NOGOMET

Palček Bodø/Glimt premagal nogometnega velikana

Bodø/Glimt je hit lige prvakov. Po Interju Man. City ali Sporting.
Jens Petter Hauge je načel mrežo Interja. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
Jens Petter Hauge je načel mrežo Interja. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
P. Z.
 26. 2. 2026 | 07:31
2:15
A+A-

Jan Oblak ostaja edini slovenski nogometaš v ligi prvakov, potem ko je Atletico po treh golih Alexandra Sørlotha s 4:1 odpravil Club Brugge in se uvrstil v osmino finala, toda hit sezone je Bodø/Glimt, ki je izločili veliki Inter in ga po domačih 3:1 premagal še na San Siru z 2:1.

»To je izjemen večer za klub, za igralce, za mesto in tudi za norveški nogomet,« je dejal Kjetil Knutsen, ki vodi klub iz mesta v arktičnem krogu od leta 2018. »Ne govorimo o ciljih, govorimo o tem, kako igrati, kako lahko napredujemo in razvijamo igralce ter ekipo. Zdaj menim, da je to izjemno pomembno. Imamo svoj način, kako to počnemo.«

Zmaga je bila že četrta zaporedna v ligi prvakov, potem ko sta v zadnjih dveh tekmah ligaškega dela klonila tudi Manchester City in Atletico Madrid. Bodø/Glimt je namreč norveško prvenstvo končal že 30. novembra lani. V minuli sezoni je postal prva norveška ekipa, ki je zaigrala v polfinalu, potem ko je prišla med najboljše štiri v evropski ligi. Pred to sezono je bil največji dosežek zmaga nad Laziem po streljanju enajstmetrovk v četrtfinalu EL. Zdaj pa je ekipa brez zvezdnikov in z zelo skromnim proračunom napredovala na povsem novo raven; prihodnji mesec jo čaka bodisi Manchester City z Erlingom Haalandom bodisi Sporting. Nihče ne bo miren ...

8 milijonov evrov je vreden najdražji igralec Bodo/Glimta Kasper Høgh.

Bodo/Glimt je bil doslej pogosto obravnavan kot neugoden tekmec zaradi umetne trave in pogostih ledenih razmer na stadionu Aspmyra z 8200 sedeži. Zdaj pa so svojemu orožju dodali še prepričljive predstave v gosteh; zanesljiva obrambna igra je Jensu Pettru Haugu in Hakonu Evjenu omogočila, da sta izkoristila dva nasprotna napada in zapečatila usodo vodilne ekipe v serie A in lanskemu finalistu LP. »Vedno gledam naprej, tako razmišljamo. Zame zgodovina ni tako pomembna,« še ni rekel zadnje Knutsen.

Bodø/GlimtInternogometliga prvakovJan OblakAtletico Madrid
08:16
Novice  |  Slovenija
LICITACIJA LESA

Več kot polovica lesa gre v tujino

Promet v prvem krogu licitacije ocenjujejo na od 2,5 do tri milijone evrov. Znova komajda zagotovili več hektarjev skladiščne površine na prostem.
Jože Miklavc26. 2. 2026 | 08:16
08:10
Novice  |  Slovenija
PRETRESLJIVO

Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa (FOTO)

Na Vrhniki se je v noči na sredo zgodil pretresljiv incident. Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda je nekdo obesil truplo poginulega psa. Fotografije so hitro zaokrožile, odzivi so ostri.
26. 2. 2026 | 08:10
08:02
Novice  |  Slovenija
MERJENJE

Alarmantni podatki za več slovenskih občin: le 12 vzorčnih mest od 74 ni onesnaženih

Raziskave o onesnaženosti koroških občin s težkimi kovinami. Poplave avgusta 2023 so razmere poslabšale.
Simona Fajfar26. 2. 2026 | 08:02
07:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZKRIVAMO DOKUMENTE PRETRESLJIVE IZPOVEDI

Alenki naj bi po rojstvu umrla dva otroka: »Če sta res mrtva, želim vedeti samo, kje sta pokopana.«

Po njenih navedbah ob domnevni smrti novorojenčkov ni prejela ustreznih pojasnil ali uradnih dokumentov, prav tako ji ni bila dana možnost, da bi se od otrok poslovila.
Kaja Grozina26. 2. 2026 | 07:59
07:48
Novice  |  Slovenija
ODGOVOR NA POBUDO

Dan D za Niko Kovač! Izvedela bo, kako naprej z Inštitutom 8. marec

Evropska komisija bo danes odgovorila na evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, pod katero se je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Komisija, ki je bila v zadnjih dneh deležna številnih pozivov h konkretnemu ukrepanju, bo sporočila, ali bo na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne.
26. 2. 2026 | 07:48
07:45
Bulvar  |  Zanimivosti
URESNIČENE SANJE

Slepi ženski je tetovirala oko, ta je bila navdušena nad rezultatom

Mojstrica spreminjanja telesa stranki uresničila sanje. Bolno oko, prej sivo, je zdaj videti povsem običajno.
26. 2. 2026 | 07:45

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
