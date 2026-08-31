Operacija bo odločila, ali bo Pogi dirkal na Možjanci, že danes naj bi dobili želeno informacijo

Ko pade Tadej Pogačar, se zatrese kolesarski svet. To je boleče razkrila sobotna 8. etapa Vuelte, v kateri si je 27-letnik s Klanca pri Komendi zlomil ključnico in vratno vretence ter ob številnih odrgninah utrpel tudi pretres možganov. Za Pogija se je zaradi kamna na asfaltu končal skoraj tako neverjetni niz njegovih 130 zmag. To je bil njegov drugi odstop zaradi padca, odkar je leta 2019 postal profesionalec, in prvi na etapni dirki, odkar je leta 2015 postal mladinec.

Sodeč po poškodbah, ki jih je medijem razkril dr. Adrian Rotunno, vodja zdravniške službe ekipe UAE, bi lahko ugibali, da je za Pogačarja konec izjemno uspešne sezone 2026, v kateri je v 45 tekmovalnih dneh slavil 22 zmag. A za zdaj so to le ugibanja, je poudaril njegov agent Alex Carera.

22 zmag je v Tadej Pogačar slavil v letošnjih 45 tekmovalnih dneh.

»Prebral sem, da je sezona končana, vendar iskreno tega ne more reči nihče. Niti zdravniško osebje, ki trenutno skrbi za Tadeja. Operirali ga bodo v Barceloni, šele po posegu bomo natančno vedeli, koliko časa bo trajalo okrevanje in ali mu bo uspelo nastopiti na svetovnem prvenstvu ali ne,« je za italijansko spletno stran Quibici Sport povedal Carera.

»Še vedno čakam na pogovor z njim, vendar sem v stiku s celotnim osebjem ekipe, začenši z direktorjem Maurom Gianettijem. V taboru UAE vladata razočaranje in malodušje, vendar so tudi oni optimistični, saj se Tadejeva sezona morda ni končala. Če bodo iz Barcelone in po operaciji prišle spodbudne novice, njegov nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu morda ne bo ogrožen. Držimo pesti in počakajmo na naslednja zdravniška poročila,« je dodal Pogačarjev agent.

Slovenski šampion je iz bolniške postelje v Barceloni, kamor so ga ponoči prepeljali iz Gandie, operirali pa naj bi ga danes, svojim sledilcem na družbenih omrežjih poslal optimistično sporočilo: »Še sem živ.«

Liege 2023 in Vuelta 2026

Padec 33 kilometrov pred ciljem ravninske 8. etape še zdaleč ni bil prvi v njegovi profesionalni karieri, bil pa je najhujši in šele drugi, zaradi katerega je moral odstopiti, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce. To se mu je pripetilo le še na dirki Liege–Bastogne–Liege 2023, na kateri si je zlomil zapestje.

Spomnimo pa, da je letos po padcu slavil svojo prvo zmago na dirki Milano–Sanremo ter da je okrvavljen po padcu lani dobil tudi dirko Strade Bianche. Navsezadnje je padel tudi v 11. etapi lanskega Toura. Zaradi udarca v koleno je bil v zadnjem tednu na robu odstopa, a je stisnil zobe in slavil četrto zmago na Elizejskih poljanah, ki ji je pred dobrim mesecem dni sledila še peta.

Želel ji je dodati prvo na Vuelti, s katero bi postal deveti zmagovalec vseh treh tritedenskih dirk v zgodovini. Na španskih cestah je prevladoval, slavil je že tri zmage, po sedmih etapah pa je njegova prednost pred drugouvrščenim Enricom Masom (Movistar) znašala 3:50 minute. Ob koncu prvega tedna tritedenske dirke še nikoli ni imel tako prepričljivega naskoka, niti na Giru 2024, ki ga je dobil z desetminutno prednostjo pred prvim zasledovalcem Danijem Martinezom.

Pogačar je dirko izgubil na edini način, kot jo je lahko, po nesreči, na katero ni imel vpliva. Vraževerni bodo rekli, da je udarilo prekletstvo številke 11 v sezoni 2026, saj sta to številko pred Pogačarjem na tritedenskih dirkah letos nosila Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) na Giru in Jonas Vingegaard na Touru. Kolumbijec je odstopil po padcu v drugi etapi, Danec pa v 15. etapi.

Vendar Pogačar ne verjame v uroke, številne je že razblinil, španske ceste pa so pokazale, da je tudi najboljši na svetu samo človek iz mesa in krvi ter da je kolesarstvo eden od najbolj nepredvidljivih športov, v katerem se v delčku sekunde lahko vse dobesedno obrne na glavo.

Z odstopom Tadeja Pogačarja je Vuelta izgubila gospodarja. FOTO: David Rojas/ASO

Vuelta 2026 je s Pogačarjevim padcem ostala brez gospodarja, v anale se bo vpisal drugi zmagovalec. Morda Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki lovi rekordno peto rdečo majico. Odločitev bo padla do cilja 13. septembra v Granadi, že prej pa bomo bržkone vedeli, ali bomo letos še videli Pogačarja v akciji.

Ne gre prehitevati dogodkov

Njegov koledar v preostanku sezone je predvideval še tri ključne preizkušnje. Cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Montrealu 27. septembra, na kateri bi lovil tretjo zaporedno lovoriko, evropsko prvenstvo v Sloveniji 4. oktobra, na katerem bi se na domači Možjanci potegoval za drugi zaporedni naslov prvaka, in dirko po Lombardiji 10. oktobra, na kateri bi bil glavni kandidat za šesto zaporedno zmago.

Morda ga bomo še videli na kateri od teh preizkušenj, a čeprav bi bil to udarec predvsem za prireditelje oktobrskega EP pri nas, ne gre prehitevati dogodkov. Na prvem mestu je Pogačarjevo zdravje in misel na to, da se bo, ko bo nared, vrnil tako močan in za tekmece nedotakljiv, kot je bil v zadnjih treh sezonah. Miha Hočevar