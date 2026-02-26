Palček Bodø/Glimt premagal nogometnega velikana

Jan Oblak ostaja edini slovenski nogometaš v ligi prvakov, potem ko je Atletico po treh golih Alexandra Sørlotha s 4:1 odpravil Club Brugge in se uvrstil v osmino finala, toda hit sezone je Bodø/Glimt, ki je izločili veliki Inter in ga po domačih 3:1 premagal še na San Siru z 2:1.

»To je izjemen večer za klub, za igralce, za mesto in tudi za norveški nogomet,« je dejal Kjetil Knutsen, ki vodi klub iz mesta v arktičnem krogu od leta 2018. »Ne govorimo o ciljih, govorimo o tem, kako igrati, kako lahko napredujemo in razvijamo igralce ter ekipo. Zdaj menim, da je to izjemno pomembno. Imamo svoj način, kako to počnemo.«

Zmaga je bila že četrta zaporedna v ligi prvakov, potem ko sta v zadnjih dveh tekmah ligaškega dela klonila tudi Manchester City in Atletico Madrid. Bodø/Glimt je namreč norveško prvenstvo končal že 30. novembra lani. V minuli sezoni je postal prva norveška ekipa, ki je zaigrala v polfinalu, potem ko je prišla med najboljše štiri v evropski ligi. Pred to sezono je bil največji dosežek zmaga nad Laziem po streljanju enajstmetrovk v četrtfinalu EL. Zdaj pa je ekipa brez zvezdnikov in z zelo skromnim proračunom napredovala na povsem novo raven; prihodnji mesec jo čaka bodisi Manchester City z Erlingom Haalandom bodisi Sporting. Nihče ne bo miren ...

8 milijonov evrov je vreden najdražji igralec Bodo/Glimta Kasper Høgh.

Bodo/Glimt je bil doslej pogosto obravnavan kot neugoden tekmec zaradi umetne trave in pogostih ledenih razmer na stadionu Aspmyra z 8200 sedeži. Zdaj pa so svojemu orožju dodali še prepričljive predstave v gosteh; zanesljiva obrambna igra je Jensu Pettru Haugu in Hakonu Evjenu omogočila, da sta izkoristila dva nasprotna napada in zapečatila usodo vodilne ekipe v serie A in lanskemu finalistu LP. »Vedno gledam naprej, tako razmišljamo. Zame zgodovina ni tako pomembna,« še ni rekel zadnje Knutsen.