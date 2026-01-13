  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Odmevno zmago je Anže Lanišek posvetil poljskemu kralju skokov

Anže Lanišek je bil prepričljivo najboljši na tekmi v močnem sneženju v Zakopanah.
Miha Šimnovec
 13. 1. 2026 | 07:02
Kako hitro se lahko v smučarskih skokih že čez noč marsikaj spremeni, smo se lahko prepričali tudi minuli konec tedna. Potem ko je Nika Prevc na sobotni tekmi na Ljubnem drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder ugnala kar za 24,2 točke oziroma za 12 metrov, je dan pozneje razlika med njima znašala vsega točko. Če bi upoštevali zgolj daljave, pa bi bila Edrova (178 m) celo pred Prevčevo (177 m). Na spektaklu v Zakopanah pa je v vsem sijaju zablestel Anže Lanišek, ki po predstavah na nedavni novoletni turneji ni sodil v ožji krog favoritov. Čeprav so se vetrovne in snežne razmere na skakalnici Wielka Krokiew spreminjale iz minute v minuto, je bila Laniškova zmaga na koncu vendarle čista kot solza. Da se je z največjo poljsko napravo hitro ujel, je pokazal že v kvalifikacijah (3.) in na superekipni preizkušnji, na kateri je kot drugi najboljši posameznik (za Avstrijcem Janom Hörlom) prispeval levji delež k drugemu mestu Slovenije. Z odličnimi nastopi si je okrepil samozavest, z njo pa pa se je vrnila tudi sproščenost, ki jo je pogrešal na nemško-avstrijski turneji. Znamenito tekmovanje štirih skakalnic je v skupni razvrstitvi končal kot deveti, potem ko se je na preizkušnjah v Oberstdorfu (11.), Garmisch-Partenkirchnu (12.), Innsbrucku (7.) in Bischofshofnu (9.) sukal okrog desetega mesta.

Že res, da je v Zakopanah manjkalo nekaj asov, vendar pa to nikakor ne zmanjšuje Anžetovega uspeha. Čeprav v velikem finalu ni imel najboljših razmer v zraku, je še drugič (138 m in 137 m) poletel blizu črte, ki označuje velikost naprave (HS-140). Z odličnim nastopom, ki ga je na mehkem novozapadlem snegu kronal z lepim doskokom v telemark, je izzval favoriziranega Hörla, ki je z največjo daljavo tekme (144,5 m) vodil po prvem »polčasu«. Toda 27-letni Avstrijec v drugi seriji kljub ugodnejšemu vetru s 135,5 metra ni mogel odbiti napada dve leti starejšega člana SSK Mengeš. Na koncu je Lanišek zmagal s prednostjo 13,3 točke in spomnil nase iz konca novembra, ko je osvojil prvi mesti v Falunu in Ruki ter oblekel rumeno majico.

Izpustil bo tekmi v Saporu

»Potem ko sem v Zakopanah dosegel že več stopničk (leta 2021 je bil dvakrat drugi, leto pozneje in predlani pa še dvakrat tretji – op. p.), sem zdaj tu dočakal tudi zmago. Končno!« se je nedeljskega podviga razveselil domžalski as in pristavil, da sam zaradi močnega sneženja v nasprotju z nekaterimi skakalci pred njim ni imel težav. Zmago je posvetil domačemu šampionu Kamilu Stochu, ki se je na svoji zadnji tekmi za svetovni pokal v Zakopanah od številnih navijačev poslovil z 42. mestom.

Skupni vrstni red v SP:

1. D. Prevc (Slo) 1214

2. R. Kobajaši (Jap) 822

3. A. Lanišek (Slo) 717

4. R. Nikaido (Jap) 661

5. J. Hörl (Avs) 625

5. P. Raimund (Nem) 625

19. T. Zajc (Slo) 203

39. R. Oblak (Slo) 42

63. Ž. Mogel (Slo) 1

»Kamil je dosegel ogromno. Naredil je zares izjemno veliko za poljske smučarske skoke. Čestitam mu za čudovito kariero, on je kralj skokov!« je dejal Lanišek, ki je o tem, kako bi se mu priklonil, razmišljal že pred vikendom. »Vedel sem, da ga čaka zelo čustven dan in da mu ne bo lahko. Toda občinstvo je bilo popolno, imel je lepo slovesnost. Želim mu vse najboljše,« je poudaril »Žaba« in zaupal, da bo konec tedna izpustil tekmovanje v Saporu. »Ker se bližajo olimpijske igre, je normalno, da je treba izpustiti kakšen vikend in se spočiti. Zakopane pa so zame nekaj posebnega. Tukaj se počutim kot doma. Poleg tega so bile to zadnje Kamilove preizkušnje na tem prizorišču, zato tega nisem želel zamuditi. Moral sem biti tukaj. Zaradi tega sem se odločil, da bom prišel na Poljsko in izpustil Japonsko,« je svojo odločitev obrazložil Lanišek, ki se je v skupni razvrstitvi povzpel na tretje mesto. Na vrhu še naprej kraljuje Domen Prevc, ki se mu je nastop v Zakopanah sfižil in je pristal šele na 27. mestu. In to po tem, ko mu je še v poskusni seriji uspel najboljši skok med vsemi tekmovalci. Timi Zajc je na tekmi zaokrožil najboljšo petnajsterico, zadnjo točko (svojo prvo v tej sezoni) pa je s 30. mestom ujel Žak Mogel.

zimski športiAnže Lanišeksmučarski skokiSaporoolimpijske igre
