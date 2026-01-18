»Devetnajst!? Ocene 19 pa mu tukaj ne bi smeli dati že zaradi težav v zraku. Še vedno si je zaslužil zmago, a nikakor ne bi smel dobiti enakih ocen kot Rjoju Kobajaši. Za primerjavo ocen Prevca in Kobajašija si sodniki vsekakor zaslužijo rumeni karton,« so bile besed nekdanjega avstrijskega smučarskega skakalca Martina Kocha, potem ko so sodniki Domnu Prevcu podelili dvakrat 19 in enkrat 18,5 točk kljub napaki, piše športni dnevnik Ekipa.

Prevc je v Sapporu na Japonskem zmagal tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v dveh dneh . To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime deveta zmaga v sezoni in 18. v karieri. Šestindvajsetletni Prevc je za novo zmagoslavje premagal domačina Ryoyuja Kobayashija in Avstrijca Daniela Tschofeniga.

V izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo je pojasnil, da je bila pot do druge zmage konec tedna na Japonskem kar zahtevna. »V finalni seriji sem naredil veliko napako, ko sem bil nekoliko preveč agresiven in sem moral ostati miren. Nisem mogel usmeriti prave moči v pravo smer, zato so se mi smuči dvignile nekoliko previsoko in sem imel težave, a na srečo je bilo veliko vetra, kar je pomagalo pri pridobivanji tistih bistvenih metrov.«

Nove vrhunske predstave je bil vesel glavni trener Robert Hrgota: »Spet vrhunska predstava Domna. Trenutno je res v takšni formi, da se je tudi z napako v drugi seriji, ko je pretiraval čez prelet, znašel v zraku in skočil dovolj dobro za še eno zmago. Trenutno mu gredo stvari zelo dobro, pomembno je, da vztraja pri tem in nadaljuje v tem ritmu.«