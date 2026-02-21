Olimpijski trenutek, ki deli mnenja: Rusinja nosila tablo z napisom »Ukrajina«

Rusinja Anastasija Kučerova je razkrila, da je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji nosila tablo z napisom Ukrajina. Mlada ženska je bila oblečena enako kot druge prostovoljke. Nosila je sivo uniformo in očala, zato je nihče ni mogel prepoznati, kljub temu pa se je odločila razkriti simbolično zgodbo in poudariti odnose med Rusija in Ukrajino. Sprva so prostovoljcem table z imeni držav dodeljevali naključno, nato pa je koreograf vprašal, ali ima kdo posebne želje. Kučerova je takoj izbrala Ukrajino. Ko je med defilejem v Milano hodila pred petimi ukrajinskimi športniki, jo je občinstvo pozdravilo z ovacijami. Mediji so za dogodek izvedeli prek agencije Associated Press, za katero je Rusinja tudi govorila.

»Ko hodiš pred temi ljudmi, razumeš, da imajo pravico čutiti sovraštvo do Rusov. Kljub temu je pomembno pokazati, da vsi ljudje ne razmišljajo enako,« je Kučerova povedala za AP. Dodala je, da Ukrajinci vojne ne morejo ignorirati in da so vsakodnevne življenje zaznamovale njene posledice, vendar še vedno živijo, ljubijo, se poročajo in se ukvarjajo s športom.

Čeprav ni spregovorila niti besede z ukrajinskimi športniki, so jo oni nagovorili v ruščini. »Ni besed, ki bi lahko izničile škodo, ki so jo utrpeli, niti besed, ki bi bile blizu odpuščanju,« je povedala. Anastasija je vedela, da bo nosila simbol Ukrajine, zato si je tudi nohte nalakirala v barvah ukrajinske zastave. Kot pravi sama, je želela pokazati podporo sosedom: »Obrnila sem se, a nisem vedela, kaj naj jim rečem. Rekla sem le, da jih bo cel stadion pozdravil z ovacijami. Ukrajinci so na to reagirali skeptično,« poroča Mondo.

Čeprav ni spregovorila niti besede z ukrajinskimi športniki, so jo oni nagovorili v ruščini.

Preberite še: