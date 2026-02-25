Olimpijske kolajne, a v slovenskih skokih ostaja ena težava

Po krajšem premoru zaradi olimpijskih iger v Italiji se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih. Najboljše skakalke se bodo v soboto in nedeljo dvakrat pomerile na srednji napravi v Hinzenbachu, skakalci pa na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu. Še pred odhodom v Avstrijo pa se bodo slovenski junaki danes (od 16.30 naprej) dokazovali na državnem prvenstvu v Planici. V vodstvu slovenske skakalne reprezentance so bili z izkupičkom na največji zimskošportni prireditvi v Italiji zelo zadovoljni. Naše zastopstvo je bilo s štirimi kolajnami, zlato Domna Prevca, srebrno in bronasto Nike Prevc ter najžlahtnejšo mešane ekipe (ob obeh Prevcih sta bila v postavi še Nika Vodan, Anže Lanišek), drugo najuspešnejše v tem športu na OI. Uspešnejša je bila – zanimivo – zgolj Norveška (2 z, 2 s in 1 b), za katero je obe lovoriki priskakala dvakratna olimpijska prvakinja Anna Odine Strøm.

»Če se ozrem nazaj na igre v Predazzu, so bile tudi te za nas zelo uspešne. Osvojili smo štiri kolajne, torej enako kot pred štirimi leti v Pekingu. Za nameček smo po Domnovi zaslugi z naslovom olimpijskega prvaka v moški konkurenci dobili še zadnjo manjkajočo lovoriko. Zaradi vseh teh uspehov smo lahko več kot zadovoljni,« je pod spektakel v Italiji potegnil črto Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

»Čakamo, da bodo mladinci začeli pritiskati na reprezentanco B in da zamenjajo tiste, ki morda tačas ne spadajo zraven.«

Klubi osnovna celica sistema

Nadeja se, da bo zaradi olimpijskih podvigov ta šport ostal na približno enako visoki ravni, vsaj kar zadeva financiranje s strani ministrstva in fundacije za šport. »To so sredstva, ki jih nujno potrebujemo za nemoten potek programov, ne le reprezentančnih, temveč tudi nižjih selekcij. In da lahko na nek način pomagamo tudi klubom, ki ostajajo osnovna celica našega sistema in razvoja,« je poudaril 54-letni Velenjčan, ki dobro ve, da so nekateri klubi finančno v precej klavrnem stanju.

Kot je pripomnil, bi si želel večji pritisk fantov iz reprezentance B. »Že lani smo imeli tu luknjo, me pa veseli, da imamo v mladinski konkurenci kar nekaj tekmovalcev na precej visoki ravni, ki pa se bodo morali še razviti za uspešen prehod med člane. Zdaj opozarjajo nase v alpskem pokalu in pokalu FIS, medtem ko za celinski pokal – razen nekaterih izjem – morda še niso dovolj zreli. Čakamo, da bodo ti mladinci začeli pritiskati na reprezentanco B in da zamenjajo tiste, ki morda tačas ne spadajo zraven,« je razmišljal Pogorelčnik.