po Cesarjevih stopinjah in se hitro razvija v branilca za prihodnost, ki že dobiva priložnost v prvem moštvu Atalante v serie A: »Spremljamo ga že nekaj časa. Že lani je imel stik s članskim nogometom v moštvu Atalante do 23 let, zdaj igra za člansko ekipo v klubu, ki meri zelo visoko. Dobro se razvija, potrebuje pa čas.«

Reprezentanca Slovenije

Vratarji: Oblak, Vekić, Vidovšek; branilci: Bijol, Karničnik, Janža, Drkušić, Brekalo, Zec, Kuzmić, Urbančič, Zaletel, Obrić; zvezni igralci: Gnezda Čerin, Lovrić, Elšnik, Horvat, Zabukovnik, Zeljković; napadalci: Šporar, Verbič, Vipotnik, Celar, Šturm, Matko, Begić.

Tega v reprezentanci nikoli ni na pretek in veliko presenečenje bi bilo, če bi ognjeni krst dočakal v vročem Ljudskem vrtu proti razigrani Švici, ki bo po pod preprogo pometenem škandalu s covidnimi potrdili na Štajerskem močnejša tudi za kapetana Granita Xhako, Slovenija po drugi strani pa za podporo s tribun, ki bodo glasne, četudi organizirani navijači grozijo, da se jih bo slišalo, če krovna zveza ne bo izpolnila njihovih obljub. »Maribor si je dolgo želel vrnitev reprezentance in zdaj bo priložnost, da se tam vsi pokažemo v najboljši luči, tako mi kot navijači,« se v uradnem stališču nogometna zveza za zdaj izogiba polemikam.

Glede Oblaka ni dvoma

Tudi Cesar z vrnitvijo na Štajersko ne želi rušiti ritma in navad, ki so jih ustvarili v minulih letih domovanja v Stožicah. »Na Brdu imamo fenomenalne pogoje, trenirali bomo tukaj, nato pa se bomo večer pred tekmo odpeljali v Maribor in prespali tam,« je selektor potrdil, da reprezentančna baza tokrat ne bo na Ptuju, kot je bila ob minulih gostovanjih na vzhodu Slovenije.

Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Jana Oblaka pred potjo na Brdo pri Kranju čaka še derbi z Barcelono, sinoči je v Madridu s soigralci gostil Bayern. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Vse bo v službi rezultata, proti Švici ni izključena niti zmaga. »So razred zase, a sem že po tekmi s Hrvaško povedal, da se nikogar ne bojim,« brez bele zastave novembrski tekmi pričakuje Cesar, ki bo kljub natrpanemu klubskemu urniku in rojstvu sina znova računal tudi na desno roko na zelenici Jana Oblaka: »Sploh se nisva pogovarjala o tem, da ne bi prišel, Jan je velik profesionalec in povsem osredotočen na izbrano vrsto.« Odnos kaže, da je v prvem letu za krmilom Cesar ob obrisih prepoznavne podobe na igrišču ustvaril tudi pravo slačilnico, ki je osnovni pogoj in temelj za velike podvige. Ti bodo na vrsti prihodnjo jesen, ko se bodo delile vozovnice za euro, vsaka zmaga dotlej pa bo prinesla skok slovenskih delnic in optimizma, ki spremlja izbrano vrsto.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometreprezentancaSlovenijaBoštjan CesarJan Oblak
ZADNJE NOVICE
07:56
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Fižol za oženit: Kremasta jed iz ene ponve, ki je obnorela splet (VIDEO)

Če je bil piščanec za oženit eden tistih receptov, ki so v hipu osvojili družbena omrežja, zdaj po spletu kroži njegova brezmesna različica.
4. 11. 2026 | 07:56
07:53
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
07:45
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Oblak je prava selektorjeva podaljšana roka

Na seznamu slovenske reprezentance je kar 26 nogometašev.
Nejc Grilc4. 11. 2026 | 07:45
07:36
Novice  |  Svet
VOLITVE V ZDA

Poglejte, kaj je Trump objavil po zgodovinskem porazu: demokratom poslal jasno sporočilo (FOTO)

Z objavo rdeče čepice z napisom »VETO« je Trump nakazal, kako se namerava v preostanku mandata zoperstaviti demokratom
4. 11. 2026 | 07:36
07:28
Bulvar  |  Domači trači
VSE BOLJ VROČE

Anja Širovnik in Gašper si želita noči brez kamer: »Mislim, da vsi vemo, kaj bi se zgodilo« (VIDEO)

Tokrat sta brez zadržkov spregovorila o želji, da bi vsaj eno noč preživela povsem sama.
4. 11. 2026 | 07:28
07:04
Novice  |  Svet
VOLITVE

Velika zaušnica Trumpu? Hrbet so mu obrnili celo v Teksasu (VIDEO in FOTO)

Projekcije ameriških televizij kažejo na veliko zmago demokratov na kongresnih volitvah.
4. 11. 2026 | 07:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki