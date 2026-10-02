  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREMOČAN ŠVICARSKI STROJ

Oliver Bogatinov z izbranimi besedami o slovenskih tekmecih

V vinorodnem Tikvešu se je Bogatinov odlično znašel.
Oliver Bogatinov v Kavadarcih piše lepo nogometno poglavje. Foto: Facebook

Oliver Bogatinov v Kavadarcih piše lepo nogometno poglavje. Foto: Facebook

Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters

Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters

Nogometni klub Tikveš je športni ponos Kavadarcev. Foto: Facebook

Nogometni klub Tikveš je športni ponos Kavadarcev. Foto: Facebook

Oliver Bogatinov v Kavadarcih piše lepo nogometno poglavje. Foto: Facebook
Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters
Nogometni klub Tikveš je športni ponos Kavadarcev. Foto: Facebook
Gorazd Nejedly
 2. 10. 2026 | 10:43
5:01
A+A-

Odločitev Oliverja Bogatinova, da sprejme vabilo za delo v Severni Makedoniji, je bila pogumna in drzna. Izkušeni 48-letni Jeseničan iz Podmežakle s stalnim bivališčem v Kopru je od junija trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveš. V Kavadarcih, ki je tudi med slovenskimi proizvajalci vina in ljubitelji »sonca v steklenici« priljubljena destinacija in ima posebno poglavje, je raznovrstni nogometni operativec, nekdanji nogometaš, trener, športni direktor in direktor, našel navdihujoče nogometno in življenjsko okolje.

Nesrečna goriška avantura, kjer je še v minuli sezoni Bogatinov poskušal rešiti, kar se je rešiti dalo, je bila hitro pozabljena.

»Na začetku junija sem prejel ponudbo in v dobrem tednu smo se dogovorili za sodelovanje,« je razkril »časovnico« dogovora, ki je obrnila list v njegovem bogatem športnem življenjepisu. Po dobrih dveh mesecih je že povsem ujel življenjski in športni ritem v res prijetnem ter očarljivem vinorodnem okolju, in v državi, od koder izvirajo njegovi starši.

»Zagotovo so mi 'korenine' olajšale privajanje na okolje, čeprav nisem bil prav pogosto v Makedoniji, in predvsem v mladosti. Kljub vsemu je Slovenija moja domovina in se veliko bolj počutim Slovenca,« je priznal gorenjski Koprčan, ki je doma »pustil« soprogo Svetlano in sinove Gabriela, Leonarda (oba obetavna nogometaša) ter Emanuela.

Med najboljših deset reprezentanc na svetu

Kot drugod po Evropi je tudi njegov klubski ritem po malem zmotila liga narodov, v kateri sta se pred dnevi pomerili Slovenija in Severna Makedonija. V torek bosta v medsebojni, povratni tekmi v Skopju postavila še piko na i uvodni del reprezentančnega tekmovanja.

Iz slovenskega zornega kota je LN po dveh tekmah postala še bolj vznemirljiva, vrhunec pa bo jutrišnja tekma slovenskih nogometašev proti favoriziranim Švicarjem v Luzernu. V prvih dveh nastopih so naši jutrišnji tekmeci dosegli dve zanesljivi in prepričljivi zmagi s po 3:0. Bogatinov je pozorno spremljaj Švicarje, ki so že v prvem dejanju v Skopju pokazali svojo moč in premoč v skupini. Kaj je videl in opazil?

1 MILIJON EVROV znaša proračun nogometnega kluba Tikveš.

»Superiornost v vseh delih igre,« ni skrival navdušenja nad Švicarji po tekmah v Skopju in pred dnevi še v Glasgowu.

»Delujejo kot najbolj naoljen stroj. Natanko vedo, kako močni so, znajo oceniti, kdaj morajo zmanjšati visoke obrate. Lahko pa igrajo z najvišjimi, kolikor želijo. Imajo kakovostne igralce v napadu, z žogo so veliko bolj nevarni kot so Škoti. Po mojem prepričanju Švica sodi med deset najboljših reprezentanc na svetu. Na igrišču tako tudi deluje, samozavestno ter avtoritativno,« je opisal Slovencem zgodovinsko »neprijazne« tekmece, za katere ima zelo zanimivo oceno.

Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters
Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters
»Moštvo je izjemno uigrano in agresivno. Igralci so telesno močni, tehnično in taktično dovršeni. Ko igrajo, je vse videti zelo lahkotno, meljejo od prve do zadnje minute, kot so nekoč Nemci. Mislim, da so zdaj oni kot sloviti Nemci iz zmagovalnega obdobja, prevzeli so njihov sloves. Ni naključje, tudi selektor Murat Yakin je bil nekoč na klubski ravni eden od nepogrešljivih kamenčkov bundeslige. To se vidi v značaju reprezentance,« je pojasnil svoj pogled, a tudi izpostavil ... »Slovenci bodo za Švicarje vseeno bolj neugodni, kot so bili Makedonci ali Škoti. Naša zmaga proti Makedoniji je bila iz psihološkega vidika odlična, a jo velja pravilno oceniti. Makedonija je šla v popolno prenovo in pomladitev, morda tudi iz povsem drugačnih razlogov. Selektor Goce Sedloski si je s tem pridobil alibi in si le podaljšal svoj obstoj. Švicarji, kot je značilno za velike, pa se ne bodo kaj preveč obremenjevali. V tekmo bodo šli z mislijo, da so najboljši,« je Bogatinov zaokrožil svoj pogled na dogajanje v LN v naši skupini, in se vrnil na »teren«, na katerem mu gre kar dobro od rok.

Za Evropo z najmlajšim moštvom

Tikveš je po osmih prvenstvenih tekmah na 4. mestu z enim samim porazom. »Trenutna uvrstitev nam zagotavlja preboj v Evropo. To je eden od ciljev, ki so mi ga zastavili v klubu. Hkrati smo močno pomladili moštvo, je najmlajše v ligi,« je, in ne le on, temveč tudi klubski šefi, med njimi predvsem lastnik, predsednik in agent Sezer Bravo, zadovoljen z uvodnim delom sezone v za slovenske razmere še bolj eksotičnem prvenstvu. »Imamo profesionalen ustroj. V članskem moštvu je 25 nogometašev in nihče ni 'amater',« je razkril Slovenec makedonskih korenin, kot ga čutijo ljubeznivi in dobrosrčni gostitelji. 

Nogometni klub Tikveš je športni ponos Kavadarcev. Foto: Facebook
Nogometni klub Tikveš je športni ponos Kavadarcev. Foto: Facebook

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometSeverna MakedonijaOliver BogatinovSlovenijaTikvešŠvicaliga narodov
ZADNJE NOVICE
12:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Zanika odgovornost za Arminovo smrt: očitkov o malomarnosti ne priznava

Poleg Jana Dovnika je krivdo danes zanikal tudi Tomi Brdnik. Ta je skupaj s še štirim policisti obtožen opustitve pomoči med odmevno policijsko intervencijo.
Aleksander Brudar2. 10. 2026 | 12:18
12:10
Novice  |  Slovenija
POLITIZACIJA GLASBE

Joker Out, Zlatko in drugi prihajajo na Trg republike: obeta se veliki koncert proti zbliževanju vlade z Netanjahujem (FOTO)

Vlada je v nekaj mesecih obrnila slovensko politiko do Izraela, so navedli nevladniki.
2. 10. 2026 | 12:10
12:06
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINSKA SREČA

Znano, kako je Nina Pušlar poimenovala sina: izbrala sta priljubljeno slovensko ime

Nina Pušlar in Rok Čož sta sinu izbrala ime, ki ga v Sloveniji nosi več kot 14 tisoč ljudi.
2. 10. 2026 | 12:06
12:05
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Se med nevihto lahko tuširamo? Strokovnjak opozarja, zakaj to ni dobra ideja

Tudi doma med nevihto nismo povsem varni. Strokovnjak pojasnjuje, katera vsakdanja opravila je bolje preložiti in česa ne početi.
Kaja Berlot2. 10. 2026 | 12:05
11:45
Novice  |  Slovenija
ENA NAJLEPŠIH POTOMK

Mladice 450-letne trte z Lenta rastejo po vsem svetu

Eno najlepših ima podjetnik Slavko Lončarič kar doma.
2. 10. 2026 | 11:45
11:45
Novice  |  Slovenija
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Simona, ki je pobegnila iz romskega naselja, danes bije težko bitko za svoja otroka: živijo v vlagi in plesni, sin pa potrebuje pomoč (FOTO in VIDEO)

Njihov dom je potreben temeljite sanacije, mlajši sin pa zaradi avtizma potrebuje prilagojen prostor.
Kaja Grozina2. 10. 2026 | 11:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Pogačar, Roglič in večni boj za stopničke

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki