  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA FUNDACIJA

Peter Prevc: Spremenil bi svet, ki ni v skladu z njegovimi vrednotami

Peter Prevc je z ženo Mino ustanovil fundacijo, s katero si želi prispevati k boljši družbi. Počuti se, kot da dela korak, po katerem ga ne bo mogel več narediti nazaj.
Mina in Peter Prevc sta ustanovila fundacijo, s katero želita prispevati k boljši družbi. FOTO: Matej Družnik

Mina in Peter Prevc sta ustanovila fundacijo, s katero želita prispevati k boljši družbi. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je po blesteči karieri skočil v različne vloge in položaje. FOTO: Dejan Javornik

Peter Prevc je po blesteči karieri skočil v različne vloge in položaje. FOTO: Dejan Javornik

Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik

Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik

Mina in Peter Prevc sta ustanovila fundacijo, s katero želita prispevati k boljši družbi. FOTO: Matej Družnik
Peter Prevc je po blesteči karieri skočil v različne vloge in položaje. FOTO: Dejan Javornik
Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik
Miha Šimnovec
 18. 6. 2026 | 08:00
5:04
A+A-

Potem ko je Peter Prevc konec marca 2024 sklenil svojo blestečo športno pot, si je najprej vzel čas zase in za svojo družino ter se med daljšim oddihom dodobra odpočil od vseh dotedanjih naporov. O tem, kaj (vse) bi počel po karieri, kaj zna in česa ne, je sicer razmišljal že takrat, ko je še skakal, določene zamisli pa so se mu porodile, ko je svoje smuči postavil v kot.

Po svojem zadnjem poletu v Planici je skočil v različne položaje in vloge. Lani je postal strokovni sodelavec slovenske reprezentance v smučarskih skokih, pri kateri je odgovoren za opremo in njen razvoj, konec letošnjega januarja je kot predsednik prevzel še vodenje prireditvenega odbora Planica, poleg tega je soinvestitor sodobnega vetrovnika v Žirovnici, ki so ga odprli marca. A to še ni vse, včeraj sta skupaj z ženo Mino na Ljubljanskem gradu predstavila poslanstvo novoustanovljene Fundacije Peter Prevc.

»Počutim se, kot da delam korak, po katerem ga ne bom mogel več narediti nazaj. Zavedam se namreč odgovornosti, ki jo prevzemam: zdaj je namreč na nas, da stvari, o katerih smo razmišljali in se učili dve leti, spremenimo v dejanja,« je navzoče nagovoril skupni zmagovalec svetovnega pokala v sanjski sezoni 2015/16, v kateri je na skakalnicah in letalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik
Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik

Po koncu uspešne športne poti je začel drugače opazovati svet okrog sebe. »Na žalost ni vedno takšen, kot bi si želel. Moram tudi reči, da nemalokrat nisem najbolj zadovoljen, ko opazujem starše ob igriščih. Zaradi tega smo si prizadevali za ustanovitev centra, v katerem bodo lahko odrasli s pomočjo različnih strokovnjakov dobili vsa potrebna znanja,« je pojasnil Peter in pristavil, da se tudi sam ves čas uči in išče različne pristope. »Žena me uči, da je treba dati otroku, ko, denimo, jezno odvihra in za seboj zaloputne z vrati, sedem minut. Da ni treba iti takoj za njim. No, saj v takšnih primerih tudi jaz potrebujem sedem minut,« je nasmejal zbrane.

Žena ga je dopolnila, da se pogosto zatika zaradi nerazumevanja otrok. »Marsikdo nima zadostnega znanja in ne ve, kaj se dogaja v otroških možganih pri, recimo, treh letih. Zato je treba podpreti starše, da bodo znali nuditi podporo svojim otrokom. Naša fundacija bo medij, s katerim bomo poskušali prenašati znanja in tako vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Zadovoljna bom, če nam bodo znali odrasli prisluhniti in nam bodo želeli slediti,« je Mina razkrila cilje fundacije, katere člani (v ekipi so še športna psihologinja dr. Tanja Kajtna, športna sociologinja dr. Mojca Doupona in športni filozof dr. Milan Hosta) bodo predavanja začeli septembra. V prvem letu načrtujejo dvanajst delavnic (s programom na temo otrok v športu) v prav toliko krajih po vsej Sloveniji.

