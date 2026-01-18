  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAPPORO

Ojoj, avstrijski skakalec ''udaril'' po zmagi Domna Prevca: Sodniki si zaslužijo rumeni karton

Slovenski skakalni as do dvojčka zmag na tekmi svetovnega pokala v Sapporu.
Domen Prevc. FOTO: Toshifumi Kitamura AFP
Domen Prevc. FOTO: Toshifumi Kitamura AFP
S. N.
 18. 1. 2026 | 11:55
 18. 1. 2026 | 12:11
A+A-

»Devetnajst!? Ocene 19 pa mu tukaj ne bi smeli dati že zaradi težav v zraku. Še vedno si je zaslužil zmago, a nikakor ne bi smel dobiti enakih ocen kot Rjoju Kobajaši. Za primerjavo ocen Prevca in Kobajašija si sodniki vsekakor zaslužijo rumeni karton,« so bile besed nekdanjega avstrijskega smučarskega skakalca Martina Kocha, potem ko so sodniki Domnu Prevcu podelili dvakrat 19 in enkrat 18,5 točk kljub napaki, piše športni dnevnik Ekipa.

Prevc je v Sapporu na Japonskem zmagal tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v dveh dneh. To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime deveta zmaga v sezoni in 18. v karieri. Šestindvajsetletni Prevc je za novo zmagoslavje premagal domačina Ryoyuja Kobayashija in Avstrijca Daniela Tschofeniga.

V izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo je pojasnil, da je bila pot do druge zmage konec tedna na Japonskem kar zahtevna. »V finalni seriji sem naredil veliko napako, ko sem bil nekoliko preveč agresiven in sem moral ostati miren. Nisem mogel usmeriti prave moči v pravo smer, zato so se mi smuči dvignile nekoliko previsoko in sem imel težave, a na srečo je bilo veliko vetra, kar je pomagalo pri pridobivanji tistih bistvenih metrov.«

Nove vrhunske predstave je bil vesel glavni trener Robert Hrgota: »Spet vrhunska predstava Domna. Trenutno je res v takšni formi, da se je tudi z napako v drugi seriji, ko je pretiraval čez prelet, znašel v zraku in skočil dovolj dobro za še eno zmago. Trenutno mu gredo stvari zelo dobro, pomembno je, da vztraja pri tem in nadaljuje v tem ritmu.«

Več iz teme

Domen Prevcsmučarski skokiMartin KochSapporo
ZADNJE NOVICE
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nočni vlom v Kamniku: po nakit skozi balkonska vrata, policija ujela 51-letnika

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
18. 1. 2026 | 13:05
12:25
Bulvar  |  Domači trači
OGORČENJE

Vplivnež Vid naletel na oster odziv znane reševalke: To je javno norčevanje, poniževanje iz našega poklica

Ko reševalno vozilo postane šala.
18. 1. 2026 | 12:25
11:55
Šport  |  Odmevi
SAPPORO

Ojoj, avstrijski skakalec ''udaril'' po zmagi Domna Prevca: Sodniki si zaslužijo rumeni karton

Slovenski skakalni as do dvojčka zmag na tekmi svetovnega pokala v Sapporu.
18. 1. 2026 | 11:55
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Požar stanovanjske hiše v okolici Ptuja: otrok izgubil življenje, še en je življenjsko ogrožen

Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.
18. 1. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA SNEGU

Podgurski Kitzbühel v dobri družbi

V zadnjih 25 letih se je veliko dolenjskih otrok naučilo smučati v Malih Brusnicah. Športni zanesenjaki tudi v občini Trebnje.
Drago Perko18. 1. 2026 | 11:00
10:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMEMBEN ZA ZDRAVJE

Vitamin D varuje kosti, a nam ga pozimi primanjkuje

Vitamin D med drugim zmanjšuje pojavnost avtoimunskih bolezni in akutnih okužb dihal.
Aleksander Brudar18. 1. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki