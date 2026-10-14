Park princev: Zadnji arabski derbi

Nocojšnji pariški večer šampionov v ligi prvakov med branilcem naslova Paris St-Germainom in prvakom iz leta 2023 Manchester Cityjem bi lahko bil tudi zadnji. Nad angleškim nogometnim velikanom zaradi kršenja finančnih pravil v premier league visi grožnja o večletnem »izgonu« iz najvišjih nogometnih razredov. Kljub vsemu je City sezono pod taktirko Enza Maresca, naslednika Pepa Guardiole, odprl na najvišjih obratih, pariški klub pa, kot je že v navadi pod vodstvom Luisa Enriqueja, počasi stopnjuje formo. V najboljšem primeru bi se tekmeca v tej sezoni lahko pomerila še enkrat, v izločilnem delu tekmovanja ali pa v finalu LP.

1,5 milijarde evrov je vrednost moštva Manchester City. 1,36 milijarde evrov je vrednost moštva PSG.

Ne bi bilo presenečenje, če bi se 5. junija prihodnje leto na stadionu Metropolitano v Madridu soočila prav francoski prvak in angleški podprvak. Oba pa poleg odličnosti na igrišču druži tudi zgodovina evolucije. PSG in City sodita v kategorijo velikanov, ki jih je med največje izstrelil globalizem in arabska »pomlad« v obliki kapitalskega vstopa na največji in najprestižnejši nogometni oder, na evropskega in v ligo prvakov. Številne in najprestižnejše zmage pa so delo nogometnih strokovnjakov s Pirenejskega polotoka, bodisi trenerjev bodisi športnih direktorjev oziroma uglašenih dvojcev, bivšega Cityjevega Txiki Begiristain-Pep Guardiola ali zdajšnjega pariškega Luis Campos-Luis Enrique.

Leta 2008 so arabsko nogometno revolucijo sprožili kar z državnim projektom Združeni Arabski Emirati. Drugi mož države na hierarhični lestvici šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan je imel nalogo, da Manchester City popelje med največje. Začetni vložek dobrih 200 milijonov evrov je bil drobiž v primerjavi z zneski, ki so se zavrteli v naslednjih 18 letih in so Cityju prinesli sloves enega od največjih zapravljivcev, a tudi najboljših klubov. Številke so strašljive, le za nogometaše je klub zapravil osupljivih 3,65 milijarde evrov, a je prinesel tudi 25 lovorik in krepko povečal vrednost kluba, čigar tržna vrednost naj bi znašala dobrih osem milijard evrov. Ne glede na to, kakšno kazen bo klub dobil, je zapuščina arabskih voditeljev in plačnikov izjemna, od novega štadiona do vadbenega centra z vrednostjo najmanj poldruge milijarde evrov.

Iz Katarja na evropski vrh

Tudi v pariški zgodbi se je do Enriquejevega prihoda in popolnega obrata pri strategiji, kako priti na evropski vrh (brez Lionela Messija, Neymarja in Kyliana Mbappeja), vse vrtelo okoli ogromnih zneskov in pod »botrstvom« države, Katarja. Pariški »bin Zayed« je Nasser Al-Khelaïfi, poslovnež, športni funkcionar, vladni uradnik in nekdanji profesionalni teniški igralec. Že nekaj let pa prvi mož združenja največji evropskih klubov in eden od najtesnejših prijateljev predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Z Mansourjem bin Zayedom Al Nahyanom pa Al-Khelaïfi ravno ni prijatelj.

Od leta 2011 je katarski denarni sklad pod Al-Khelaïfijevim okriljem le za okrepitve plačal preko 2,5 milijarde evrov, med drugim drži tudi dva svetovna rekorda – 222 milijonov evrov je plačal za Neymarja in 180 milijonov evrov za Kyliana Mbappeja. Začetni vložek je znašal približno 400 milijonov evrov s prevzemov dolgov vred. Tržna vrednost PSG je približno pet milijard evrov.

Čeprav tekmeca na igrišču, Cityjeva denarna hoja po robu ni povsem po godu pariškim voditeljem. »Manchester City je dosegel veliko dobrega, vendar nisem v položaju, da bi sodil,« je tekmecem po malem polaskal Al-Khelaïfi, ki pa dobro ve, da bi Cityjev večletni izgon iz kroga tekmecev v ligi prvakov za PSG pomenil še eno zmago tudi zunaj igrišča. Katarju bi zagotovil prednost v boju za »mehko moč« z regionalnimi tekmeci iz Združenih arabskih emiratov.

Luis Enrique (desno) in Luis Campos (v sredini) sta Paris Saint-Germain popeljala na evropski vrh. Foto: Benoit Tessier/Reuters