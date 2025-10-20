Olimpijske igre na štirih odrih: zgodovinska otvoritev med Milanom in Cortino

Prihajajoče 25. zimske olimpijske igre na severu Italije bodo v znamenju harmonije. In sicer med italijansko modno prestolnico Milanom ter gorami, ki obdajajo smučarsko meko Cortino d'Ampezzo. Ker se bo 25 prizorišč, na katerih se bodo v različnih disciplinah najboljši športniki sveta borili za medalje, razprostiralo na več kot 22 tisoč kvadratnih kilometrih, so organizatorji sklenili, da bodo posebej za to prilagodili tako osrednjo otvoritveno slovesnost kot lokacijo, kjer bo ves čas iger gorel olimpijski ogenj.

Prvič v zgodovini iger bo otvoritvena slovesnost potekala na kar štirih različnih prizoriščih. Torej, ne samo na znamenitem milanskem stadionu San Siro, ampak tudi v Cortini d'Ampezzo, ki je, mimogrede, od Milana oddaljena skoraj pet ur vožnje, Predazzu, kjer bodo prirejali nordijske discipline, ter v Livignu, kjer bodo podelili medalje v deskanju na snegu. Organizatorji namreč želijo, da bo lahko na omenjeni slovesnosti sodeloval prav vsak športnik.

Vodja organizacijskega odbora Andrea Varnier

Biatlonci, ki bodo na primer nameščeni v Antholzu ob avstrijski meji, verjetno ne bi potovali v 370 kilometrov oddeljen Milano. Do Cortine d'Ampezzo jih bo ločilo le okoli 50 kilometrov. Smučarji, ki so nameščeni v Bormiu, se bodo svetu lažje predstavili v 37 kilometrov oddaljenem Livignu in ne v Milanu, kamor bi morali po cesti potovati tri ure. »Otvoritvena slovesnost je nekakšno povabilo. To je edini trenutek, ki je namenjen resnično vsakomur,« je povedal vodja organizacijskega odbora Andrea Varnier.

Olimpijski ogenj bo prav tako gorel na dveh lokacijah. Pri Slavoloku miru v središču Milana in nato še na trgu Angela Dibone v Cortini d'Ampezzo. Ker bo uvodna prireditev potekala na štirih lokacijah, bo, tako kot že na poletnih olimpijskih igrah v Parizu, vsaka država lahko spet zagotovila dve zastavonoši. A tokrat ju bo lahko razporedila po različnih prizoriščih. Italija kot organizatorka iger bo na vsakem od štirih otvoritvenih odrov zastopana s svojo zastavo. Trobojnico pa bosta nosila dva športnika. Zaključna gala prireditev bo 22. februarja v starodavni areni v Veroni.