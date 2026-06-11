Otvoritev SP 2026 v Mehiki: trume navijačev in izjemen spektakel (FOTO, VIDEO)

Na kultnem stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial odprli s slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki, značilni za Mehiko. Na stadionu, ki gosti tretjo otvoritveno tekmo, kar je rekord, je italijanski tenorist Andrea Bocelli skupaj z Megan Thee Stallion in EJAE izvedel himno svetovnega prvenstva z naslovom DNA, mešanico opere in elektronske glasbe, ki jo je produciral francoski DJ David Guetta.

Kolumbijska superzvezdnica Shakira je pred tem zapela Dai Dai, še eno pesem tega SP, v sodelovanju z izvajalcem Burno Boyem. Shakira je nastopila tudi na SP 2010 z uspešnico Waka Waka (This Time for Africa). Pred mimohodom zastav udeleženk tega mundiala je polne tribune stadiona nagovorila tudi filmska zvezdnica Salma Hayek, pozneje pa pokal za zmagovalca dala v roke predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu.

Na stadion, ki sprejme približno 80.000 gledalcev, se je sicer že zjutraj ob 6.30 po lokalnem času zgrinjalo na tisoče navijačev, oblečenih v drese reprezentance, klobuke charro, avtohtona pokrivala in mahajočih z zastavami. Vhode in okolico stadiona Azteca varujejo stotine pripadnikov nacionalne garde in policije za boj proti izgredom.

Igralka in ambasadorka svetovnega prvenstva 2026 Salma Hayek Pinault je nagovorila množico. FOTO: Eloisa Sanchez Reuters

Protesti in prerivanje

Na glavni aveniji, ki vodi do stadiona Azteca, je bil velik transparent z napisom Bojkotirajte svetovno prvenstvo v nogometu 2026! V zadnjih dneh so stavkajoči učitelji izkoristili turnir za izražanje svojih zahtev. Blokirali so del prestolnice, zaradi česar so oblasti s kovinskimi ograjami zaprle dostop do glavnega trga Zocalo. Tam je navijaška cona s kapaciteto 55.000 ljudi. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je zatrdila, da je vse pod nadzorom, navijaško cono pa so odprli po načrtih v jutranjem času. Toda nestrpnost številnih navijačev, ki so čakali na vhodu v stadion, je povzročila nekaj prerivanja. »Nehajte se prerivati, tukaj so otroci, obnašate se kot živali!« je po poročanju AFP občinski uradnik zavpil skozi megafon.

Kljub vsemu se je ob 21.00 po slovenskem času in ob 13.00 po lokalnem začel tudi tekmovalni del turnirja, na katerem prvič nastopa 48 ekip, ki bodo skupaj odigrale 104 tekem. Favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska ter Argentina, medtem ko so nekoliko v ozadju po mnenju strokovnjakov Nemci, Belgijci, Nizozemci, Kolumbijci, Norvežani, Maročani in Senegalci.

Skupinski del tekmovanja bo potekal do 27. junija, nato pa bodo na vrsti izločilni boji od šestnajstine finala vse do velikega finala, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem. Prvenstvo bo začela 17. junija proti Alžiriji.