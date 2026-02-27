Odpisana Atalanta rešila italijansko čast

NOGOMET

Danes žreb osmine finala lige prvakov s šestimi angleškimi klubi. Branilec lovorike PSG težje, kot je pričakoval, izločil Monaco.

Branilec lovorike v ligi prvakov PSG je težje, kot je pričakoval, izločil Monaco (2:2, skupaj 5:4), in 15-kratni evropski šampion Real Madrid je še drugič premagal Benfico (2:1, skupaj 3:1) za preboj v osmino finala lige prvakov. Še veliko bolj pa sta bili dramatični tekmi v Italiji. Atalanta je uprizorila podvig in po enajstmetrovki v izdihljajih tekme premagala Dortmund s 4:1 (skupaj 4:3), blizu zasuka je bil tudi Juventus, ki je z igralcem manj proti Galatasarayu dosegel dva gola za podaljšek, v katerem pa ni imel več dovolj energije – 3:2, skupaj 5:7. Usoden je bil zadetek Victorja ...