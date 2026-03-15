Osupljivo, kako Domnu Prevcu vedno znova uspe preseči samega sebe

Kar zadeva velika kristalna globusa, je v smučarskih skokih že vse odločeno. V ženski konkurenci si je prejšnji četrtek v Lahtiju svoj tretji zaporedni skakalni »sveti gral« zagotovila Nika Prevc, med moškimi pa je dan pozneje v tem finskem zimskošportnem središču svojo prvo skupno zmago v svetovnem pokalu potrdil njen brat Domen.

Slovenska šampiona, ki bosta tudi ta konec tedna na znamenitem Holmenkollnu merila visoko oziroma daleč, sta bila znova deležna številnih pohval. »Niki lahko samo čestitamo. Že nekaj let je razred zase in tekmuje pravzaprav v svoji ligi. Tudi v tej sezoni je bila izjemno močna in samozavestna, pri njej so se vse nastavitve sestavile v zmagovito celoto – je majhna, lahka, eksplozivna ...« je Prevčevi po osvojitvi novega velikega kristalnega globusa čestital Avstrijec Heinz Kuttin, ki od pomladi 2024 kot glavni trener vodi nemško žensko vrsto.

Najboljši smučarski skakalci in skakalke so ta konec tedna zbrani na slovitem Holmenkollnu.

Pred Prevčevo se je priklonila tudi Kuttinova najuspešnejša varovanka Selina Freitag. »Nika je bila vso tekmovalno zimo spet izjemno stanovitna. Pri njej je vse videti tako preprosto, to pa je verjetno tudi eden od njenih ključev do uspeha. Prav bombastično je, kako ji to uspeva,« je nad slovensko tekmico navdušena tudi 24-letna Nemka, ki v skupni razvrstitvi tačas drži peto mesto.

Domen Prevc kot Matti Nykänen

Še bolj impresiven je v tej zimi Domnov niz. Šampion kranjskega Triglava je v pičlem letu dni na skakalnicah in letalnicah osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po lanskem naslovu svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu je za konec prejšnje sezone navdušil s svetovnim rekordom v Planici, letos pa si je priboril še zlatega orla, naslov olimpijskega prvaka na veliki napravi v Predazzu in skupno zmago v svetovnem pokalu. Vse možne lovorike si je pred njim priskakal le še legendarni Finec Matti Nykänen.

»Kaj takšnega v tako kratkem času ni uspelo še nikomur. Neverjetno! Šov, ki ga uprizarja Domen, je zares spektakularen. Preprosto osupljivo je, kako mu vedno znova uspe dodati še nekaj več, poleteti do rekorda in vse pustiti v senci. Človeku skoraj zmanjka besed ob vseh rekordih, ki jih je že izboljšal v tej sezoni,« s pohvalami na račun najmlajšega od bratov Prevc ne skopari niti nekdanji nemški vrhunski skakalec Gerd Siegmund, ki se lahko med drugim pohvali z zmago za svetovni pokal v Thunder Bayu (1994).

Zanimiv je bil tudi Domnov odgovor na vprašanje, kako bi razvrstil vse svoje uspehe. Potem ko si je v Lahtiju zagotovil veliki kristalni globus, je najbrž tudi pod vtisom spektakla v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu odvrnil, da mu še največ pomeni rekordni polet s Kulma. »Občutki v zraku so bili čudoviti, med letom pa sem res užival. Seveda je lepo imeti vse te lovorike, a meni še več pomenijo vsi ti lepi občutki, ki sem jih doživljal na poti do njih,« je poudaril svetovni rekorder in pristavil, da se pač rad igra z zrakom, da si želi še naprej uživati v skokih in življenju ter tudi v prihodnje premikati meje.

Da bo presegel rekorde svojega brata Petra, mu sploh ni pomembno. »Imam privilegij, da lahko delam, kar najraje počnem. In da sem v tej sezoni v tako dobri formi, ki jo želim čim bolje unovčiti. Zaradi tega bom, dokler mi bo šlo tako dobro, poskušal doseči čim več,« je sklenil Prevc.