V Beogradu je bilo res čudno

Nekdanji svetovni rekorder je ob tem poudaril, da bi najraje spremenil svet. »V enem dnevu je to težko doseči, sam pa se tudi ne bo spremenil. Lahko pa naredim majhen korak, morda se nam še kdo pridruži in nato skupaj prispevamo k boljši družbi,« si je zaželel najstarejši od bratov Prevc. Na vprašanje, katera od vseh vlog, ki jih opravlja, mu je sedaj najljubša, je po krajšem premisleku odvrnil, da ga ob fundaciji najbolj pritegne planiška tekma. In ko smo že pri dolini svetovnih prvenstev, se za konec ni mogel izogniti vprašanju, kako je videl »farso« na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Beogradu, kjer bi morali pred tednom dni razglasiti prireditelja nordijskega SP leta 2031, za katerega se ob Planici poteguje tudi Oberstdorf.

»Ko smo predstavili našo kandidaturo, se je začelo čakanje na razglasitev, ki pa je nismo dočakali, saj so nam sporočili, da odločitve ni. Vse skupaj je bilo res čudno, očitno je bil v ospredju volilni boj za predsednika FIS (to je postal Alexander Ospelt – op. p.),« je še zaupal Peter, ki ni želel na glas razkriti svojega mnenja o možnostih Planice. A je veliko povedal s tem, da so novega prvega moža FIS med drugim podprli Avstrijci, Nemci in Švicarji ... 

Pritisk z vseh strani

S starševstvom naju je doletelo spoznanje, da tempo, v katerem živimo, in norme, ki jih narekuje družba, ne omogočajo sproščenega, mirnega in zavestnega delovanja družine. Pritisk je prisoten z vseh strani, kar nam megli pogled, navidezno preobilje pa nas oddaljuje od našega bistva: digitalni motilci pozornosti povzročajo nemirne misli, um, duša in telo niso povezani in zato ni več zaupanja v lastne občutke. To pa je v starševstvu – tako kot v športu – bistveno.

Ker naju to stanje boli in ker verjameva, da bi odrasli z otroki v resnici z veseljem delali drugače, če bi le bili opremljeni z zadostim znanjem in orodji, sva se odločila, da to omogočiva z ustanovitvijo fundacije, sta Mina in Peter zapisala na spletni strani Fundacije Peter Prevc.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Peter PrevcMina PrevcFundacija Peter PrevcFundacijadobrodelnostotrocistarširazumevanjepodpora
ZADNJE NOVICE
09:41
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
09:38
Novice  |  Slovenija
DIREKTIVA O VRAČANJU MIGRANTOV

Tonin se je posnel na tekočih stopnicah: »Končno sprejeli zakonodajo, da vas po hitrem postopku vrnemo v domovino« (VIDEO)

Evropski poslanci potrdili strožja pravila glede vračanja migrantov brez pravice bivanja v EU.
18. 6. 2026 | 09:38
09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
09:24
Bulvar  |  Domači trači
KONEC UGIBANJ

Zdaj je uradno! Poglejte, kako je Miha Hercog poziral s svojo novo izbranko (FOTO)

Potem ko so skupne fotografije z morja sprožile ugibanja, sta zdaj skupaj stopila tudi pred fotografske objektive.
18. 6. 2026 | 09:24
09:10
Novice  |  Slovenija
KIPARJENJE Z ŽAGO

Z motorko izklesal levinjo in zmagal

Pri Lavričevi koči na Gradišču je potekalo prvenstvo v hitrostnem kiparjenju z motorno žago. Med sedmerico se je najbolj izkazal Matej Urh iz Borovnice.
Drago Perko18. 6. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno prihodnost želimo zapustiti naslednjim generacijam?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki