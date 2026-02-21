Peter Prevc za Slovenske novice: Domen me bo še v tej sezoni presegel v vsem

Z velikim zanimanjem je olimpijske tekme v smučarskih skokih v Italiji od blizu spremljal tudi Peter Prevc, ki ni skrival zadovoljstva nad izjemnimi uspehi svoje sestre Nike in brata Domna. V pogovoru za Slovenske novice je nekdanji slovenski as razkril marsikaj zanimivega o svojih sorojencih in njunih podvigih, dotaknil se je tudi vzdušja na igrah in podoživel svoje prve stopničke med elito, ki si jih je leta 2013 priskakal prav v Predazzu.

Kako ste doživljali te olimpijske igre v primerjavi s tistimi, na katerih ste tekmovali?

»Precej bolj mirno. Moram reči, da je bilo tudi manj čakanja. Zdaj sem imel veliko manjših opravkov, ki sem jih moral narediti, kot športnik pa imaš dopoldne aktivacijo, potem pa kot skakalec čakaš ves dan na začetek tekme. V tem času poskušaš kar najbolj ohranjati sproščenost in zbranost, pri čemer moraš svoje misli usmeriti čim bolj stran od, denimo, prenosnega telefona. Treba si je najti določeno aktivnost, s katero se zamotiš.«

Ali ste začutili tisti tako opevani olimpijski duh?

»V Predazzu niti ne, v Cortini d'Ampezzo, kjer sem preživel en dan, pa je bil svet popolnoma drugačen. Tam se je na ulicah sprehajalo precej več ljudi, mesto je tudi bolj primerno za takšne prireditve, ker ima velik trg, kjer ni avtomobilov. Na drugi strani je, denimo, Predazzo bolj prometno mestece, vendar je bilo v njem kljub temu dosti ljudi. Presenečen sem bil nad tem, koliko je bilo tu Američanov. Ko sem se pogovarjal s tistimi, ki so bili v Cortini, so bili vsi po vrsti zelo navdušeni nad tamkajšnjo slovensko hišo. Na skakalnih tekmah sem vendarle pričakoval boljše vzdušje, na trenutke je bilo kakor v Koreji. Nad tem res nisem bil najbolj navdušen.«

Na posamičnih tekmah sta zablestela vaša sestra Nika s srebrno in bronasto kolajno ter brat Domen z osvojitvijo naslova olimpijskega prvaka na veliki skakalnici. Kako ste videli njune predstave?

»Morda sem bil malo zaskrbljen, da bosta po nepotrebnem delala napake, kajti vemo, da sta z odličnimi skoki svet pred drugimi, Domen pa s spodrsljajem drugi po uvodni seriji. Ko sem potem v finalu videl, kako je prišel z odskočne mize, sem si takoj oddahnil.«

Nika je imela po obeh odličjih mešane občutke. Zdelo se je, kot da še sama ni vedela, ali naj bo srečna ali razočarana.

»Mlada je še in prezahtevna do sebe. Zagotovo potrebuje določen čas, da bo malo zadihala in spoznala, kaj je v resnici dosegla.«

Omenili ste, da je tudi najbolj tekmovalna v družini, kajne?

»Da, vendar ne vem, zakaj je postala tako zahtevna do sebe. Morda zaradi treh bratov, ki jih je imela pred seboj in so se že dokazali. Mogoče si je zaradi tega zadala, da je pri vseh dogodkih, ki spadajo k vrhunskemu športu, stoodstotna. Ne le na treningih in tekmah.«

Nika je zdaj pri 35 zmagah v svetovnem pokalu, vi jih imate 24, le še štiri več kot Domen.

»Domen me bo v tej zimi presegel v vsem. Do konca sezone je še šest tekem na letalnicah in štiri na manjših napravah. Glede na formo, v kakršni je, ga bo težko ustaviti.«

Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik

Zakaj letos tako zelo prevladuje? V čem je po vašem njegova (pre)moč?

»V vztrajnosti. Od leta 2017 do 2024 je trdo delal in v tem obdobju ni dobil večje potrditve. Vseskozi se je boril, da bi bil v moštvu, do letos pa se še ni uvrstil v ekipo za olimpijske igre. Kljub temu je vztrajal, verjel vase in predvsem delu pod vodstvom Janija Grilca. Ob tem ne gre prezreti, da ima izjemno gibljivost, ki jo ves čas trenira in izpopolnjuje. Ko je začel dobivati potrditve, je lahko začel hoditi bolj samozavestno na tekme. Na ta način se je zgradil do te mere, da mu zdaj nihče ne more priti do živega. Ima izjemen nizek počep in odličen izkoristek celotne energije z odskočne mize, v zraku pa se razpre kot veverica. Kar zadeva letenje, je verjetno najboljši skakalec v zgodovini.«

Domen nam je gležnje, ki jih lahko – kot je sam dejal – premika po ostrih kotih, izpostavil kot družinsko prednost. Ali imate vsi tako gibljive?

»Da, dejansko imamo vsi zelo gibljive. Tudi sam sem že razmišljal o tem, zakaj imamo takšne. Do njih smo prišli s pomočjo različnih metod, zagotovo pa gre njihovo gibljivost pripisati tudi temu, da smo bili kot otroci zelo aktivni, veliko na zraku in da smo se gibali po različnih podlagah. Tako naučiš telo, da se zna samozavestno loviti in ga zlepa ne zmedejo niti nepredvidljive situacije. Na nek način postaneš kot maček. Tega je imel že v otroštvu ogromno tudi Domen, ki je že zgodaj postal gospodar svojega telesa.«

Oba – tako Domen kot Nika – imata kot vodilna v skupni razvrstitvi že velikansko prednost, ki jo bosta le stežka zapravila. Kaj pričakujete od nadaljevanja sezone v svetovnem pokalu?

»Upam le, da ne bosta zbolela. Le to bi ju lahko še ustavilo na poti do velikih kristalnih globusov. Po drugi strani poudarjam, da ni konec, dokler ni konec.«

V Predazzu ste imeli tudi vi svoje blesteče trenutke. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2013 ste navdušili s srebrno kolajno na veliki skakalnici in bronasto na srednji. To sta bili takrat vaši sploh prvi uvrstitvi na zmagovalni oder med elito. V kakšnem spominu ste ohranili tisto tekmovanje?

»Bolj se spominjam posameznih dogodkov. Ko smo, denimo, čakali na tekmo na manjši skakalnici in je snežilo, pa mi je Robert Kranjec rekel, češ da so to moje razmere. Ko sem se nato povzpel proti vrhu zaletišča, sem se znašel v svojem svetu.«

Meni je – ob obeh vaših odličjih – v posebnem spominu ostalo daljše čakanje na potrditev uradnih rezultatov. Kakor ste nam tedaj zaupali, vam je grozila celo diskvalifikacija, ker ste si prehitro slekli tekmovalni dres.

»Nisem imel vseh podatkov in nisem poznal vseh protokolov. Bil sem mlad in po tekmi sem naredil vse enako, kar so drugi počeli pred menoj, vendar pa to takrat ni bilo več dovoljeno, česar nisem vedel. A na to sem že pozabil, v spominu so mi ostali predvsem lepi trenutki.«