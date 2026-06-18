Peter Prevc: Spremenil bi svet, ki ni v skladu z njegovimi vrednotami

Potem ko je Peter Prevc konec marca 2024 sklenil svojo blestečo športno pot, si je najprej vzel čas zase in za svojo družino ter se med daljšim oddihom dodobra odpočil od vseh dotedanjih naporov. O tem, kaj (vse) bi počel po karieri, kaj zna in česa ne, je sicer razmišljal že takrat, ko je še skakal, določene zamisli pa so se mu porodile, ko je svoje smuči postavil v kot.

Po svojem zadnjem poletu v Planici je skočil v različne položaje in vloge. Lani je postal strokovni sodelavec slovenske reprezentance v smučarskih skokih, pri kateri je odgovoren za opremo in njen razvoj, konec letošnjega januarja je kot predsednik prevzel še vodenje prireditvenega odbora Planica, poleg tega je soinvestitor sodobnega vetrovnika v Žirovnici, ki so ga odprli marca. A to še ni vse, včeraj sta skupaj z ženo Mino na Ljubljanskem gradu predstavila poslanstvo novoustanovljene Fundacije Peter Prevc.

»Počutim se, kot da delam korak, po katerem ga ne bom mogel več narediti nazaj. Zavedam se namreč odgovornosti, ki jo prevzemam: zdaj je namreč na nas, da stvari, o katerih smo razmišljali in se učili dve leti, spremenimo v dejanja,« je navzoče nagovoril skupni zmagovalec svetovnega pokala v sanjski sezoni 2015/16, v kateri je na skakalnicah in letalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

Konec marca 2024 je Peter Prevc v Planici še zadnjič poletel na tekmi. FOTO: Dejan Javornik

Po koncu uspešne športne poti je začel drugače opazovati svet okrog sebe. »Na žalost ni vedno takšen, kot bi si želel. Moram tudi reči, da nemalokrat nisem najbolj zadovoljen, ko opazujem starše ob igriščih. Zaradi tega smo si prizadevali za ustanovitev centra, v katerem bodo lahko odrasli s pomočjo različnih strokovnjakov dobili vsa potrebna znanja,« je pojasnil Peter in pristavil, da se tudi sam ves čas uči in išče različne pristope. »Žena me uči, da je treba dati otroku, ko, denimo, jezno odvihra in za seboj zaloputne z vrati, sedem minut. Da ni treba iti takoj za njim. No, saj v takšnih primerih tudi jaz potrebujem sedem minut,« je nasmejal zbrane.

Žena ga je dopolnila, da se pogosto zatika zaradi nerazumevanja otrok. »Marsikdo nima zadostnega znanja in ne ve, kaj se dogaja v otroških možganih pri, recimo, treh letih. Zato je treba podpreti starše, da bodo znali nuditi podporo svojim otrokom. Naša fundacija bo medij, s katerim bomo poskušali prenašati znanja in tako vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Zadovoljna bom, če nam bodo znali odrasli prisluhniti in nam bodo želeli slediti,« je Mina razkrila cilje fundacije, katere člani (v ekipi so še športna psihologinja dr. Tanja Kajtna, športna sociologinja dr. Mojca Doupona in športni filozof dr. Milan Hosta) bodo predavanja začeli septembra. V prvem letu načrtujejo dvanajst delavnic (s programom na temo otrok v športu) v prav toliko krajih po vsej Sloveniji.

V Beogradu je bilo res čudno

Nekdanji svetovni rekorder je ob tem poudaril, da bi najraje spremenil svet. »V enem dnevu je to težko doseči, sam pa se tudi ne bo spremenil. Lahko pa naredim majhen korak, morda se nam še kdo pridruži in nato skupaj prispevamo k boljši družbi,« si je zaželel najstarejši od bratov Prevc. Na vprašanje, katera od vseh vlog, ki jih opravlja, mu je sedaj najljubša, je po krajšem premisleku odvrnil, da ga ob fundaciji najbolj pritegne planiška tekma. In ko smo že pri dolini svetovnih prvenstev, se za konec ni mogel izogniti vprašanju, kako je videl »farso« na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Beogradu, kjer bi morali pred tednom dni razglasiti prireditelja nordijskega SP leta 2031, za katerega se ob Planici poteguje tudi Oberstdorf.

»Ko smo predstavili našo kandidaturo, se je začelo čakanje na razglasitev, ki pa je nismo dočakali, saj so nam sporočili, da odločitve ni. Vse skupaj je bilo res čudno, očitno je bil v ospredju volilni boj za predsednika FIS (to je postal Alexander Ospelt – op. p.),« je še zaupal Peter, ki ni želel na glas razkriti svojega mnenja o možnostih Planice. A je veliko povedal s tem, da so novega prvega moža FIS med drugim podprli Avstrijci, Nemci in Švicarji ...