Oliver Bogatinov z izbranimi besedami o slovenskih tekmecih

Odločitev Oliverja Bogatinova, da sprejme vabilo za delo v Severni Makedoniji, je bila pogumna in drzna. Izkušeni 48-letni Jeseničan iz Podmežakle s stalnim bivališčem v Kopru je od junija trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveš. V Kavadarcih, ki je tudi med slovenskimi proizvajalci vina in ljubitelji »sonca v steklenici« priljubljena destinacija in ima posebno poglavje, je raznovrstni nogometni operativec, nekdanji nogometaš, trener, športni direktor in direktor, našel navdihujoče nogometno in življenjsko okolje.

Nesrečna goriška avantura, kjer je še v minuli sezoni Bogatinov poskušal rešiti, kar se je rešiti dalo, je bila hitro pozabljena.

»Na začetku junija sem prejel ponudbo in v dobrem tednu smo se dogovorili za sodelovanje,« je razkril »časovnico« dogovora, ki je obrnila list v njegovem bogatem športnem življenjepisu. Po dobrih dveh mesecih je že povsem ujel življenjski in športni ritem v res prijetnem ter očarljivem vinorodnem okolju, in v državi, od koder izvirajo njegovi starši.

»Zagotovo so mi 'korenine' olajšale privajanje na okolje, čeprav nisem bil prav pogosto v Makedoniji, in predvsem v mladosti. Kljub vsemu je Slovenija moja domovina in se veliko bolj počutim Slovenca,« je priznal gorenjski Koprčan, ki je doma »pustil« soprogo Svetlano in sinove Gabriela, Leonarda (oba obetavna nogometaša) ter Emanuela.

Med najboljših deset reprezentanc na svetu

Kot drugod po Evropi je tudi njegov klubski ritem po malem zmotila liga narodov, v kateri sta se pred dnevi pomerili Slovenija in Severna Makedonija. V torek bosta v medsebojni, povratni tekmi v Skopju postavila še piko na i uvodni del reprezentančnega tekmovanja.

Iz slovenskega zornega kota je LN po dveh tekmah postala še bolj vznemirljiva, vrhunec pa bo jutrišnja tekma slovenskih nogometašev proti favoriziranim Švicarjem v Luzernu. V prvih dveh nastopih so naši jutrišnji tekmeci dosegli dve zanesljivi in prepričljivi zmagi s po 3:0. Bogatinov je pozorno spremljaj Švicarje, ki so že v prvem dejanju v Skopju pokazali svojo moč in premoč v skupini. Kaj je videl in opazil?

1 MILIJON EVROV znaša proračun nogometnega kluba Tikveš.

»Superiornost v vseh delih igre,« ni skrival navdušenja nad Švicarji po tekmah v Skopju in pred dnevi še v Glasgowu.

»Delujejo kot najbolj naoljen stroj. Natanko vedo, kako močni so, znajo oceniti, kdaj morajo zmanjšati visoke obrate. Lahko pa igrajo z najvišjimi, kolikor želijo. Imajo kakovostne igralce v napadu, z žogo so veliko bolj nevarni kot so Škoti. Po mojem prepričanju Švica sodi med deset najboljših reprezentanc na svetu. Na igrišču tako tudi deluje, samozavestno ter avtoritativno,« je opisal Slovencem zgodovinsko »neprijazne« tekmece, za katere ima zelo zanimivo oceno.

Murat Yakin (desno) odlično vodi Švico. Foto: Russell Cheyne/Reuters

Za Evropo z najmlajšim moštvom

»Moštvo je izjemno uigrano in agresivno. Igralci so telesno močni, tehnično in taktično dovršeni. Ko igrajo, je vse videti zelo lahkotno, meljejo od prve do zadnje minute, kot so nekoč Nemci. Mislim, da so zdaj oni kot sloviti Nemci iz zmagovalnega obdobja, prevzeli so njihov sloves. Ni naključje, tudi selektorje bil nekoč na klubski ravni eden od nepogrešljivih kamenčkov bundeslige. To se vidi v značaju reprezentance,« je pojasnil svoj pogled, a tudi izpostavil ... »Slovenci bodo za Švicarje vseeno bolj neugodni, kot so bili Makedonci ali Škoti. Naša zmaga proti Makedoniji je bila iz psihološkega vidika odlična, a jo velja pravilno oceniti. Makedonija je šla v popolno prenovo in pomladitev, morda tudi iz povsem drugačnih razlogov. Selektor Goce Sedloski si je s tem pridobil alibi in si le podaljšal svoj obstoj. Švicarji, kot je značilno za velike, pa se ne bodo kaj preveč obremenjevali. V tekmo bodo šli z mislijo, da so najboljši,« je Bogatinov zaokrožil svoj pogled na dogajanje v LN v naši skupini, in se vrnil na »teren«, na katerem mu gre kar dobro od rok.

Tikveš je po osmih prvenstvenih tekmah na 4. mestu z enim samim porazom. »Trenutna uvrstitev nam zagotavlja preboj v Evropo. To je eden od ciljev, ki so mi ga zastavili v klubu. Hkrati smo močno pomladili moštvo, je najmlajše v ligi,« je, in ne le on, temveč tudi klubski šefi, med njimi predvsem lastnik, predsednik in agent Sezer Bravo, zadovoljen z uvodnim delom sezone v za slovenske razmere še bolj eksotičnem prvenstvu. »Imamo profesionalen ustroj. V članskem moštvu je 25 nogometašev in nihče ni 'amater',« je razkril Slovenec makedonskih korenin, kot ga čutijo ljubeznivi in dobrosrčni gostitelji.