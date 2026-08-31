Opravičilo trenerja Olimpije ni zaleglo, tudi proti Radomljam niso zmagali

Zmaga je ostala v Stožicah, Olimpija še vedno ne najde svoje identitete. Ljubljansko čast je spet rešil Bravo, ki je z 2:0 premagal Muro in ohranil stik z vrhom. Nogometaši Olimpije pa se niso pobrali po šokantnem pokalnem izpadu s tretjeligašem Rudarjem iz Trbovelj. V Domžalah so le remizirali z Radomljami in imajo osem točk s sedmih tekem ter negativno razliko v golih (3:5).

Trener Olimpije Jugoslav Trenčovski je prevzel odgovornost za sredino blamažo v Trbovljah. »Prevzemam odgovornost za katastrofalen poraz. To je velika škoda in velika sramota. Moram priznati, da sem storil nekaj napak pri rotaciji moštva. Morda je bilo rotiranja celo preveč. Nekateri igralci so bili namreč na drugih položajih, kar se ni obneslo. Jaz sestavljam ekipo in izbiram enajsterico. Nisem računal na Doffa, Vidovška in druge fante, kar je bila očitno napaka,« je povedal Trenčovski in dodal: »Opravičujem se navijačem. Ne zaslužimo si njihovega spoštovanja. Naša naloga je, da smo tiho in delamo. Videli bomo, kako naprej. Priznavam vse pomanjkljivosti in storjene napake. Ta poraz gre neposredno na mojo dušo,« se je v izjavi za klubsko spletno stran s pepelom posul Trenčovski.

Igralci se mu ob Kamniški Bistrici niso oddolžili, ker je krivdo prevzel na svoja pleča. Trenčovski, še v prejšnji sezoni trener mlinarjev, je sicer videl veliko priložnosti svojih novih varovancev, a slaba realizacija je še naprej huda pomanjkljivost ljubljanske zasedbe. Ta je imela na koncu tudi nekaj sreče, da ni ostala povsem praznih rok. V 90. minuti je imel namreč Saydou Bangura priložnost za zmagoviti gol, vendar je neoviran žogo poslal prek vrat. Naslednji tekmec zmajev bo v soboto Brinje Grosuplje, krvnik Olimpije v prejšnji pokalni izvedbi. Zeleno-beli tako po sedmih tekmah ostajajo pri treh zadetkih in nič ne kaže na to, da se bodo borili za evropske vstopnice.

Tekma med Radomljami in Olimpijo ni postregla z zadetkom. FOTO: NZS

Bravo pod vrhom

Več možnosti za vnovičen nastop v Evropi ima mestni tekmec Bravo, ki je z 2:0 premagal Muro in se vrnil v zmagovite tirnice. Izbranci domačega stratega Aleša Arnola so prešli v vodstvo v 30. minuti. Po kotu z leve strani je Adnan Golubović izpustil žogo in padel, se tudi poškodoval in moral iz igre, iz bližine pa je nato zadel Marwann Nzuzi. V 69. minuti je bil po nizki podaji z leve strani v osrčju kazenskega prostora povsem sam Rok Kopatin in je brez težav zadel za 2:0. Že v petek je Koper z golom Lea Rimca odnesel vse tri točke iz Kidričevega in napovedal zanimiv nedeljski derbi z branilci lovorike iz Celja, ki bodo že v sredo odigrali preloženo tekmo z Aluminijem.