  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Peter Prevc za Slovenske novice: Domen me bo še v tej sezoni presegel v vsem

Peter Prevc o zimskih olimpijskih igrah v Italiji ter uspehih sestre Nike in brata Domna.
Peter Prevc je pozorno spremljal skakalne tekme v Predazzu. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je pozorno spremljal skakalne tekme v Predazzu. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik

Nika in Domen Prevc sta bila velika slovenska junaka olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Matej Družnik

Nika in Domen Prevc sta bila velika slovenska junaka olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je pozorno spremljal skakalne tekme v Predazzu. FOTO: Matej Družnik
Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik
Nika in Domen Prevc sta bila velika slovenska junaka olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Matej Družnik
Miha Šimnovec
 21. 2. 2026 | 07:26
 21. 2. 2026 | 08:06
6:42
A+A-

Z velikim zanimanjem je olimpijske tekme v smučarskih skokih v Italiji od blizu spremljal tudi Peter Prevc, ki ni skrival zadovoljstva nad izjemnimi uspehi svoje sestre Nike in brata Domna. V pogovoru za Slovenske novice je nekdanji slovenski as razkril marsikaj zanimivega o svojih sorojencih in njunih podvigih, dotaknil se je tudi vzdušja na igrah in podoživel svoje prve stopničke med elito, ki si jih je leta 2013 priskakal prav v Predazzu.

Kako ste doživljali te olimpijske igre v primerjavi s tistimi, na katerih ste tekmovali?

»Precej bolj mirno. Moram reči, da je bilo tudi manj čakanja. Zdaj sem imel veliko manjših opravkov, ki sem jih moral narediti, kot športnik pa imaš dopoldne aktivacijo, potem pa kot skakalec čakaš ves dan na začetek tekme. V tem času poskušaš kar najbolj ohranjati sproščenost in zbranost, pri čemer moraš svoje misli usmeriti čim bolj stran od, denimo, prenosnega telefona. Treba si je najti določeno aktivnost, s katero se zamotiš.«

Ali ste začutili tisti tako opevani olimpijski duh?

»V Predazzu niti ne, v Cortini d'Ampezzo, kjer sem preživel en dan, pa je bil svet popolnoma drugačen. Tam se je na ulicah sprehajalo precej več ljudi, mesto je tudi bolj primerno za takšne prireditve, ker ima velik trg, kjer ni avtomobilov. Na drugi strani je, denimo, Predazzo bolj prometno mestece, vendar je bilo v njem kljub temu dosti ljudi. Presenečen sem bil nad tem, koliko je bilo tu Američanov. Ko sem se pogovarjal s tistimi, ki so bili v Cortini, so bili vsi po vrsti zelo navdušeni nad tamkajšnjo slovensko hišo. Na skakalnih tekmah sem vendarle pričakoval boljše vzdušje, na trenutke je bilo kakor v Koreji. Nad tem res nisem bil najbolj navdušen.«

Na posamičnih tekmah sta zablestela vaša sestra Nika s srebrno in bronasto kolajno ter brat Domen z osvojitvijo naslova olimpijskega prvaka na veliki skakalnici. Kako ste videli njune predstave?

»Morda sem bil malo zaskrbljen, da bosta po nepotrebnem delala napake, kajti vemo, da sta z odličnimi skoki svet pred drugimi, Domen pa s spodrsljajem drugi po uvodni seriji. Ko sem potem v finalu videl, kako je prišel z odskočne mize, sem si takoj oddahnil.«

Nika je imela po obeh odličjih mešane občutke. Zdelo se je, kot da še sama ni vedela, ali naj bo srečna ali razočarana.

»Mlada je še in prezahtevna do sebe. Zagotovo potrebuje določen čas, da bo malo zadihala in spoznala, kaj je v resnici dosegla.«

Omenili ste, da je tudi najbolj tekmovalna v družini, kajne?

»Da, vendar ne vem, zakaj je postala tako zahtevna do sebe. Morda zaradi treh bratov, ki jih je imela pred seboj in so se že dokazali. Mogoče si je zaradi tega zadala, da je pri vseh dogodkih, ki spadajo k vrhunskemu športu, stoodstotna. Ne le na treningih in tekmah.«

Nika je zdaj pri 35 zmagah v svetovnem pokalu, vi jih imate 24, le še štiri več kot Domen.

»Domen me bo v tej zimi presegel v vsem. Do konca sezone je še šest tekem na letalnicah in štiri na manjših napravah. Glede na formo, v kakršni je, ga bo težko ustaviti.«

Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik
Peter Prevc je zdaj v slovenski reprezentanci zadolžen za opremo. FOTO: Matej Družnik

Zakaj letos tako zelo prevladuje? V čem je po vašem njegova (pre)moč?

»V vztrajnosti. Od leta 2017 do 2024 je trdo delal in v tem obdobju ni dobil večje potrditve. Vseskozi se je boril, da bi bil v moštvu, do letos pa se še ni uvrstil v ekipo za olimpijske igre. Kljub temu je vztrajal, verjel vase in predvsem delu pod vodstvom Janija Grilca. Ob tem ne gre prezreti, da ima izjemno gibljivost, ki jo ves čas trenira in izpopolnjuje. Ko je začel dobivati potrditve, je lahko začel hoditi bolj samozavestno na tekme. Na ta način se je zgradil do te mere, da mu zdaj nihče ne more priti do živega. Ima izjemen nizek počep in odličen izkoristek celotne energije z odskočne mize, v zraku pa se razpre kot veverica. Kar zadeva letenje, je verjetno najboljši skakalec v zgodovini.«

Domen nam je gležnje, ki jih lahko – kot je sam dejal – premika po ostrih kotih, izpostavil kot družinsko prednost. Ali imate vsi tako gibljive?

»Da, dejansko imamo vsi zelo gibljive. Tudi sam sem že razmišljal o tem, zakaj imamo takšne. Do njih smo prišli s pomočjo različnih metod, zagotovo pa gre njihovo gibljivost pripisati tudi temu, da smo bili kot otroci zelo aktivni, veliko na zraku in da smo se gibali po različnih podlagah. Tako naučiš telo, da se zna samozavestno loviti in ga zlepa ne zmedejo niti nepredvidljive situacije. Na nek način postaneš kot maček. Tega je imel že v otroštvu ogromno tudi Domen, ki je že zgodaj postal gospodar svojega telesa.«

Oba – tako Domen kot Nika – imata kot vodilna v skupni razvrstitvi že velikansko prednost, ki jo bosta le stežka zapravila. Kaj pričakujete od nadaljevanja sezone v svetovnem pokalu?

»Upam le, da ne bosta zbolela. Le to bi ju lahko še ustavilo na poti do velikih kristalnih globusov. Po drugi strani poudarjam, da ni konec, dokler ni konec.«

V Predazzu ste imeli tudi vi svoje blesteče trenutke. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2013 ste navdušili s srebrno kolajno na veliki skakalnici in bronasto na srednji. To sta bili takrat vaši sploh prvi uvrstitvi na zmagovalni oder med elito. V kakšnem spominu ste ohranili tisto tekmovanje?

»Bolj se spominjam posameznih dogodkov. Ko smo, denimo, čakali na tekmo na manjši skakalnici in je snežilo, pa mi je Robert Kranjec rekel, češ da so to moje razmere. Ko sem se nato povzpel proti vrhu zaletišča, sem se znašel v svojem svetu.«

Meni je – ob obeh vaših odličjih – v posebnem spominu ostalo daljše čakanje na potrditev uradnih rezultatov. Kakor ste nam tedaj zaupali, vam je grozila celo diskvalifikacija, ker ste si prehitro slekli tekmovalni dres.

»Nisem imel vseh podatkov in nisem poznal vseh protokolov. Bil sem mlad in po tekmi sem naredil vse enako, kar so drugi počeli pred menoj, vendar pa to takrat ni bilo več dovoljeno, česar nisem vedel. A na to sem že pozabil, v spominu so mi ostali predvsem lepi trenutki.«

Nika in Domen Prevc sta bila velika slovenska junaka olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Matej Družnik
Nika in Domen Prevc sta bila velika slovenska junaka olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Matej Družnik

Več iz teme

Peter PrevcDomen PrevcNika Prevcsmučarski skokiolimpijske igre
ZADNJE NOVICE
08:22
Novice  |  Slovenija
DAL ODPOVED

Policijski konjiček Faraon išče novega ljubečega jahača. Bi ga imeli?

Na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor so razpisali javno prodajo policijskega konja, za katerega bodo ponudbe zbirali do 17. marca. Izhodiščna cena je ugodna, Faraona pa lahko pred odločitvijo tudi obiščete.
21. 2. 2026 | 08:22
08:20
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Pred cerkvijo klopi, globoko spodaj pa prekrasna Soča (FOTO)

Korada je vrh ob zahodni slovenski meji; označuje ga kamnit obelisk in nekaj metrov proč pomembna geodetska točka, na njem je tudi planinska koča.
21. 2. 2026 | 08:20
07:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V KITAJSKI ČETRTI

S kovinsko palico do smrti potolkel štiri brezdomce, je bil res neprišteven? (VIDEO)

Santos naj bi verjel, da mora ubiti 40 ljudi, sicer bo umrl sam.
21. 2. 2026 | 07:32
07:26
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Peter Prevc za Slovenske novice: Domen me bo še v tej sezoni presegel v vsem

Peter Prevc o zimskih olimpijskih igrah v Italiji ter uspehih sestre Nike in brata Domna.
Miha Šimnovec21. 2. 2026 | 07:26
07:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Joga tudi za libido

Kardio športi, kot sta tek in kolesarjenje, izboljšujejo prekrvitev, kar neposredno vpliva na vzburjenje.
21. 2. 2026 | 07:20
07:13
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ SUMOV KAZNIVIH DEJANJ

Direktor Robert na sodišču, Dvorec Rakičan v stečaju

Robert Celec zanika, da je priredil zapisnik seje sveta zavoda za potrebe revizije.
21. 2. 2026 | 07:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki